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中國年輕人流行「三無婚禮」，個性化及省錢是動力

中國年輕人流行「三無婚禮」，個性化及省錢是動力
Photo Credit: GettyImages

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小張說，沒有接親環節，就可以安安靜靜地化妝，新郎可以愜意地和父母或朋友閒聊，再也不用擔心婚鬧，也不用擔心錯過時間，且沒有司儀，現場全靠自己主持，讓婚禮有了更多的自由；無父親交接環節，拒絕煽情催淚片段，避免尷尬。

（中央社）中國近年興起極簡婚禮潮流，因無車隊、無接親、無伴郎伴娘等形式，也被稱為「三無婚禮」，有人為追求個性化拋棄繁雜的風俗，也有人著眼節省花費，據統計，中國42％新人婚禮實際花費超出預算。

陸媒近期報導「年輕人流行三無婚禮」，15日成為中國網路熱搜話題，引發許多人評論與共鳴。

《極目新聞》1月13日報導，去年山東姑娘小張和另一半辦了一場無接親、無司儀、無催淚環節的極簡婚禮，收到了意想不到的好評，婚禮就像一個大party，所有人都玩得很快樂。

報導指出，近年來，極簡婚禮逐漸成為一種新的流行趨勢，越來越多的年輕人選擇流程簡單、時間充裕的極簡婚禮，舉行一場真正為自己而辦的婚禮，正在成為越來越多人的想法。

這種極簡婚禮主要是無車隊、無接親、無伴郎伴娘，被稱為三無婚禮，實際上，省略掉的遠遠不止這三樣，例如無司儀、無煽情催淚環節、無婚宴甚至不邀請嘉賓也很常見。

小張說，沒有接親環節，就可以安安靜靜地化妝，新郎可以愜意地和父母或朋友閒聊，再也不用擔心婚鬧，也不用擔心錯過時間，且沒有司儀，現場全靠自己主持，讓婚禮有了更多的自由；無父親交接環節，拒絕煽情催淚片段，避免尷尬。

報導指出，除了省心、省力以及個性化原因外，當前不少年輕人對於婚禮還追求「性價比」。

根據中國「結婚行業洞察白皮書」顯示，2021年年輕人辦一場婚禮的平均花費為人民幣17.4萬元（約新台幣76萬元），是新人雙方月均收入的8.8倍，且有42％的新人會在實際花費中超出預算。

尤其籌備婚禮的戰線之長，甚至可以拉到之前的5至6個月，婚紗攝影、場地挑選、婚禮策劃等籌備事項，哪一樣也離不開錢，這對於年輕人來說都是不小的負擔。

對此，有中國網友留言認為，三無婚禮挺好的，節約開支，減輕負擔。但什麼時候才能流行「無彩禮（聘金）」？

中國婚禮向來有彩禮的習俗，但近年來彩禮行情水漲船高，尤其是在某些農村地區，成為很多男方家庭不能承受之重。

2017年時，陸媒報導貴州的彩禮已高達8.8萬元禮金加「三金」（金戒指、金耳環和金項鍊）﹔陝西10萬元加三金一動（動指的是汽車）；甘肅一些農村地區更瘋漲為18萬元。

去年中國「中央一號文件」點名農村「高價彩禮」問題突出，推動各地因地制宜制定移風易俗規範，強化村規民約約束作用，要求黨員、幹部帶頭示範，開展高價彩禮、大操大辦等重點領域突出問題專項治理，但迄今彩禮壓力仍是社會普遍現象。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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