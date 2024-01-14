【2024總統大選】一場藍綠白都沒輸也沒贏的選舉，「墊底」的柯文哲或為最大贏家

2024總統大選正式告終，代表民進黨的賴清德以558萬票勝出，贏過侯友宜的467萬票與柯文哲的369萬票。立委部分，國民黨以52席重新奪下國會最大黨位置，民進黨和2020年相比少掉10席，民眾黨則如原本估算的拿下8席不分區立委，沒有任何一個政黨在國會過半。

這是近代台灣選舉史上，少數沒有黨主席辭職的大選。第三名的柯文哲在開票晚會上喊著「我們沒有輸」；侯友宜的「總教練」朱立倫目前也還在位子上；賴清德雖然勝選，但好像也不值得太開心。

贏的不值得慶祝，輸的其實沒有真的輸

對民進黨來說，雖然贏下總統大位，賴清德得票也比四年前韓國瑜要多，40%的支持度更大過選前絕大部分民調預測。但相較於四年前和八年前的立委大勝，這次國民黨在許多重點選區贏下尋求連任的民進黨候選人，讓民進黨最終立委席次甚至少於國民黨。

換句話說，雖然賴清德奪下總統大位，但未來於國會勢必受制於在野黨，帳面上另外60%的「反綠勢力」也會持續成為被說嘴的焦點。因此這次總統勝選不但不能視作絕對的勝利，更是朝小野大下各種隱憂的開端。

Photo Credit: 賴清德競選總部提供

民眾黨部分，雖然阿北沒機會在總統府七點半上班，也沒辦法在總統票數上取代國民黨成為第二大黨，但在藍綠未過半情況下，正式成為立法院內的關鍵第三勢力，未來許多法案通過與否或許都得看「柯主席」的臉色。

首先，就是立法院長給誰當。目前的席次分配下，國民黨若要讓自家人選擔任院長，還得向民眾黨低頭，立法院長韓國瑜、副院長黃珊珊之類的情況並非不可能發生，未來民眾黨對國政的影響會比四年前大更多。

三黨裡面狀況最尷尬的應該就是國民黨。雖然立委看似大有斬獲，拉下林靜儀、賴品妤、鄭運鵬等代表性立委，台中派出年輕人的刺客戰術成效顯著，在雲林甚至戰勝曾任三屆立委、當過縣長的強敵蘇治芬，但最終無法成功過半，即使身為國會最大黨，仍無法真正主導議程。

更重要的是從大選結果來看，如果當初藍白合有成功，幾乎篤定本次選舉能夠完成政黨輪替。假若當初是侯友宜領頭，國民黨甚至有機會單獨過半、完全執政。

但在分裂之下，這些美夢都沒有成真，進入現在這個空有數據、沒有實權的狀況。

藍白未來四年是否能緊密合作，或許還是未知數

綜上來看，當選總統的賴清德，近有一個會與自己做對的國會，遠有接下來4年種種的經濟與地緣政治挑戰要面對，實在沒有慶祝的條件。國民黨雖然在地方選區報了一些仇，讓朱立倫有條件自稱戰功，但仔細想想，實質上卻是功敗垂成。

Photo Credit: 中央社

從大選票數上看來墊底的柯文哲，某方面而言反倒是本次選舉的最大贏家，未來將主導許多國政，也不用受制於藍綠任何一個政黨。

有趣的是，從選後部分國民黨人士將炮火指向民眾黨的狀況來看，藍白之間未來四年是否能緊密合作，或許還要打上問號，我們甚至有機會再次見證綠營與民眾黨重新勾起手的那一天。

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核稿編輯：楊士範