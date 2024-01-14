【2024大選】藍綠不過半，立法院誰當家？總統、立委、不分區立委當選名單一次看
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2024總統大選與立委選舉開票完畢，藍綠白最終分別奪下52席、51席、8席，另有無黨籍的2席，《關鍵評論網》整理區域立委、不分區立委、平地原住民立委、山地原住民立委名單。
2024總統暨立委選舉落幕，由民進黨候選人賴清德、蕭美琴贏得正副總統，而在立法院113個席次上，國民黨奪下52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席，以及無黨籍的2席。
《關鍵評論網》整理區域立委、不分區立委、平地原住民立委、山地原住民立委名單如下。
區域立委當選名單
- 台北市
第1選舉區：吳思瑤（民進黨）
第2選舉區：王世堅（民進黨）
第3選舉區：王鴻薇（國民黨）
第4選舉區：李彥秀（國民黨）
第5選舉區：吳沛憶（民進黨）
第6選舉區：羅智強（國民黨）
第7選舉區：徐巧芯（國民黨）
第8選舉區：賴士葆（國民黨）
- 新北市
第1選舉區：洪孟楷（國民黨）
第2選舉區：林淑芬（民進黨）
第3選舉區：李坤城（民進黨）
第4選舉區：吳秉叡（民進黨）
第5選舉區：蘇巧慧（民進黨）
第6選舉區：張宏陸（民進黨）
第7選舉區：葉元之（國民黨）
第8選舉區：張智倫（國民黨）
第9選舉區：林德福（國民黨）
第10選舉區：吳琪銘（民進黨）
第11選舉區：羅明才（國民黨）
第12選舉區：廖先翔（國民黨）
-
桃園市
第1選區：牛煦庭（中國國民黨）
第2選區：涂權吉（中國國民黨）
第3選區：魯明哲（中國國民黨）
第4選區：萬美玲（中國國民黨）
第5選區：呂玉玲（中國國民黨）
第6選區：邱若華（中國國民黨）
- 台中市
第1選區：蔡其昌（民主進步黨）
第2選區：顏寬恒（中國國民黨）
第3選區：楊瓊瓔（中國國民黨）
第4選區：廖偉翔（中國國民黨）
第5選區：黃健豪（中國國民黨）
第6選區：羅廷瑋（中國國民黨）
第7選區：何欣純（民主進步黨）
第8選區：江啟臣（中國國民黨）
- 台南市
第1選區：賴惠員（民主進步黨）
第2選區：郭國文（民主進步黨）
第3選區：陳亭妃（民主進步黨）
第4選區：林宜瑾（民主進步黨）
第5選區：林俊憲（民主進步黨）
第6選區：王定宇（民主進步黨）
- 高雄市
第1選區：邱議瑩（民主進步黨）
第2選區：邱志偉（民主進步黨）
第3選區：李柏毅（民主進步黨）
第4選區：林岱樺（民主進步黨）
第5選區：李昆澤（民主進步黨）
第6選區：黃捷（民主進步黨）
第7選區：許智傑（民主進步黨）
第8選區：賴瑞隆（民主進步黨）
- 基隆市
林沛祥（中國國民黨）
- 新竹市
鄭正鈐（中國國民黨）
- 新竹縣
第1選區：徐欣瑩（中國國民黨）
第2選區：林思銘（中國國民黨）
- 苗栗縣
第1選區：陳超明（無黨籍）
第2選區：邱鎮軍（中國國民黨）
- 彰化縣
第1選區：陳秀寶（民主進步黨）
第2選區：黃秀芳（民主進步黨）
第3選區：謝衣鳳（中國國民黨）
第4選區：陳素月（民主進步黨）
- 南投縣
第1選區：馬文君（中國國民黨）
第2選區：游顥（中國國民黨）
- 雲林縣
第1選區：丁學忠（中國國民黨）
第2選區：劉建國（民主進步黨）
- 嘉義市
王美惠（民主進步黨）
- 嘉義縣
第1選區：蔡易餘（民主進步黨）
第2選區：陳冠廷（民主進步黨）
- 屏東縣
第1選區：鍾佳濱（民主進步黨）
第2選區：徐富癸（民主進步黨）
- 宜蘭縣
陳俊宇（民主進步黨）
- 花蓮縣
傅崑萁（中國國民黨）
- 台東縣
黃建賓（中國國民黨）
- 澎湖縣
楊曜（民主進步黨）
- 金門縣
陳玉珍（中國國民黨）
- 連江縣
陳雪生（中國國民黨）
- 平地原住民
鄭天財 Sra‧Kacaw（中國國民黨）、陳瑩（民主進步黨）、黃仁（中國國民黨）
- 山地原住民
高金素梅（無黨籍）、伍麗華 Saidhai．Tahovecahe（民主進步黨）、盧縣一（中國國民黨）
- 民進黨不分區立委名單（13席）
1.林月琴 2.沈伯洋 3.張雅琳 4.洪申翰 5.羅美玲 6.游錫堃 7.范雲 8.柯建銘 9.沈發惠 10.莊瑞雄 11.林楚茵 12.郭昱晴 13.陳培瑜
- 國民黨不分區立委名單（13席）
1.韓國瑜 2. 柯志恩 3.葛如鈞 4.翁曉玲 5.陳菁徽 6.吳宗憲 7.林倩綺 8.陳永康 9.許宇甄 10.謝龍介 11.蘇清泉 12.張嘉郡 13.王育敏
- 民眾黨不分區立委名單（8席）
1.黃珊珊 2. 黃國昌 3.陳昭姿 4.吳春城 5.麥玉珍 6.林國成 7.林憶君 8.張啓楷
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核稿編輯：楊士範
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運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
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「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
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「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法，兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程，且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。
「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運
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