解讀2024總統大選結果：賴總統挑戰嚴峻，國民黨朱侯玩完，民眾黨恐面臨「網內互打」

文：趙曉慧（灼見文創執行長，台大城鄉所碩士，曾擔任資深財經記者、國會助理）

賴清德以得票率逾40％勝選總統，首次成功讓民進黨三連霸執政，粉碎習近平對台灣的統戰陰謀，但國會席次沒有過半，「聯合內閣」恐怕成真。至於在野黨，盧秀燕是最大贏家，柯文哲成為第三勢力新霸主。

整體看，這次選舉並未改變台灣的政治結構，民主反共路線依舊是台灣的主流民意，北部還是藍天，中南部還是綠地，而地方家族政治勢力堪稱牢不可破。

對國際社會的意義

民進黨成功三連霸取得執政權，這對國際社會來說是個好消息，台灣的「親美反中」路線可望延續，台灣扮演的印太民主防線、半導體科技的聯盟夥伴，這些都不會改變。這無異是對國際社會「減壓」，在當前俄烏戰爭、以哈戰爭等邊緣政治衝突之下，台灣並沒有失守，非常好！

親美的民主反共路線（目前稱為蔡英文路線），原本的民進黨再加上民眾黨主席柯文哲也認同蔡英文路線，加總起來，這依舊是台灣的主流民意。

對兩岸關係的意義

賴清德是一個沉穩、原則清楚的人，兩岸關係不會挑釁、躁進，更不會改變現狀，這一點國際社會絕對可以放心，台灣人民可以放心。

賴清德此次寫下了什麼紀錄？未來有何挑戰？

這一次大選創下三個「首次紀錄」，首次成功讓民進黨三連霸執政，首次由副總統當選總統，睽違 24 年結束「三任台大法律系出身總統執政」首次由醫師成為總統。

這一次賴清德在六都全面獲勝，讓柯文哲、侯友宜輸去本命區，政黨票也拿第一，獲勝原因是他的人格特質穩健、可靠，從政經驗豐富，堅持選戰不走偏鋒，是唯一準備好當總統的人選，坐收對手太爛的漁翁之利。

但賴清德失去國會席次，原因是「內政」，雖然蔡英文的外交成績單亮眼，內政也持續進行各項改革（年金、能源、國防產業等），但始終無法紓解高物價、低薪的拖累，民生議題失守，引起選民反彈轉而支持國民黨、民眾黨，也讓中共的假訊息認知作戰有機可趁。

民進黨沒有贏得國會，賴清德新政府將重演陳水扁時代的「朝小野大」，如果要順利推動政務，就必須拉攏在野黨，例如釋出某一些部分的內閣職務，組成聯合內閣。

即使是「朝小野大」，賴清德與陳水扁的情況還是有所不同，賴清德的作風比陳水扁穩健，執政經驗也豐富，民進黨在蔡英文八年任內已培養出一批內閣人才，加上台灣主流民意與國際社會的支持，賴清德的籌碼比陳水扁多，情況可以不用那麼悲觀。

外交、國防、國際經貿、能源轉型等執政核心，賴清德必須牢牢掌握在手上，其餘在內政方面的健保、長照、高房價等議題，可以考量跟在野黨合作。

賴清德有沒有機會「執政八年」？目前看，挑戰挺嚴峻，他最大的問題是「穩健有餘，開創不足」，如果不是這次國民黨、民眾黨的對手太爛，他未必能獲勝。他不能複製貼上蔡英文的路線，必須走出自己的路，否則四年後沒有底氣尋求連任。

國民黨共產黨化，而民進黨則是國民黨化，賴清德必須善用他的清廉，好好改革民進黨內的腐敗與缺失，這是他未來能夠成功連任的關鍵之一。

國民黨為何敗選？

這一次總統敗選的原因有二。

一是推出史上最弱總統候選人侯友宜，他不是當總統的料，毫無領袖魅力，血統上也不是外省人，影響泛藍族群的團結，便宜了柯文哲，新北市的本命區總統選票輸給賴清德，面上無光。侯友宜此次敗選，回去當完第二任新北市長就可以退出政壇了。

二是馬英九在選前的失言「兩岸關係必須相信習近平」，嚇跑不少中間與年輕選票，他堪稱是這一次國民黨敗選的最大戰犯，他的光環注定消失，淪為國民黨的票房毒藥。

Photo Credit: 中央社 2024總統大選與立委選舉結果陸續明朗，國民黨總統候選人侯友宜（前中）13日晚間與副總統候選人趙少康（前右）自行宣布敗選，侯友宜表示，對於結果，他努力不夠，非常遺憾未能完成政黨輪替，「我讓大家失望了」。

即使總統敗選，但國民黨卻贏得立委選舉，原因有二。一是北部是深藍勢力，中南部是地方黑金家族勢力，這些結構都固若金湯。二是民進黨沒有處理好民生議題（高物價、低薪），讓國民黨漁翁得利。

台中市長盧秀燕是這一次大選的最大贏家，台中市的立委席次讓民進黨只取得兩席，她的執政經驗豐富（擅長民生議題），個人魅力超強（親民），將是2028國民黨最熱門總統候選人。

朱立倫這一次敗選，勢必被迫辭去黨主席職務負起政治責任，盧秀燕、蔣萬安等後起之秀即將接棒，他的時代已經結束，東山再起的機率非常渺茫。

整體看國民黨，過去四年來並沒有什麼長進，只是靠民進黨的失誤得分，加上黨內不團結（例如郭台銘之亂），路線又親共，要重返執政並不樂觀，需要展現改革的誠意與行動說服選民。

柯文哲的未來

柯文哲此次取代時代力量成為第三勢力新霸主，即使台北市本命區總統票輸給賴清德，但仍然算是小勝，我還是不看好他的政治生命。

台灣的第三勢力包括新黨、台聯、親民黨、時代力量，賞味期限差不多就是十年，民眾黨恐怕也是如此。

民眾黨未來四年恐怕會有一陣「網內互打」的混亂，包括黃國昌可能會奪權，柯文哲又有意讓不分區立委的任期改為兩年，加上他的個性善變，這些都會讓民眾黨面臨混亂。

Photo Credit: 中央社 台灣民眾黨正副總統候選人柯文哲（前右）、吳欣盈（前左）13日晚間在新北市新莊競選總部承認敗選，台下支持者持續高喊「柯文哲」，柯文哲則回應，謝謝大家，也拜託大家不要放棄，台灣需要藍綠以外的聲音。

未來四年的國會

國民黨不分區立委帶進一些牛鬼蛇神進入國會（韓國瑜、謝龍介等），加上藍衛兵羅智強、徐巧芯，國會問政品質只會向下沉淪，台灣選民要繫好安全帶通過一陣亂流。

結論

這一次台灣的政權順利和平轉移，也並未讓中共赤化，台灣再一次成功守住民主、自由，所有的台灣人民都是最大的贏家。

最後，以英國首相邱吉爾的名言送給大家：「一時的成功不是結局，一時的失敗也並非末日，重要的是有沒有勇氣繼續前進。」