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2024/01/13,
經濟

《路透》：香港主要銀行減少對高槓桿房企貸款

《路透》：香港主要銀行減少對高槓桿房企貸款

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《路透社》指出，香港部分主要銀行已減少對一些高槓桿或財政較弱的房地產商借貸，迫使這些房地產商轉向成本更高昂的私人信貸市場。

《路透社》昨天（12日）引述多名消息人士指出，香港部分主要銀行已減少對一些高槓桿或財政較弱的房地產商借貸，迫使這些房地產商轉向成本更高昂的私人信貸市場。

報導說，香港房市未有起色，房地產商持續面對融資成本上升、房屋銷售下滑等困局，讓投資者及銀行更加關注房地產商的財政狀況。

《路透社》引述多名消息人士說，面對香港房市前景不確定性增加，大部分銀行都縮減現有借貸額度，或是要求房地產商增加抵押品，這意味著融資成本未來將進一步上升。

此外，面對辦公大樓空置率升高以及房地產市場銷售疲弱，房地產商今年勢必面對更大挑戰。儘管投資者不認為香港地產商會出現債務違約，但也看不到房市短期會有反彈跡象。

報導引述私人信貸市場消息人士指出，由於從銀行獲得融資的難度增加，去年以來，愈來愈多房地產商進入私人信貸市場，而信貸市場雖然對地產行業審慎，但擁有充裕現金流的企業在借貸方面仍然沒有問題，但部分高槓桿開發商則難以融資。

報導引述分析表示，財政實力較弱的地產商在房市低潮中是否有足夠的現金緩衝，將取決於香港經濟復甦的速度，以及利率何時開始下調。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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