在台港人首投族：感到自己成為真正的台灣人，希望政府幫助港人移台加強抗中力量

（中央社）經過激烈的選戰民進黨贏得總統大選，但真正的考驗現在才開始。有票投民進黨的首投族香港人認為，未來政府需透過振興經濟民生來團結國民抵抗外敵，並希望政府幫助港人移台，因為港人抗中意識強。

2022年11月取得台灣身份證的香港醫生、歷史作家徐承恩表示，投票前一晚心情緊張睡不太好，昨（13）日投票後感到自己是一個「完整的人」，因為他一直認為如何決定一個人的身份，取決於他能否參與當地政治及公共事務，否則生命會有所缺失。

現在，他感到自己是一個真真正正的台灣人。

徐承恩說，經過2019年反送中運動，香港已失守，自己投民進黨是希望用這一票來守護台灣，延續抗中之勢。過去8年民進黨在外在防衛做得不錯，包括增加國防實力，令敵人想侵略時不敢輕舉妄動。

但他說，要抵抗外敵不能只靠軍事力量，還要靠整體國民的支持，而民進黨在內在防衛方面做得不夠好。

徐承恩說，內在防衛是要團結每一個階層的國民，令他們對國家有感，願意支持國家抵抗外敵；而要令國民對國家有感，則要從經濟民生做起。

他說，過去8年很多國民尤其是年輕人未能分享經濟成果，不滿樓價高生活難，覺得自己是被受忽略的一群。他希望民進黨未來4年以更強的政治意志、以加強內在防衛為目標來改善經濟民生，「令國民感到國家受益我也受益」，才能團結國民抵禦敵人。

近年不少移台港人因難以落地生根而不滿台灣政府，當中不少人二次移民到其他國家。徐承恩表示，2019年後不少港人因為香港民主進程受挫，不想在高壓政治環境下生活，選擇移民到有民主自由的台灣。

徐承恩說，「他們抗中意識很強，尤其是年輕一代」，相信他們來到台灣可以加強本地的抗中力量，也可紓緩台灣人口老化問題，提升勞動力，希望未來政府可以擺脫官僚作風，幫助港人在台灣建立新家園。

在台南開咖啡店的港人Joe，也是今屆大選的首投族。他說，把票放入票箱一刻「挺感動」、「感覺很不錯」，港人爭取了多年都無法普選特首，現在在台灣卻可以投票選總統，也證明了自己是台灣人。

Joe說，之前跟客人聊天時，聽到有年輕人不滿近年經濟差找工難，希望其他政黨執政可以解決這些問題；「可能他們沒有經歷過沒有民主自由，如果沒有民主自由，有錢也沒有用。」

Joe表示，自由開放的社會當然應包容及尊重不同聲音，但仍希望政府未來可多點灌輸正確的資訊，對抗中國的大外宣，令年輕人知道民主跟獨裁的分別，「有民主有選票你可以做什麼，沒有民主沒有選票會變成怎樣」，讓年輕人知道不要只著重眼前利益，「就像香港2019年的時候，很多老一輩的人都說不要搞亂香港，到現在你什麼都不用搞，大家都很安靜的生活。」

Joe又說，對未來4年台灣經濟發展不抱太大期望，自己經營咖啡店幾年，生意只是一般，但認為繼續抗中，不要太依賴中國市場更重要。

他也希望政府幫助香港人移民台灣，「就算是不放寬，也希望可以依法去做。」

2023年取得台灣身份證的港人Eric說，昨天投民進黨可說是選一個「lesser evil」，「三個黨中都看不到一個可以務實地說出解決台灣深層矛盾的方案，如鼓勵生育，錢從何來？在競選過程中只見到互相潑髒水，但民進黨是唯一能守護台灣民主自由。」

本身是廣告導演的Eric說，台灣年輕人生活得很辛苦，以設計行業為例，待遇很低，從業員的努力不獲肯定，「政府指這是小確幸的生活，其實只是掩飾。」

他直言，自己是喜歡台灣才選擇移民來，所以希望未來政府可多為年輕人做事，以及落實幫助港人移台，「應加快搶人才，台灣需要外來人衝擊，令發展更好。」

對於抗中，他直言民進黨贏了，這方面他較放心，相信這也是港人移民台灣的原因，可以遠離共產黨。

港人Cas與太太曾長時間在上海工作，Cas表示，在台灣生活跟上海最大的分別，是不需要壓抑自己，想說什麼就說什麼，沒有了心理包袱及無形壓力。

Cas說，自從2019年開始在台生活，認同民進黨的方針，所以昨天第一次投票也投了民進黨總統候選人賴清德，希望台灣繼續落實「小英路線」，與國際有更多合作。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航