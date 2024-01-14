台灣大選順利落幕：美眾院議長將派團出席520就職典禮，國台辦批民進黨不能代表主流民意

台灣總統大選昨（13）日順利落幕，美國國務院第一時間祝賀我國順利完成總統大選，美聯邦眾議院議長也將要求眾院相關委員會的主席在5月就職典禮時，率代表團訪台。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨日針對台灣選舉發表聲明。美國祝賀賴清德於台灣的總統選舉中勝選，也恭賀台灣人民再次展現了其民主體制及選舉程序的健全與堅實。

布林肯表示，美國致力維持台海的和平穩定，並確保分歧在不受脅迫與壓力的情況下以和平方式解決。

布林肯重申，美國期待與賴清德以及台灣各政黨的領袖攜手合作，一同追求美台共同的利益和價值，推進長久以來的非官方關係。布林肯表示，美國有信心台灣將持續成為所有追求自由、民主、繁榮之人的典範。

We congratulate Dr. Lai Ching-te on his victory in Taiwan's presidential election. We also congratulate the Taiwan people for participating in free and fair elections and demonstrating the strength of their democratic system. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 13, 2024

外交部對美國政府第一時間祝賀我國順利完成民主選舉表達誠摯感謝。

另外，美國眾議院議長強生（Mike Johnson）也在X平台祝賀賴清德當選台灣總統。強生表示，美國期待與賴合作，並且在與蔡總統建立的穩固夥伴關係的基礎上，持續努力。

強生也指出，為了展現美國國會對安全和民主的持續承諾，他將要求眾院相關委員會的主席在5月就職典禮時，率代表團訪台。

強生強調，他也期待美國和台灣能夠共同繼續為所有熱愛自由的國家，與印太地區的夥伴推動自由與安全的原則。

We congratulate William Lai on his election as the next President of Taiwan and we are happy to see democracy thriving among the Taiwanese people.



The United States is eager to work with President-elect Lai and build on the strong partnership we’ve enjoyed with President Tsai.… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 13, 2024

美國總統拜登（Joe Biden）昨日接受《路透社》針對我國大選詢問時僅表示，「我們不接受（台灣）獨立」。拜登政府擔心台灣在選舉、過渡期間，以及新政府上任後，會加劇與北京的衝突。

白宮官員日前證實，將於台灣選後派出非正式代表團訪台，但時間和人選還在決定中。美國派遣代表團訪台，是為了向總統當選人及其他候選人傳達台美非正式夥伴關係的重要性。美國在2016年時也派團在選後訪台，拜會總統當選人蔡英文。

英國外相卡麥隆（David Cameron）表示，台灣的選舉證明其民主充滿活力，英國期待台海兩岸繼續努力，透過建設性對話，在不受威脅或者動用武力或脅迫下，和平解決歧見。

日本外務大臣上川陽子透過外務省網站向賴清德勝選表達祝賀。上川強調， 台灣是日本極重要的夥伴、珍貴的友人，日台 共享基本價值，有著密切經貿關係和民間往來。日本政府盼與台灣基於維持非官方、實務關係的立場，進一步深化日台之間的合作與交流。

上川也說，日方期待台灣議題可以透過對話來和平解決，進而促進區域和平穩定。

歐洲聯盟也發表聲明，祝賀這次參與民主活動的選民，但沒有提及總統當選人賴清德。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，歐盟仍然對台灣海峽日益緊張的局勢感到擔憂，並反對任何單方面改變現狀的企圖。歐盟強調，台灣海峽的和平與穩定是區域和全球安全與繁榮的關鍵。

國台辦：賴清德不代表主流民意

中國國台辦發言人陳斌華13日晚間表示，此次台灣兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意。

陳斌華表示，「台灣是中國的台灣，這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。」

陳斌華稱，「我們解決台灣問題、完成國家統一的立場一以貫之，意志堅若磐石。我們將堅持體現一個中國原則的『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，與台灣有關政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同弘揚中華文化，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。」

我國陸委會則回應，中華民國順利完成了第8次的總統直接選舉，我國除了再次向世人展現台灣人民深厚的民主素養外，也充分彰顯台灣人民無畏強權施壓，堅定守護民主自由價值的決心，台灣人民所共同締造的民主成就，也再次獲得國際社會的一致肯定。

陸委會強調，賴總統當選人於今日發表當選感言即明確指出「維持台海的和平穩定，是擔任總統的重要使命。將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。然而面對中國的文攻武嚇，也有守護台灣的決心」。政府未來仍將堅定捍衛中華民國主權與台灣民主自由體制，不挑釁、不冒進，不在壓力下屈服，致力維持台海和平穩定的立場一貫，未來仍將秉持「四個堅持」，穩健處理兩岸關係。

陸委會呼籲，中共當局務實面對，並完全尊重選舉結果及台灣民意，理性看待選後兩岸新局。

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核稿編輯：翁世航