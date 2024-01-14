小笠原欣幸：民進黨得票率減少18%，流向柯文哲；學者：民進黨無法有效解決低薪高房價，因此流失年輕選票
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東海大學政治學系副教授林子立表示，民進黨在總體經濟成績很好，但治理、分配有問題，無法解決低薪、高房價、就業環境差，年輕人選票就流向柯文哲。日本學者小笠原欣幸分析，此次民進黨得票率減少約18%，選票可能流向了柯文哲，但還是有更多台灣選民最終選擇了將繼承蔡英文路線的賴清德。
日本學者小笠原欣幸：民進黨得票率減少18%，流向柯文哲
（中央社）日本學者小笠原欣幸昨（13）日表示，民進黨總統候選人賴清德在這次大選得票率約40%，相較於前次蔡英文連任成功的得票率減少約18%，他認為選票流向了民眾黨總統候選人柯文哲，但更多台灣選民最終選擇了將繼承蔡英文路線的賴清德。
國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲今天晚間相繼承認敗選。日本放送協會（NHK）晚間播放台灣總統大選特別新聞，介紹包括「深偽影片」等假新聞對這次大選的影響等。
小笠原在台北接受連線訪問表示，相比4年前蔡英文得票率58%，賴清德這次得票率約40%，18%選票流失到柯文哲那裡。柯文哲雖然走出兩大政黨體制之外的新路線，但是在台灣未來與中國的關係，以及要如何保障台灣未來安全等重大議題上，更多台灣選民選擇了要繼承蔡英文路線的賴清德。
小笠原也表示，4年前較多年輕人票投給蔡英文，但這次到了選舉的最終盤，他認為年輕人更傾向投給柯文哲。
談到中國這次介入台灣選舉的手段，包括台北市多名里長疑受招待赴中國旅遊，以及中國施壓台灣藝人等。小笠原表示，據他觀察，對台灣人而言，中國會伸手介入選舉已經是一種常識，甚至說已經太過習慣。
至於介入是否起到效果，他表示，中國這麼做是希望幫侯友宜吸引選票，從表面上來看並沒有成功，但他認為中國的作法愈來愈升級、巧妙，這一點值得台灣注意。
賴清德當選中華民國新任總統，小笠原表示。中國一直把賴清德形容為「台獨派」，相當警戒，未來勢必會密切觀察賴清德在5月的就職演說要傳達怎樣訊息，檯面下也會以各種方式給賴清德施壓。
學者：賴清德當選體現蔡英文執政成果，掉年輕票反映分配問題
（中央社）總統選舉結果出爐，學者分析，這算是總統蔡英文8年執政的體現，不過民進黨總體經濟很好，但治理、分配有問題，無法有效解決低薪高房價，因此流失年輕選票；而國民黨則是困在九二共識中，沒能成為主流民意。
第16任總統副總統選舉投票落幕，中央選舉委員會中央選情中心晚間9時57分開票完畢，民進黨總統副總統候選人賴清德、蕭美琴拿下最高票，共獲558萬6019票、得票率40.0503%。國民黨總統副總統候選人侯友宜、趙少康則以467萬1021票、得票率33.49%居第二；民眾黨總統副總統候選人柯文哲、吳欣盈拿下369萬466票、得票率26.4597%第三。
成功大學政治系教授王宏仁說，賴清德最終得票率與歷次民調預估差異不大，倒是柯文哲從原本估計2成左右的支持度，來到26%左右，可說雖敗猶榮，也展現第三大黨實力。
東海大學政治學系副教授林子立說，此次賴清德能打破8年執政束縛，立下民主里程碑，最重要原因除了中國介選也有內政因素，選舉結果可說是展現蔡總統執政以來的民意，同時顯示3黨支持度都有各自的天花板。
他表示，民進黨在總體經濟成績很好，但治理、分配有問題，無法解決低薪、高房價、就業環境差，年輕人選票就流向柯文哲；國民黨敗因則是還困在九二共識當中，在全世界都在去風險化時，國民黨卻想走向中國這單一市場、重啟服貿，這樣的政治訴求顯然無法獲得主流民意支持。
至於朝小野大的結果，林子立說，民進黨贏了總統，選民卻分裂投票，無法成為國會最大政黨，這說明了大家對於民進黨完全執政並不放心，但這也是全球化下的困境，就是國家雖然在進步，可分配出了問題，相關分配議題將來也會是賴清德的考題。
王宏仁認為，賴蕭配勝選，除了賴清德政策論述完整，預計在總統蔡英文基礎之上持續擴大施政，蕭美琴也絕對是關鍵之一。他說，蕭美琴從民代到駐美大使資歷完整、形象正面、身段也柔軟，以戰貓之姿在外交戰場打拚，擁有堅韌又不失溫柔的彈性，加以返台後公開談話都展現對政策的熟稔，相比其他副手人選，加分不少。
王宏仁也說，選舉尾聲就是比誰犯的錯比較少，侯友宜、賴清德、柯文哲表現未有太大差池，倒是前總統馬英九的「兩岸關係應該要相信習近平」的說法，恐怕嚇走不少原先要投國民黨的中間選民，幫了侯友宜倒忙；而中國頻繁的文攻武嚇其實也是兩面刃，雖然引起部分台灣人憂慮，也引起反感。
林子立則認為，馬英九提及「兩岸關係應該要相信習近平」這句話雖然不受喜愛，但封關民調跟選舉結果差距不大，顯示馬英九已經沒有太多影響力，且事實上中國每次的作為都是民進黨的助選員，包含認知作戰、以商逼政等做法越來越精細，而台灣民眾還是勇敢選擇跟世界潮流站在一起。
不過林子立也提醒，這個選舉結果恐讓中國加緊對台灣的經濟制裁，改變以中國為市場的布局是重中之重，必須積極與歐美合作前進印太，否則會增加經濟風險。
對於美國白宮擬派遣高階代表團在台灣大選後訪台，王宏仁表示，美國代表團除了恭賀之外，可能也希望賴清德對於兩岸問題能清楚說明。林子立則說，賴清德不是北京喜歡的總統人選，未來可能在灰色地帶進行更多干擾，美國這動作是進一步表達支持民主政治選出來的新政府，希望台海穩定。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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