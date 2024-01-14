台灣大選順利落幕：美眾院議長將派團出席520就職典禮，國台辦批民進黨不能代表主流民意
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中國國台辦發言人陳斌華13日晚間表示，這次選舉結果顯示，民進黨並不能代表台灣主流民意。陳斌華表示，「台灣是中國的台灣，這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望。」
台灣總統大選昨（13）日順利落幕，美國國務院第一時間祝賀我國順利完成總統大選，美聯邦眾議院議長也將要求眾院相關委員會的主席在5月就職典禮時，率代表團訪台。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨日針對台灣選舉發表聲明。美國祝賀賴清德於台灣的總統選舉中勝選，也恭賀台灣人民再次展現了其民主體制及選舉程序的健全與堅實。
布林肯表示，美國致力維持台海的和平穩定，並確保分歧在不受脅迫與壓力的情況下以和平方式解決。
布林肯重申，美國期待與賴清德以及台灣各政黨的領袖攜手合作，一同追求美台共同的利益和價值，推進長久以來的非官方關係。布林肯表示，美國有信心台灣將持續成為所有追求自由、民主、繁榮之人的典範。
外交部對美國政府第一時間祝賀我國順利完成民主選舉表達誠摯感謝。
另外，美國眾議院議長強生（Mike Johnson）也在X平台祝賀賴清德當選台灣總統。強生表示，美國期待與賴合作，並且在與蔡總統建立的穩固夥伴關係的基礎上，持續努力。
強生也指出，為了展現美國國會對安全和民主的持續承諾，他將要求眾院相關委員會的主席在5月就職典禮時，率代表團訪台。
強生強調，他也期待美國和台灣能夠共同繼續為所有熱愛自由的國家，與印太地區的夥伴推動自由與安全的原則。
美國總統拜登（Joe Biden）昨日接受《路透社》針對我國大選詢問時僅表示，「我們不接受（台灣）獨立」。拜登政府擔心台灣在選舉、過渡期間，以及新政府上任後，會加劇與北京的衝突。
白宮官員日前證實，將於台灣選後派出非正式代表團訪台，但時間和人選還在決定中。美國派遣代表團訪台，是為了向總統當選人及其他候選人傳達台美非正式夥伴關係的重要性。美國在2016年時也派團在選後訪台，拜會總統當選人蔡英文。
英國外相卡麥隆（David Cameron）表示，台灣的選舉證明其民主充滿活力，英國期待台海兩岸繼續努力，透過建設性對話，在不受威脅或者動用武力或脅迫下，和平解決歧見。
日本外務大臣上川陽子透過外務省網站向賴清德勝選表達祝賀。上川強調，台灣是日本極重要的夥伴、珍貴的友人，日台共享基本價值，有著密切經貿關係和民間往來。日本政府盼與台灣基於維持非官方、實務關係的立場，進一步深化日台之間的合作與交流。
上川也說，日方期待台灣議題可以透過對話來和平解決，進而促進區域和平穩定。
歐洲聯盟也發表聲明，祝賀這次參與民主活動的選民，但沒有提及總統當選人賴清德。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，歐盟仍然對台灣海峽日益緊張的局勢感到擔憂，並反對任何單方面改變現狀的企圖。歐盟強調，台灣海峽的和平與穩定是區域和全球安全與繁榮的關鍵。
國台辦：賴清德不代表主流民意
中國國台辦發言人陳斌華13日晚間表示，此次台灣兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意。
陳斌華表示，「台灣是中國的台灣，這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。」
陳斌華稱，「我們解決台灣問題、完成國家統一的立場一以貫之，意志堅若磐石。我們將堅持體現一個中國原則的『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，與台灣有關政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同弘揚中華文化，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。」
我國陸委會則回應，中華民國順利完成了第8次的總統直接選舉，我國除了再次向世人展現台灣人民深厚的民主素養外，也充分彰顯台灣人民無畏強權施壓，堅定守護民主自由價值的決心，台灣人民所共同締造的民主成就，也再次獲得國際社會的一致肯定。
陸委會強調，賴總統當選人於今日發表當選感言即明確指出「維持台海的和平穩定，是擔任總統的重要使命。將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。然而面對中國的文攻武嚇，也有守護台灣的決心」。政府未來仍將堅定捍衛中華民國主權與台灣民主自由體制，不挑釁、不冒進，不在壓力下屈服，致力維持台海和平穩定的立場一貫，未來仍將秉持「四個堅持」，穩健處理兩岸關係。
陸委會呼籲，中共當局務實面對，並完全尊重選舉結果及台灣民意，理性看待選後兩岸新局。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。