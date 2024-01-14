開票日倒數 倒數
0
23
11
50

搶先看候選人
2024/01/14,
拉美

失落2500年「黃金國傳說」：亞馬遜雨林發現歷來最大最古老城市群

失落2500年「黃金國傳說」：亞馬遜雨林發現歷來最大最古老城市群
亞馬遜雨林空拍圖｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

考古學家表示，「某種西方傲慢觀點」長期以來認為，亞馬遜地區在歐洲殖民之前，當地人口不可能有能力建立這樣一個複雜的社會，因此「是時候重新思考這種對亞馬遜地區人口的輕視看法了」。

（中央社）考古學家在南美洲的亞馬遜（Amazon）雨林發現迄今為止最大、最古老的一個前西班牙時期（pre-Hispanic）城市網絡，讓失落的2500年前農業文明重見天日。

《法新社》報導，這個廣大的遺址占地1000多平方公里，位在厄瓜多東部安地斯山脈（Andes）山麓的烏巴諾（Upano）河谷，長久以來被叢林掩蓋。

然而，由法國國家科學研究中心（CNRS）考古學家羅斯坦（Stephen Rostain）帶領的研究人員團隊，利用空拍雷射掃描繪製地圖技術搭配考古發掘工作，在當地發現了20個聚落，包括5座大城市，且互有道路相連。

羅斯坦告訴《法新社》，這就像是發掘到傳說中的「黃金國」（El Dorado）。他說，這樣規模的城市發展，內有土造住宅、典禮用建物和農業排水設施，在亞馬遜地區前所未見。

「不只有一座村莊，而是有一整塊地區被打造為適宜人居。」羅斯坦表示，他25年前首次察覺到這一失落文明的痕跡，當時他在這片地區發現數以百計土堆。

到了2015年，羅斯坦的研究人員團隊利用光學雷達（Lidar）技術空拍掃描整片地區。這種技術讓科學家能一窺森林冠層下的模樣，「就像我們砍倒所有樹一樣」。

結果羅斯坦的團隊發現了6000多個土堆，這些長方形土製平台是「烏巴諾人」的房屋基座；研究人員還在地面上發現「一個住家內會看到的所有生活痕跡，包括火爐、用來裝玉米製啤酒的大陶罐、磨石、種子和工具」。

羅斯坦指出，這些發現顯示，「亞馬遜地區不僅有狩獵採集者，還有複雜的城市人口」。

他說，「某種西方傲慢觀點」長期以來認為，亞馬遜地區在歐洲殖民之前，當地人口不可能有能力建立這樣一個複雜的社會，因此「是時候重新思考這種對亞馬遜地區人口的輕視看法了」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。