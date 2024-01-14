【2024立委選舉】吳音寧猛攻豪宅議題未能發酵，謝衣鳯冷處理勝出

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彰化立委4女將連任成功，其中連任彰化第3選區立委的謝衣鳳雖在選戰期間，遭到對手吳音寧猛攻豪宅議題，但謝衣鳳採冷處理策略，將議題擴散效應降到最低。吳音寧主打豪宅議題對年輕族群有感，即便這次無法逆轉戰局，但若持續服務地方，下屆立委選舉仍大有可為。
吳音寧主打豪宅議題對年輕族群有感，下屆立委選舉大有可為
（中央社）中國國民黨籍立法委員謝衣鳯面臨民主進步黨對手吳音寧猛攻「豪宅」議題，採冷處理策略應對勝出，而吳音寧雖未能催出基層選票，但初試啼聲表現不俗，未來發展仍有想像空間。
在彰化縣第3選舉區（芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮及溪州鄉）勝選的謝衣鳯祖父謝言信、母親鄭汝芬都曾任立委，弟弟謝典林是彰化縣議會議長，政治世家歷練讓她很早就了解國會運作，也跟著母親在地方跑紅白帖，基層根基穩固。
謝衣鳯2020年披掛上陣參選，成為國民黨在彰化唯一立委及青壯世代代表，被看好是未來彰化縣長接班人選。
不同於對手來自政治家族，父親是詩人吳晟的吳音寧讀大學時就投入社會運動，貼近土地與農民，在台北農產運銷股份有限公司總經理任內也打開全國知名度。
不過，吳音寧在這場選戰面對的是在地經營超過30年的謝家，吳音寧雖是溪州子弟，但在地經營明顯落後謝衣鳯，吳音寧除每天安排宮廟說明會，也在市場掃街拜票，拉抬在地支持。
此外，中央研究院院士朱敬一力挺吳音寧，前農業部長陳吉仲也擔任吳音寧競選總部主任委員，成功為吳音寧爭取到中產階級及年輕選票，但這選區人口老化及流失問題嚴重，對選舉結果影響相對有限。
除學術界公開支持，吳音寧陣營還主打謝家豪宅議題，但謝衣鳯陣營說明，買土地建房屋過程合法，且謝衣鳯採冷處理策略，將議題擴散效應降到最低，穩住選民投票意向。
地方人士告訴《中央社》記者，吳音寧主打豪宅議題對年輕族群有感，爭取到的選票或許無法逆轉戰局，但吳音寧經選戰洗禮又有全國知名度，如果持續服務地方，下屆立委選舉仍大有可為。
彰化立委4女將連任成功
（中央社）彰化縣立委選舉結果出爐，4名立委連任成功，國民黨立委謝衣鳯說，感謝基層人民一直和她站在一起，當選後會繼續為彰化努力，敗給謝衣鳯的吳音寧則說，會繼續努力打拚。
第11屆彰化縣立法委員選舉結果出爐，中國國民黨提名的候選人謝衣鳯、民主進步黨提名的候選人黃秀芳、陳秀寳以及陳素月都連任成功。
彰化第1選區（和美鎮、線西鄉、伸港鄉、鹿港鎮、秀水鄉及福興鄉）立委陳秀寳大贏對手2萬票；陳秀寳說，感謝鄉親4年前給她機會進入國會，這象徵民眾對民進黨執政的支持，也肯定她的政績，未來會繼續秉持服務的心，爭取最多建設。
彰化第2選區（彰化市、芬園鄉及花壇鄉）黃秀芳也感謝鄉親支持；黃秀芳說，這次選戰遭遇史無前例的抹黑，很高興鄉親選擇信任，讓她連任留在立院，未來會持續努力推動彰化的重大建設。
彰化第3選區（芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮及溪州鄉）連任成功的謝衣鳯則說，感謝基層人民一直跟她站在一起，未來希望大家都能關注民眾關心的議題、思考如何為台灣努力，而不是想著如何贏選舉，國民黨一直以來都是理性問政，未來也會扮演好在野監督的角色，為人民謀福利。
彰化第4選區（大村鄉、員林市、永靖鄉、社頭鄉、田尾鄉、田中鎮和二水鄉）立委陳素月指出，感謝鄉親認同與支持民主自由理念，團隊有機會可繼續服務，不過當選又是重新歸零、責任的開始，未來會更加努力、為地方服務。
新聞來源
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。