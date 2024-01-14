解讀2024總統大選結果：賴總統挑戰嚴峻，國民黨朱侯玩完，民眾黨恐面臨「網內互打」
我們想讓你知道的是
賴清德有沒有機會「執政八年」？目前看，挑戰挺嚴峻，他最大的問題是「穩健有餘，開創不足」，如果不是這次國民黨、民眾黨的對手太爛，他未必能獲勝。他不能複製貼上蔡英文的路線，必須走出自己的路，否則四年後沒有底氣尋求連任。
文：趙曉慧（灼見文創執行長，台大城鄉所碩士，曾擔任資深財經記者、國會助理）
賴清德以得票率逾40％勝選總統，首次成功讓民進黨三連霸執政，粉碎習近平對台灣的統戰陰謀，但國會席次沒有過半，「聯合內閣」恐怕成真。至於在野黨，盧秀燕是最大贏家，柯文哲成為第三勢力新霸主。
整體看，這次選舉並未改變台灣的政治結構，民主反共路線依舊是台灣的主流民意，北部還是藍天，中南部還是綠地，而地方家族政治勢力堪稱牢不可破。
對國際社會的意義
民進黨成功三連霸取得執政權，這對國際社會來說是個好消息，台灣的「親美反中」路線可望延續，台灣扮演的印太民主防線、半導體科技的聯盟夥伴，這些都不會改變。這無異是對國際社會「減壓」，在當前俄烏戰爭、以哈戰爭等邊緣政治衝突之下，台灣並沒有失守，非常好！
親美的民主反共路線（目前稱為蔡英文路線），原本的民進黨再加上民眾黨主席柯文哲也認同蔡英文路線，加總起來，這依舊是台灣的主流民意。
對兩岸關係的意義
賴清德是一個沉穩、原則清楚的人，兩岸關係不會挑釁、躁進，更不會改變現狀，這一點國際社會絕對可以放心，台灣人民可以放心。
賴清德此次寫下了什麼紀錄？未來有何挑戰？
這一次大選創下三個「首次紀錄」，首次成功讓民進黨三連霸執政，首次由副總統當選總統，睽違 24 年結束「三任台大法律系出身總統執政」首次由醫師成為總統。
這一次賴清德在六都全面獲勝，讓柯文哲、侯友宜輸去本命區，政黨票也拿第一，獲勝原因是他的人格特質穩健、可靠，從政經驗豐富，堅持選戰不走偏鋒，是唯一準備好當總統的人選，坐收對手太爛的漁翁之利。
但賴清德失去國會席次，原因是「內政」，雖然蔡英文的外交成績單亮眼，內政也持續進行各項改革（年金、能源、國防產業等），但始終無法紓解高物價、低薪的拖累，民生議題失守，引起選民反彈轉而支持國民黨、民眾黨，也讓中共的假訊息認知作戰有機可趁。
民進黨沒有贏得國會，賴清德新政府將重演陳水扁時代的「朝小野大」，如果要順利推動政務，就必須拉攏在野黨，例如釋出某一些部分的內閣職務，組成聯合內閣。
即使是「朝小野大」，賴清德與陳水扁的情況還是有所不同，賴清德的作風比陳水扁穩健，執政經驗也豐富，民進黨在蔡英文八年任內已培養出一批內閣人才，加上台灣主流民意與國際社會的支持，賴清德的籌碼比陳水扁多，情況可以不用那麼悲觀。
外交、國防、國際經貿、能源轉型等執政核心，賴清德必須牢牢掌握在手上，其餘在內政方面的健保、長照、高房價等議題，可以考量跟在野黨合作。
賴清德有沒有機會「執政八年」？目前看，挑戰挺嚴峻，他最大的問題是「穩健有餘，開創不足」，如果不是這次國民黨、民眾黨的對手太爛，他未必能獲勝。他不能複製貼上蔡英文的路線，必須走出自己的路，否則四年後沒有底氣尋求連任。
國民黨共產黨化，而民進黨則是國民黨化，賴清德必須善用他的清廉，好好改革民進黨內的腐敗與缺失，這是他未來能夠成功連任的關鍵之一。
國民黨為何敗選？
這一次總統敗選的原因有二。
一是推出史上最弱總統候選人侯友宜，他不是當總統的料，毫無領袖魅力，血統上也不是外省人，影響泛藍族群的團結，便宜了柯文哲，新北市的本命區總統選票輸給賴清德，面上無光。侯友宜此次敗選，回去當完第二任新北市長就可以退出政壇了。
二是馬英九在選前的失言「兩岸關係必須相信習近平」，嚇跑不少中間與年輕選票，他堪稱是這一次國民黨敗選的最大戰犯，他的光環注定消失，淪為國民黨的票房毒藥。
即使總統敗選，但國民黨卻贏得立委選舉，原因有二。一是北部是深藍勢力，中南部是地方黑金家族勢力，這些結構都固若金湯。二是民進黨沒有處理好民生議題（高物價、低薪），讓國民黨漁翁得利。
台中市長盧秀燕是這一次大選的最大贏家，台中市的立委席次讓民進黨只取得兩席，她的執政經驗豐富（擅長民生議題），個人魅力超強（親民），將是2028國民黨最熱門總統候選人。
朱立倫這一次敗選，勢必被迫辭去黨主席職務負起政治責任，盧秀燕、蔣萬安等後起之秀即將接棒，他的時代已經結束，東山再起的機率非常渺茫。
整體看國民黨，過去四年來並沒有什麼長進，只是靠民進黨的失誤得分，加上黨內不團結（例如郭台銘之亂），路線又親共，要重返執政並不樂觀，需要展現改革的誠意與行動說服選民。
柯文哲的未來
柯文哲此次取代時代力量成為第三勢力新霸主，即使台北市本命區總統票輸給賴清德，但仍然算是小勝，我還是不看好他的政治生命。
台灣的第三勢力包括新黨、台聯、親民黨、時代力量，賞味期限差不多就是十年，民眾黨恐怕也是如此。
民眾黨未來四年恐怕會有一陣「網內互打」的混亂，包括黃國昌可能會奪權，柯文哲又有意讓不分區立委的任期改為兩年，加上他的個性善變，這些都會讓民眾黨面臨混亂。
未來四年的國會
國民黨不分區立委帶進一些牛鬼蛇神進入國會（韓國瑜、謝龍介等），加上藍衛兵羅智強、徐巧芯，國會問政品質只會向下沉淪，台灣選民要繫好安全帶通過一陣亂流。
結論
這一次台灣的政權順利和平轉移，也並未讓中共赤化，台灣再一次成功守住民主、自由，所有的台灣人民都是最大的贏家。
最後，以英國首相邱吉爾的名言送給大家：「一時的成功不是結局，一時的失敗也並非末日，重要的是有沒有勇氣繼續前進。」
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
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SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。