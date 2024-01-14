在台港人首投族：感到自己成為真正的台灣人，希望政府幫助港人移台加強抗中力量
我們想讓你知道的是
在台港人首投族表示，把票放入票箱一刻挺感動，港人爭取了多年都無法普選特首，現在在台灣卻可以投票選總統，也證明了自己是台灣人。他們說，歷經反送中運動，香港已失守，自己投民進黨是希望用這一票來守護台灣，延續抗中之勢。
（中央社）經過激烈的選戰民進黨贏得總統大選，但真正的考驗現在才開始。有票投民進黨的首投族香港人認為，未來政府需透過振興經濟民生來團結國民抵抗外敵，並希望政府幫助港人移台，因為港人抗中意識強。
2022年11月取得台灣身份證的香港醫生、歷史作家徐承恩表示，投票前一晚心情緊張睡不太好，昨（13）日投票後感到自己是一個「完整的人」，因為他一直認為如何決定一個人的身份，取決於他能否參與當地政治及公共事務，否則生命會有所缺失。
現在，他感到自己是一個真真正正的台灣人。
徐承恩說，經過2019年反送中運動，香港已失守，自己投民進黨是希望用這一票來守護台灣，延續抗中之勢。過去8年民進黨在外在防衛做得不錯，包括增加國防實力，令敵人想侵略時不敢輕舉妄動。
但他說，要抵抗外敵不能只靠軍事力量，還要靠整體國民的支持，而民進黨在內在防衛方面做得不夠好。
徐承恩說，內在防衛是要團結每一個階層的國民，令他們對國家有感，願意支持國家抵抗外敵；而要令國民對國家有感，則要從經濟民生做起。
他說，過去8年很多國民尤其是年輕人未能分享經濟成果，不滿樓價高生活難，覺得自己是被受忽略的一群。他希望民進黨未來4年以更強的政治意志、以加強內在防衛為目標來改善經濟民生，「令國民感到國家受益我也受益」，才能團結國民抵禦敵人。
近年不少移台港人因難以落地生根而不滿台灣政府，當中不少人二次移民到其他國家。徐承恩表示，2019年後不少港人因為香港民主進程受挫，不想在高壓政治環境下生活，選擇移民到有民主自由的台灣。
徐承恩說，「他們抗中意識很強，尤其是年輕一代」，相信他們來到台灣可以加強本地的抗中力量，也可紓緩台灣人口老化問題，提升勞動力，希望未來政府可以擺脫官僚作風，幫助港人在台灣建立新家園。
在台南開咖啡店的港人Joe，也是今屆大選的首投族。他說，把票放入票箱一刻「挺感動」、「感覺很不錯」，港人爭取了多年都無法普選特首，現在在台灣卻可以投票選總統，也證明了自己是台灣人。
Joe說，之前跟客人聊天時，聽到有年輕人不滿近年經濟差找工難，希望其他政黨執政可以解決這些問題；「可能他們沒有經歷過沒有民主自由，如果沒有民主自由，有錢也沒有用。」
Joe表示，自由開放的社會當然應包容及尊重不同聲音，但仍希望政府未來可多點灌輸正確的資訊，對抗中國的大外宣，令年輕人知道民主跟獨裁的分別，「有民主有選票你可以做什麼，沒有民主沒有選票會變成怎樣」，讓年輕人知道不要只著重眼前利益，「就像香港2019年的時候，很多老一輩的人都說不要搞亂香港，到現在你什麼都不用搞，大家都很安靜的生活。」
Joe又說，對未來4年台灣經濟發展不抱太大期望，自己經營咖啡店幾年，生意只是一般，但認為繼續抗中，不要太依賴中國市場更重要。
他也希望政府幫助香港人移民台灣，「就算是不放寬，也希望可以依法去做。」
2023年取得台灣身份證的港人Eric說，昨天投民進黨可說是選一個「lesser evil」，「三個黨中都看不到一個可以務實地說出解決台灣深層矛盾的方案，如鼓勵生育，錢從何來？在競選過程中只見到互相潑髒水，但民進黨是唯一能守護台灣民主自由。」
本身是廣告導演的Eric說，台灣年輕人生活得很辛苦，以設計行業為例，待遇很低，從業員的努力不獲肯定，「政府指這是小確幸的生活，其實只是掩飾。」
他直言，自己是喜歡台灣才選擇移民來，所以希望未來政府可多為年輕人做事，以及落實幫助港人移台，「應加快搶人才，台灣需要外來人衝擊，令發展更好。」
對於抗中，他直言民進黨贏了，這方面他較放心，相信這也是港人移民台灣的原因，可以遠離共產黨。
港人Cas與太太曾長時間在上海工作，Cas表示，在台灣生活跟上海最大的分別，是不需要壓抑自己，想說什麼就說什麼，沒有了心理包袱及無形壓力。
Cas說，自從2019年開始在台生活，認同民進黨的方針，所以昨天第一次投票也投了民進黨總統候選人賴清德，希望台灣繼續落實「小英路線」，與國際有更多合作。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
Tags：
基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。