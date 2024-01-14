小笠原欣幸：民進黨得票率減少18%，流向柯文哲；學者：民進黨無法有效解決低薪高房價，因此流失年輕選票

日本學者小笠原欣幸：民進黨得票率減少18%，流向柯文哲

（中央社）日本學者小笠原欣幸昨（13）日表示，民進黨總統候選人賴清德在這次大選得票率約40%，相較於前次蔡英文連任成功的得票率減少約18%，他認為選票流向了民眾黨總統候選人柯文哲，但更多台灣選民最終選擇了將繼承蔡英文路線的賴清德。

國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲今天晚間相繼承認敗選。日本放送協會（NHK）晚間播放台灣總統大選特別新聞，介紹包括「深偽影片」等假新聞對這次大選的影響等。

小笠原在台北接受連線訪問表示，相比4年前蔡英文得票率58%，賴清德這次得票率約40%，18%選票流失到柯文哲那裡。柯文哲雖然走出兩大政黨體制之外的新路線，但是在台灣未來與中國的關係，以及要如何保障台灣未來安全等重大議題上，更多台灣選民選擇了要繼承蔡英文路線的賴清德。

小笠原也表示，4年前較多年輕人票投給蔡英文，但這次到了選舉的最終盤，他認為年輕人更傾向投給柯文哲。

談到中國這次介入台灣選舉的手段，包括台北市多名里長疑受招待赴中國旅遊，以及中國施壓台灣藝人等。小笠原表示，據他觀察，對台灣人而言，中國會伸手介入選舉已經是一種常識，甚至說已經太過習慣。

至於介入是否起到效果，他表示，中國這麼做是希望幫侯友宜吸引選票，從表面上來看並沒有成功，但他認為中國的作法愈來愈升級、巧妙，這一點值得台灣注意。

賴清德當選中華民國新任總統，小笠原表示。中國一直把賴清德形容為「台獨派」，相當警戒，未來勢必會密切觀察賴清德在5月的就職演說要傳達怎樣訊息，檯面下也會以各種方式給賴清德施壓。

學者：賴清德當選體現蔡英文執政成果，掉年輕票反映分配問題

（中央社）總統選舉結果出爐，學者分析，這算是總統蔡英文8年執政的體現，不過民進黨總體經濟很好，但治理、分配有問題，無法有效解決低薪高房價，因此流失年輕選票；而國民黨則是困在九二共識中，沒能成為主流民意。

第16任總統副總統選舉投票落幕，中央選舉委員會中央選情中心晚間9時57分開票完畢，民進黨總統副總統候選人賴清德、蕭美琴拿下最高票，共獲558萬6019票、得票率40.0503%。國民黨總統副總統候選人侯友宜、趙少康則以467萬1021票、得票率33.49%居第二；民眾黨總統副總統候選人柯文哲、吳欣盈拿下369萬466票、得票率26.4597%第三。

成功大學政治系教授王宏仁說，賴清德最終得票率與歷次民調預估差異不大，倒是柯文哲從原本估計2成左右的支持度，來到26%左右，可說雖敗猶榮，也展現第三大黨實力。

東海大學政治學系副教授林子立說，此次賴清德能打破8年執政束縛，立下民主里程碑，最重要原因除了中國介選也有內政因素，選舉結果可說是展現蔡總統執政以來的民意，同時顯示3黨支持度都有各自的天花板。

他表示，民進黨在總體經濟成績很好，但治理、分配有問題，無法解決低薪、高房價、就業環境差，年輕人選票就流向柯文哲；國民黨敗因則是還困在九二共識當中，在全世界都在去風險化時，國民黨卻想走向中國這單一市場、重啟服貿，這樣的政治訴求顯然無法獲得主流民意支持。

至於朝小野大的結果，林子立說，民進黨贏了總統，選民卻分裂投票，無法成為國會最大政黨，這說明了大家對於民進黨完全執政並不放心，但這也是全球化下的困境，就是國家雖然在進步，可分配出了問題，相關分配議題將來也會是賴清德的考題。

王宏仁認為，賴蕭配勝選，除了賴清德政策論述完整，預計在總統蔡英文基礎之上持續擴大施政，蕭美琴也絕對是關鍵之一。他說，蕭美琴從民代到駐美大使資歷完整、形象正面、身段也柔軟，以戰貓之姿在外交戰場打拚，擁有堅韌又不失溫柔的彈性，加以返台後公開談話都展現對政策的熟稔，相比其他副手人選，加分不少。

王宏仁也說，選舉尾聲就是比誰犯的錯比較少，侯友宜、賴清德、柯文哲表現未有太大差池，倒是前總統馬英九的「兩岸關係應該要相信習近平」的說法，恐怕嚇走不少原先要投國民黨的中間選民，幫了侯友宜倒忙；而中國頻繁的文攻武嚇其實也是兩面刃，雖然引起部分台灣人憂慮，也引起反感。

林子立則認為，馬英九提及「兩岸關係應該要相信習近平」這句話雖然不受喜愛，但封關民調跟選舉結果差距不大，顯示馬英九已經沒有太多影響力，且事實上中國每次的作為都是民進黨的助選員，包含認知作戰、以商逼政等做法越來越精細，而台灣民眾還是勇敢選擇跟世界潮流站在一起。

不過林子立也提醒，這個選舉結果恐讓中國加緊對台灣的經濟制裁，改變以中國為市場的布局是重中之重，必須積極與歐美合作前進印太，否則會增加經濟風險。

對於美國白宮擬派遣高階代表團在台灣大選後訪台，王宏仁表示，美國代表團除了恭賀之外，可能也希望賴清德對於兩岸問題能清楚說明。林子立則說，賴清德不是北京喜歡的總統人選，未來可能在灰色地帶進行更多干擾，美國這動作是進一步表達支持民主政治選出來的新政府，希望台海穩定。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航