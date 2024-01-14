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2024/01/14,
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【2024立委選舉】睽違16年重返立法院，王世堅：沒有被年齡擊敗

【2024立委選舉】睽違16年重返立法院，王世堅：沒有被年齡擊敗
王世堅13日晚間在競總自行宣布當選｜Photo Credit: 中央社

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王世堅發文表示，上任會立刻回應人民對政府的期待，也會把過去在議會質詢與監督的火力更加強，來推動中央層級的部會更積極做事，以滿足市民朋友的盼望。他承諾，一定會用更強大的火力來監督政府。

（中央社）台北市第2選區民進黨籍立委候選人王世堅昨（13）日晚間自行宣布當選。王世堅表示，16年前離開立法院，上任後將回應社會期待。游淑慧表示，這就是民主選舉，盡人事，聽民意。

第11屆立法委員選舉，台北市第2選舉區民進黨籍立委候選人王世堅昨天晚間自行宣布當選，擊敗國民黨籍立委候選人游淑慧。正確當選名單以中央選舉委員會公告為準。

王世堅競選總部下午4時左右湧入支持者一同看開票，還有香港民眾到場力挺，隨著票數領先，支持者不斷揮舞旗幟、高聲歡呼，也有民眾打電話道賀。

王世堅競辦表示，選區各里的里長及支持者，隨時向辦公室人員回報最新開票數字，每次票數增加、領先游淑慧，競選總部歡聲雷動。

王世堅晚間8時左右自行宣布當選，支持者大放鞭炮慶祝，王世堅也向支持者揮手致意。王世堅表示，上任後將回應社會的期待，這是刻不容緩的事，並加強過去在台北市議會問政的火力，也會爭取中央對台北市的建設、補助。

王世堅說，16年前離開立法院，這次再度回到立法院，令他相當意外，但16年來他並沒有被年齡擊敗，許多好朋友對他不離不棄，回到立法院有許多事要做，也會秉持他的人生哲學「自立自強，自由飛翔」的精神、信念。

游淑慧昨天晚間於臉書（Facebook）發文表示，「我常開玩笑：選舉就像感情，不是我全力去愛一個人，那個人就會同樣愛我。但這不是我不夠好，也不是對方有問題，就只是選擇和感覺。」

游淑慧發文指出，對國民黨來說，士林、大同是個難以逾越的高山，但任何事都要踏出第一步，沒有成功，不是努力不夠，她的團隊已經盡了120%的努力，這就是民主選舉，盡人事，聽民意，明天她一樣會勇敢。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航


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