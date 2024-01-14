【2024總統大選】一場藍綠白都沒輸也沒贏的選舉，「墊底」的柯文哲或為最大贏家
我們想讓你知道的是
當選總統的賴清德，近有一個會與自己做對的國會，遠有接下來4年種種挑戰要面對，實在沒有慶祝的條件；國民黨雖在地方選區報了一些仇，但在國會未能過半之下猶如功敗垂成。而從大選票數上看來墊底的柯文哲，或許反倒是本次選舉最大贏家，民眾黨未來將能不受至於藍綠下主導許多國政——首先就是立法院長的人選。
2024總統大選正式告終，代表民進黨的賴清德以558萬票勝出，贏過侯友宜的467萬票與柯文哲的369萬票。立委部分，國民黨以52席重新奪下國會最大黨位置，民進黨和2020年相比少掉10席，民眾黨則如原本估算的拿下8席不分區立委，沒有任何一個政黨在國會過半。
這是近代台灣選舉史上，少數沒有黨主席辭職的大選。第三名的柯文哲在開票晚會上喊著「我們沒有輸」；侯友宜的「總教練」朱立倫目前也還在位子上；賴清德雖然勝選，但好像也不值得太開心。
贏的不值得慶祝，輸的其實沒有真的輸
對民進黨來說，雖然贏下總統大位，賴清德得票也比四年前韓國瑜要多，40%的支持度更大過選前絕大部分民調預測。但相較於四年前和八年前的立委大勝，這次國民黨在許多重點選區贏下尋求連任的民進黨候選人，讓民進黨最終立委席次甚至少於國民黨。
換句話說，雖然賴清德奪下總統大位，但未來於國會勢必受制於在野黨，帳面上另外60%的「反綠勢力」也會持續成為被說嘴的焦點。因此這次總統勝選不但不能視作絕對的勝利，更是朝小野大下各種隱憂的開端。
民眾黨部分，雖然阿北沒機會在總統府七點半上班，也沒辦法在總統票數上取代國民黨成為第二大黨，但在藍綠未過半情況下，正式成為立法院內的關鍵第三勢力，未來許多法案通過與否或許都得看「柯主席」的臉色。
首先，就是立法院長給誰當。目前的席次分配下，國民黨若要讓自家人選擔任院長，還得向民眾黨低頭，立法院長韓國瑜、副院長黃珊珊之類的情況並非不可能發生，未來民眾黨對國政的影響會比四年前大更多。
三黨裡面狀況最尷尬的應該就是國民黨。雖然立委看似大有斬獲，拉下林靜儀、賴品妤、鄭運鵬等代表性立委，台中派出年輕人的刺客戰術成效顯著，在雲林甚至戰勝曾任三屆立委、當過縣長的強敵蘇治芬，但最終無法成功過半，即使身為國會最大黨，仍無法真正主導議程。
更重要的是從大選結果來看，如果當初藍白合有成功，幾乎篤定本次選舉能夠完成政黨輪替。假若當初是侯友宜領頭，國民黨甚至有機會單獨過半、完全執政。
但在分裂之下，這些美夢都沒有成真，進入現在這個空有數據、沒有實權的狀況。
藍白未來四年是否能緊密合作，或許還是未知數
綜上來看，當選總統的賴清德，近有一個會與自己做對的國會，遠有接下來4年種種的經濟與地緣政治挑戰要面對，實在沒有慶祝的條件。國民黨雖然在地方選區報了一些仇，讓朱立倫有條件自稱戰功，但仔細想想，實質上卻是功敗垂成。
從大選票數上看來墊底的柯文哲，某方面而言反倒是本次選舉的最大贏家，未來將主導許多國政，也不用受制於藍綠任何一個政黨。
有趣的是，從選後部分國民黨人士將炮火指向民眾黨的狀況來看，藍白之間未來四年是否能緊密合作，或許還要打上問號，我們甚至有機會再次見證綠營與民眾黨重新勾起手的那一天。
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核稿編輯：楊士範
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。