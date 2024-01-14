開票日倒數 倒數
0
23
11
50

搶先看候選人
2024/01/14,
政治

【2024大選】藍綠不過半，立法院誰當家？總統、立委、不分區立委當選名單一次看

【2024大選】藍綠不過半，立法院誰當家？總統、立委、不分區立委當選名單一次看
2024總統大選結果揭曉，民進黨正副總統候選人賴清德（左）、蕭美琴（右）13日晚間宣布勝選。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

2024總統大選與立委選舉開票完畢，藍綠白最終分別奪下52席、51席、8席，另有無黨籍的2席，《關鍵評論網》整理區域立委、不分區立委、平地原住民立委、山地原住民立委名單。

2024總統暨立委選舉落幕，由民進黨候選人賴清德、蕭美琴贏得正副總統，而在立法院113個席次上，國民黨奪下52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席，以及無黨籍的2席。

《關鍵評論網》整理區域立委、不分區立委、平地原住民立委、山地原住民立委名單如下。

區域立委當選名單

  • 台北市

第1選舉區：吳思瑤（民進黨）
第2選舉區：王世堅（民進黨）
第3選舉區：王鴻薇（國民黨）
第4選舉區：李彥秀（國民黨）
第5選舉區：吳沛憶（民進黨）
第6選舉區：羅智強（國民黨）
第7選舉區：徐巧芯（國民黨）
第8選舉區：賴士葆（國民黨）

  • 新北市

第1選舉區：洪孟楷（國民黨）
第2選舉區：林淑芬（民進黨）
第3選舉區：李坤城（民進黨）
第4選舉區：吳秉叡（民進黨）
第5選舉區：蘇巧慧（民進黨）
第6選舉區：張宏陸（民進黨）
第7選舉區：葉元之（國民黨）
第8選舉區：張智倫（國民黨）
第9選舉區：林德福（國民黨）
第10選舉區：吳琪銘（民進黨）
第11選舉區：羅明才（國民黨）
第12選舉區：廖先翔（國民黨）

  • 桃園市

第1選區：牛煦庭（中國國民黨）
第2選區：涂權吉（中國國民黨）
第3選區：魯明哲（中國國民黨）
第4選區：萬美玲（中國國民黨）
第5選區：呂玉玲（中國國民黨）
第6選區：邱若華（中國國民黨）

  • 台中市

第1選區：蔡其昌（民主進步黨）
第2選區：顏寬恒（中國國民黨）
第3選區：楊瓊瓔（中國國民黨）
第4選區：廖偉翔（中國國民黨）
第5選區：黃健豪（中國國民黨）
第6選區：羅廷瑋（中國國民黨）
第7選區：何欣純（民主進步黨）
第8選區：江啟臣（中國國民黨）

  • 台南市

第1選區：賴惠員（民主進步黨）
第2選區：郭國文（民主進步黨）
第3選區：陳亭妃（民主進步黨）
第4選區：林宜瑾（民主進步黨）
第5選區：林俊憲（民主進步黨）
第6選區：王定宇（民主進步黨）

  • 高雄市

第1選區：邱議瑩（民主進步黨）
第2選區：邱志偉（民主進步黨）
第3選區：李柏毅（民主進步黨）
第4選區：林岱樺（民主進步黨）
第5選區：李昆澤（民主進步黨）
第6選區：黃捷（民主進步黨）
第7選區：許智傑（民主進步黨）
第8選區：賴瑞隆（民主進步黨）

  • 基隆市

林沛祥（中國國民黨）

  • 新竹市

鄭正鈐（中國國民黨）

  • 新竹縣

第1選區：徐欣瑩（中國國民黨）
第2選區：林思銘（中國國民黨）

  • 苗栗縣

第1選區：陳超明（無黨籍）
第2選區：邱鎮軍（中國國民黨）

  • 彰化縣

第1選區：陳秀寶（民主進步黨）
第2選區：黃秀芳（民主進步黨）
第3選區：謝衣鳳（中國國民黨）
第4選區：陳素月（民主進步黨）

  • 南投縣

第1選區：馬文君（中國國民黨）
第2選區：游顥（中國國民黨）

  • 雲林縣

第1選區：丁學忠（中國國民黨）
第2選區：劉建國（民主進步黨）

  • 嘉義市

王美惠（民主進步黨）

  • 嘉義縣

第1選區：蔡易餘（民主進步黨）
第2選區：陳冠廷（民主進步黨）

  • 屏東縣

第1選區：鍾佳濱（民主進步黨）
第2選區：徐富癸（民主進步黨）

  • 宜蘭縣

陳俊宇（民主進步黨）

  • 花蓮縣

傅崑萁（中國國民黨）

  • 台東縣

黃建賓（中國國民黨）

  • 澎湖縣

楊曜（民主進步黨）

  • 金門縣

陳玉珍（中國國民黨）

  • 連江縣

陳雪生（中國國民黨）

  • 平地原住民

鄭天財 Sra‧Kacaw（中國國民黨）、陳瑩（民主進步黨）、黃仁（中國國民黨）

  • 山地原住民

高金素梅（無黨籍）、伍麗華 Saidhai．Tahovecahe（民主進步黨）、盧縣一（中國國民黨）

  • 民進黨不分區立委名單（13席）

1.林月琴 2.沈伯洋 3.張雅琳 4.洪申翰 5.羅美玲 6.游錫堃 7.范雲 8.柯建銘 9.沈發惠 10.莊瑞雄 11.林楚茵 12.郭昱晴 13.陳培瑜

  • 國民黨不分區立委名單（13席）

1.韓國瑜 2. 柯志恩 3.葛如鈞 4.翁曉玲 5.陳菁徽 6.吳宗憲 7.林倩綺 8.陳永康 9.許宇甄 10.謝龍介 11.蘇清泉 12.張嘉郡 13.王育敏

  • 民眾黨不分區立委名單（8席）

1.黃珊珊 2. 黃國昌 3.陳昭姿 4.吳春城 5.麥玉珍 6.林國成 7.林憶君 8.張啓楷

413815149_278398574915376_68669350361304
Photo credit: 關鍵評論網
2016-2024政黨票得票率超過5比較_001_(1)

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送您的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。木材留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立即點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


“2024立委選舉”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。