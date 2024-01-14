開票日倒數 倒數
0
23
11
50

搶先看候選人
TNL+ 2024/01/14,
政治

分析2024總統大選結果：確立「雙少數」政局，賴清德連任難度非常大，下次六都全被國民黨拿下也不無可能

分析2024總統大選結果：確立「雙少數」政局，賴清德連任難度非常大，下次六都全被國民黨拿下也不無可能
民進黨正副總統候選人賴清德（前左）、蕭美琴（前右）13日晚間宣布贏得2024總統大選，全國競總外的開票之夜現場撒下陣陣紙花慶祝，兩人也揮手回應現場支持者熱情歡呼。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

筆者分析了民眾黨各種可能的劇本，可以發現這次選後的政局對於民眾黨來說並不是最差的情況。民眾黨未來是繼續在藍綠之間左右遊走，還是完全靠向執政的民進黨，或是堅定選擇繼續成為在野監督力量的一環，以藍白合為主，將是未來四年重要的觀察重點。

今（2024）年全球有超過40場大選，至少20位國家領導人，投票人口超過20億人。被國際媒體稱為2024全球大選年。

台灣在1月份率先開始進行總統及國會大選。結果是總統由民進黨賴清德當選，立法院三黨不過半，國民黨席次大幅成長，而新的第三勢力民眾黨拿到原本的目標八席。

台灣史上首次迎來了少數總統跟少數國會的新局（註：2000年跟2004年的國民黨跟親民黨實際上同屬一個政黨），也就是支持度不過半的弱勢總統，跟沒有任何一個政黨過半領導的立法院。

這樣的結果，或許對三黨來說都不滿意，但也各自有所收穫。但是對於台灣來說，可能是最糟的結果。由於台灣政治制度的關係，很可能會陷入不斷政爭的混亂四年。主要是因為台灣的總統制設計有缺陷，而非針對特定候選人或特定政黨，在此特別鄭重解釋，接下來的內容也會說明這一點。

突破八年魔咒的民進黨，賴清德想連任挑戰非常大

雖然民進黨在國會無法過半，但至少守住50席，還不到「潰敗」的程度。且由於台灣的總統制是贏者全拿，中央官員跟實質掌握的附屬機關的任命權，超過七千人，相信對於民進黨也是可以接受的情況，可以說是這次選舉的最大贏家。另外，面子也贏了，民進黨反而成為中華民國在民選後執政最久，連任三次總統的政黨，總執政年數也最長。

lo54nkg6t104pijr05iuownaplshun_png

台灣當初修憲是參考法國的總統制度來設計。法國實際是半總統制，也就是雙首長制。總統任命國會最大黨的領袖為總理。總統領導，而總理施政，是雙首長制的精神。看似美好，但如果總統跟總理是不同政黨，就可能會出現分裂政府的情況。這也是內閣制為什麼會比總統或雙首長制穩定的關係，因為內閣制就是由國會過半的政黨主政，或是多黨組成過半席次的聯合政府。也就是，執政政府的民意支持度一定是超過半數。

而且法國是有兩輪投票，也就是首輪無法獲得過半選票，前兩名舉行第二輪。由於有這樣的機制存在，因此各黨領袖在第一輪選前都是各自努力，可以避免被迫正副配或是棄保操作的無謂消耗，保障小黨的機會，還能保證總統有足夠的民意基礎。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

“2024總統大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。