國民黨雖未能政黨輪替，朱立倫可望留任黨主席至2025，趙少康昔政治金童難救選情

朱立倫可望留任黨主席，立院藍白合挑戰大

（中央社）總統大選結果揭曉，國民黨敗陣無法完成政黨輪替。黨內分析，由於立委選得不錯，國民黨雖在野，但在國會變成第一大黨，黨主席朱立倫可望帶領國民黨到2025年主席改選；至於未來如何與民眾黨合作，在立法院以過半席次折衝議事並制衡執政黨，值得觀察。

總統大選結果揭曉，民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴勝選。國民黨在總統選舉敗陣，但立法院席次大幅成長，從4年前的38席，一舉突破50席，再度成為國會第一大黨。

根據中選會公布資料，民進黨在立法院113席中拿下51席，國民黨則奪下52席，民眾黨在不分區獲得8席。無黨籍方面，具有國民黨籍、這次以無黨籍參選的苗栗縣立委陳超明，以及無黨籍山地原住民立委高金素梅，2人皆連任成功。

國民黨內人士分析，國民黨沒有贏得政權，但朱立倫布局全台立委選戰，除在地方奔走整合區域立委，更提出具專業性、讓人耳目一新的不分區立委名單。

黨內人士指出，雖然國民黨輸掉總統選戰，但朱立倫讓國民黨重回國會最大黨，功不可沒，目前黨內沒有人表態要求朱立倫為總統敗選負責，因此朱立倫將以國會最大黨主席之姿，帶領國民黨直到2025年主席改選。

至於藍營未來挑戰，黨內人士說，國民黨成為國會最大黨，但席次仍未過半，在許多政策議題上勢必要與民眾黨合作，但選前因討論藍白合，藍白雙方種下不合因子，未來應如何化解，以及如何合作監督執政黨，將考驗朱立倫與國會新黨團的政治智慧。

國民黨總統候選人侯友宜在總統選戰敗陣，將回歸新北市政。對於國民黨未來由誰中興，藍營地方人士表示，在禿子韓國瑜、漢子侯友宜相繼在總統大選落敗後，民調與人氣均高的台中市長盧秀燕可望成為新領頭羊，是否會角逐2025年黨主席值得關注。

藍營地方人士也說，台北市長蔣萬安是黨內逐漸升起的一顆星，未來角色勢必加重，但蔣萬安的首要任務仍是順利連任台北市長，而盧秀燕的台中市長已是第2任，若要更上一層樓，在沒有中央執政下，勢必要先往黨務發展。

藍營地方人士提醒，總統大選後，2026年的九合一選戰至關重要，國民黨多數執政縣市長已兩任屆滿，如何提出優秀人選延續地方執政、蓄積能量，對圖謀未來重新奪回政權至關重要。

藍營地方人士也說，民眾黨在這次總統選戰的能量與實力已漸漸展露，黨中央要慎防各地藍營小雞被吸收，避免藍營出現萎縮狀況。

趙少康復出政壇搶鎂光燈，昔政治金童難救選情

（中央社）總統大選結果揭曉，國民黨落敗，在藍白合破局後臨時上陣的媒體人趙少康，代表國民黨參選副總統，期間包括辭去中廣董事長、試圖爭取年輕選票，賣力為國民黨開拓選票，最終仍鎩羽而歸。

趙少康早年是藍營明星戰將，有「政治金童」之稱，競選台北市長落敗後轉戰媒體，持續擁有高聲量並在政壇發揮影響力，加上外省、深藍、知識藍、戰鬥藍等形象，被視為與代表本土藍的國民黨總統候選人侯友宜互補，有助於鞏固藍營基本盤。

趙少康投入此次大選初期，深知國民黨欠缺年輕選票，積極接觸青年族群，盼讓更多年輕人認識，甚至還參加廣受年輕人喜愛的「賀瓏夜夜秀」節目，與年輕人近距離接觸；此外，他也與侯友宜共同提出40歲以下青年購屋免頭款等政策，都在試圖爭取更多年輕人的認同。

趙少康雖廣受知識藍選民喜愛，但快人快語的他，在這次選戰中亦出現不少失誤，包括在政見會上稱對手民進黨總統候選人賴清德是總統，或是在幫國民黨立委江啟臣輔選時、口誤江啟臣是恐怖分子等，多少都造成負面觀感，再加上辯才無礙的個性，曾被戲稱「趙子龍救阿斗」。

此外，趙少康身兼中廣董事長的身分，亦備受綠營質疑，雖然他曾借力使力表示，只要賴清德拆萬里老家違建、他就辭董事長，最終又在電視政見辯論會上，公開先辭去中廣董事長職務，但最後也未掀起話題，最終仍無法挽救藍營選情。

已年過70歲的趙少康，在國民黨內具有戰鬥藍發起人的影響力，未來是重回媒體主持節目，或再集結人馬發揮影響力，仍值得關注。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航