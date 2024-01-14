【2024立委選舉】吳音寧猛攻豪宅議題未能發酵，謝衣鳯冷處理勝出

吳音寧主打豪宅議題對年輕族群有感，下屆立委選舉大有可為

（中央社）中國國民黨籍立法委員謝衣鳯面臨民主進步黨對手吳音寧猛攻「豪宅」議題，採冷處理策略應對勝出，而吳音寧雖未能催出基層選票，但初試啼聲表現不俗，未來發展仍有想像空間。

在彰化縣第3選舉區（芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮及溪州鄉）勝選的謝衣鳯祖父謝言信、母親鄭汝芬都曾任立委，弟弟謝典林是彰化縣議會議長，政治世家歷練讓她很早就了解國會運作，也跟著母親在地方跑紅白帖，基層根基穩固。

謝衣鳯2020年披掛上陣參選，成為國民黨在彰化唯一立委及青壯世代代表，被看好是未來彰化縣長接班人選。

不同於對手來自政治家族，父親是詩人吳晟的吳音寧讀大學時就投入社會運動，貼近土地與農民，在台北農產運銷股份有限公司總經理任內也打開全國知名度。

不過，吳音寧在這場選戰面對的是在地經營超過30年的謝家，吳音寧雖是溪州子弟，但在地經營明顯落後謝衣鳯，吳音寧除每天安排宮廟說明會，也在市場掃街拜票，拉抬在地支持。

此外，中央研究院院士朱敬一力挺吳音寧，前農業部長陳吉仲也擔任吳音寧競選總部主任委員，成功為吳音寧爭取到中產階級及年輕選票，但這選區人口老化及流失問題嚴重，對選舉結果影響相對有限。

除學術界公開支持，吳音寧陣營還主打謝家豪宅議題，但謝衣鳯陣營說明，買土地建房屋過程合法，且謝衣鳯採冷處理策略，將議題擴散效應降到最低，穩住選民投票意向。

地方人士告訴《中央社》記者，吳音寧主打豪宅議題對年輕族群有感，爭取到的選票或許無法逆轉戰局，但吳音寧經選戰洗禮又有全國知名度，如果持續服務地方，下屆立委選舉仍大有可為。

謝衣鳯家族豪宅現況空拍照｜Photo Credit: 中央社

彰化立委4女將連任成功

（中央社）彰化縣立委選舉結果出爐，4名立委連任成功，國民黨立委謝衣鳯說，感謝基層人民一直和她站在一起，當選後會繼續為彰化努力，敗給謝衣鳯的吳音寧則說，會繼續努力打拚。

第11屆彰化縣立法委員選舉結果出爐，中國國民黨提名的候選人謝衣鳯、民主進步黨提名的候選人黃秀芳、陳秀寳以及陳素月都連任成功。

彰化第1選區（和美鎮、線西鄉、伸港鄉、鹿港鎮、秀水鄉及福興鄉）立委陳秀寳大贏對手2萬票；陳秀寳說，感謝鄉親4年前給她機會進入國會，這象徵民眾對民進黨執政的支持，也肯定她的政績，未來會繼續秉持服務的心，爭取最多建設。

彰化第2選區（彰化市、芬園鄉及花壇鄉）黃秀芳也感謝鄉親支持；黃秀芳說，這次選戰遭遇史無前例的抹黑，很高興鄉親選擇信任，讓她連任留在立院，未來會持續努力推動彰化的重大建設。

彰化第3選區（芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮及溪州鄉）連任成功的謝衣鳯則說，感謝基層人民一直跟她站在一起，未來希望大家都能關注民眾關心的議題、思考如何為台灣努力，而不是想著如何贏選舉，國民黨一直以來都是理性問政，未來也會扮演好在野監督的角色，為人民謀福利。

彰化第4選區（大村鄉、員林市、永靖鄉、社頭鄉、田尾鄉、田中鎮和二水鄉）立委陳素月指出，感謝鄉親認同與支持民主自由理念，團隊有機會可繼續服務，不過當選又是重新歸零、責任的開始，未來會更加努力、為地方服務。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航