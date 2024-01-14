《紐約時報》：賴清德勝選，確認台灣更加遠離中國及其實現兩岸統一的夢想
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《紐時》分析，賴清德在台灣危險且可能分裂的時刻打贏選戰，就任總統後將面對更嚴峻的治理考驗。國內政局方面，民進黨失去國會多數，賴清德權力光環將被削弱。國際政局方面，中國將持續以假訊息、威脅及經濟誘因分化台灣，而台美關係可能因11月美國總統大選產生變數。
紐時：賴清德當選總統，台灣與中國漸行漸遠
（中央社）《紐約時報》報導，中國數月來威脅台灣選民總統大選是「戰爭或和平」的選擇，但民進黨總統候選人賴清德仍勝選。北京遭遇挫敗後可能加強施壓，賴清德執政將面對多重變數與考驗。
《紐時》分析，強調台灣主體性的民進黨連3次贏得總統大選，台灣選民無視中國揚言票投民進黨就是選擇戰爭的威脅，確認台灣更加遠離中國及其實現兩岸統一的夢想。北京愈是以經濟、軍事手段壓迫台灣，愈是強化台灣維護實際獨立、走出中國巨大陰影的渴望。
台灣13日舉行正副總統及立法委員選舉。根據中央選舉委員會資料，現任副總統賴清德以逾40%得票率當選總統。民進黨總統大選3連勝，打破1996年台灣實施總統直選以來沒有政黨能連贏超過2次的「8年魔咒」。
賴清德勝選感言呼籲團結，並承諾捍衛台灣認同，「台灣告訴全世界，在民主和威權之間，我們選擇站在民主這一邊」。
《紐時》報導，賴清德在台灣危險且可能分裂的時刻打贏選戰，5月就任總統後將面對更嚴峻的治理考驗，包括中國怎麼回應他的勝選、比現任總統蔡英文執政8年期間更險惡的國內政局。在這場選舉中，民進黨失去國會多數，對賴清德施政形成挑戰。
認識賴清德的台灣政界人士說，賴清德並非北京描繪的魯莽煽動者；許多官員和專家說，台海戰爭並非迫在眉睫或無可避免。賴清德競選主軸是延續蔡總統政策，嘗試加強台灣國防，深化與美國及其他民主國家的關係，同時避免與中國撕破臉。
報導寫道，即使賴清德堅持蔡總統路線，維護台灣安全、團結抵抗中國加強施壓的政治與外交手腕仍可能面臨嚴峻考驗。部分美方官員示警，賴清德擔任台灣總統時，中國企圖動武征服台灣的準備將日益充足。
賴清德勝選後，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華透過書面聲明說，民進黨「並不能代表島內主流民意」，陸方將與「台灣有關政黨、團體和各界人士一道」促進兩岸交流合作。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）聲明祝賀賴清德勝選，並說美國致力維護兩岸和平穩定，期待與賴清德及台灣其他黨派合作，進一步深化美台長期的非正式關係。
《華爾街日報》報導以「中國最不喜歡的候選人」稱呼賴清德，並說賴清德的勝選延續北京眼中台灣「分裂勢力」的統治地位，未來4年台海可能持續引發地緣政治緊張。
多位官員及外交學者說，美方官員預期中國將在賴清德勝選後加強對台施壓。中方學者在美方外交專家與中國前官員參與的多場會議和線上討論中，描繪出北京施壓計畫輪廓，包括加強軍事演習，中方軍艦闖入台灣領海、無人機飛越台灣上空也是可能手段。
《紐時》分析，中國將持續嘗試以假訊息、威脅及經濟誘因分化台灣，也可能在艦機頻繁侵擾台灣海空域之餘擴大軍演範圍。
兩岸關係之外，台美關係同樣面臨變數。美國挺住中國施壓，誓言持續以軍售等方式支持台灣。但華府已為烏克蘭和中東戰事煩惱，11月的美國總統大選也可能為台灣帶來更多變化。
對內方面，賴清德面對比蔡總統執政時更複雜且分裂的國內政局。2016年、2020年大選，蔡總統都獲得過半選票；今年大選，國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲得票率分別逾33%、26%。紐時報導，賴清德兩大對手拿到可觀選票，可能削弱他的「權力光環」。
美學者：中國將擴大施壓，仍不會與民進黨政府接觸
（中央社）在民進黨贏得總統大選後，美國專家學者認為，兩岸緊張局勢可能加劇，中國將加大對台經濟與軍事施壓，也不太可能改變對台政策，與民進黨政府接觸。對於前駐美代表蕭美琴將成為新任副總統，專家學者認為她將成為美台關係發展的寶貴資產。
台灣今天舉行總統大選投票，代表民進黨的賴清德、蕭美琴獲得約4成票數，當選下任總統、副總統。不過，在立法委員選舉上，民進黨未能保住多數黨地位，僅拿下51席。
華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韻在回覆《中央社》郵件分析台灣大選對美中台未來關係影響時表示，賴清德的勝選在美中的預期之中，未來局勢可能更加緊張。
她預期，中國可能會取消或暫停多數「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）早收清單；在軍事方面，在5月20日新任總統就職前，中國應會持續高度施壓，以防止賴清德在就職演說中「跨越紅線」（crossing the redline）。
在問及賴清德的勝出，意味民進黨打破8年魔咒，連續第3度執政，北京是否會因此改變對台政策時，孫韻指出，只要民進黨與賴清德不接受以九二共識為基礎的一個中國框架，北京就不太可能與之接觸。
前美國在台協會（AIT）台北辦事處長包道格（Douglas H. Paal）分析，至今為止，中國的對台模式是試圖增強威嚇，減少說服。但說服的成本總是遠低於威嚇，他希望北京能採取一條成本更低、風險更小的路線。
儘管看不到北京打算改變對台政策的證據，包道格指出，到處都有跡象表明，中國在增強長期威嚇鄰國能力的同時，正在尋求減少與周邊地區的直接摩擦，短期內，中國有採取更靈活政策的空間。
美台商業協會（USTBC）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）則認為，從今天到5月20日期間，中國可能會做出回應，包括針對ECFA的經濟行動，並在台灣周遭挑釁的灰色地帶行動。但他也警告北京應小心謹慎，不要反應過度，否則可能會在美國總統大選以及美國未來對中政策辯論上增添負面影響。
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