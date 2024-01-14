美國學者戴雅門：台灣沒有核能無法達到能源韌性、民眾黨未來4年能否「超越柯文哲」是關鍵

台灣總統大選剛落幕，史丹佛大學胡佛研究院資深研究員戴雅門（Larry Diamond）今（14）日表示，台灣大選向世界展示民主典範，不過面對中國的威脅，台灣仍須做好準備，如果沒有核能，無法達到能源韌性。而這次異軍突起的第三勢力台灣民眾黨，戴雅門認為還不能說是真正成熟的政黨。

戴雅門是知名的民主理論學者，長年研究各國的民主發展、民主轉型。戴雅門也與台灣有著深厚的連結，曾負責史丹佛大學的台灣民主研究計畫（Program on Democracy in Taiwan）長達10年。

戴雅門今日於我國智庫「國策研究院」舉辦的「2024台灣大選後新政展望與挑戰」座談會發表專題演講。戴雅門盛讚台灣的選舉，他指出，今年全球各地有許多選舉，有民主倒退的國家，如印尼、印度、南非、墨西哥，也有所謂的民主國家，如葡萄牙、立陶宛、斯洛伐克、以及歐洲議會的選舉，但他認為，這些選舉都面臨不同程度的民主倒退，當然也包括美國。

戴雅門直言，經過這次大選，台灣再次向世界證明，它是1970年第三波民主化以來，得以鞏固自由和民主的國家之一，也是民主的典範。

戴雅門說，他很震驚台灣在內的許多國家，人們比起國際觀察家，更加藐視自己國內的民主，正是所謂的「親不敬，熟生蔑」（Familiarity breeds contempt），人們在自己熟悉的景況中，會看到所有的問題和不足。

戴雅門直言，他與大多數的學者專家都認為，這次選舉是一場令人印象深刻的高品質民主展現，人們有序的投票、開票，在這之間沒有爭吵，結果也在幾個小時後順利揭曉。選舉委員會沒有詐欺或心懷不軌的指控，沒有選務人員因為不中立而受到暴力威脅或恐嚇。當結果公布後，失敗者幾乎立刻發表敗選感言，而獲勝的民進黨候選人，也對其兩位競爭對手非常有禮貌、尊重和慷慨。

戴雅門說，賴清德昨晚的勝選感言，謙虛得令人驚訝，「你絕對不會從美國的總統候選人口中，聽到那樣的語氣。」美國即將在今年11月舉行總統大選 。

Photo Credit: 中央社 2024總統大選13日晚間結果底定，民進黨正副總統候選人賴清德（前左2）、蕭美琴（前右2）取得選戰勝利，兩人也親率競選團隊在開票之夜現場深深鞠躬， 感謝選民支持。

民眾黨尚非成熟，未來4年是否能「超越柯文哲」是關鍵

戴雅門也指出，這次大選，台灣面臨政黨重新洗牌，其中，台灣民眾黨的柯文哲獲得驚人的選票，多來自30歲以下年輕選民的政治轉向。

不過戴雅門認為，民眾黨就其組織、機制、結構、深度來看，尚不能稱得上是一個真正（成熟）的政黨，這也反映在民眾黨沒有贏得任何一席區域立委的結果上。

戴雅門直言，他認為很多人會同意，現階段的民眾黨，若沒有一個強大、具有獨特個人魅力的領袖，這個政黨還能持續生存。

Photo Credit: 中央社 2024總統大選，台灣民眾黨正副總統候選人柯文哲（右）晚間並在記者會中表示，現階段若辭黨主席，民眾黨將會四分五裂。

戴雅門認為，民眾黨除了個人主義，也具有「民粹」特質，許多投票給柯文哲的年輕選民是反政黨、反建制，認為傳統政黨辜負了他們，認為社會需要新的變革。

但戴雅門也指出，民眾黨與美國、歐洲極左、極右的民粹政黨不同，民眾黨屬於介於兩者之間的中間派民粹主義，柯文哲雖然對兩黨與內政多有批評，但他並未煽動種族歧視、或者極端民族主義去攻擊移民，他不認為柯文哲是「反民主」的政治人物。

戴雅門說，看起來民眾黨將會在4年後再戰一次，屆時是否能成為一個超越個人的政黨，將是一個真正的挑戰。

面臨中國武統威脅，台灣沒有核能將無法達到能源韌性

戴雅門也在演說中提及中國對台灣大選的觀察。他指出，中國顯然希望國民黨候選人獲勝，但他認為中國「完全預料」到民進黨昨晚的勝利，中國非常仔細的觀察每份民調、報紙，消息非常靈通，可見對昨晚的選舉結果並不驚訝。

戴雅門認為，總統當選人賴清德昨晚的發言非常克制，重申他對中華民國憲法框架的支持、並致力維持台海現狀。不過戴雅門也提到，面對中國國家主席習近平與中共脅迫統一，台灣正面臨艱鉅的挑戰，以更具韌性與威懾。但他坦言，台灣與美國皆尚未做好準備。

戴雅門說，美國民主、共和兩黨之間有很強的共識，願意幫助台灣自衛，以威懾中國武統台灣，甚至在必要的時候，協助台灣擊敗中國。但如果台灣不更有韌性、更有準備，那麼美國對台的幫助將會有限。

戴雅門舉例，台灣若不盡快提高其能源韌性，在面對中國脅迫時，很快就會被擊潰。戴雅門直言，他知道這是一個非常有爭議的議題，人們很難願意聆聽，但胡佛研究院的工作小組花了許多的時間檢討，他不認為台灣能在沒有用核能的情況下，達到能源韌性。而要達到能源韌性，不能只有不關閉剩餘的核電廠，也包括新建核電廠。

戴雅門說，能源是減少碳排最乾淨的能源之一，雖然它具有風險，但台灣無法只靠太陽能、地熱和其他替代能源。

戴雅門也引述老羅斯福總統的名言「溫言在口，大棒在手」（Speak softly and carry a big stick），認為拜登政府正是依循此路線，美中雙方皆克制形式，不採取具挑釁的舉措，但同時美國與台灣仍要採取可行的行動，包括軍事預備、武器採購、社會組織動員，以讓台灣變得更安全、更有保障、更具韌性。

戴雅門直言，如要自我防衛、阻擋攻擊，台灣別無選擇，必須讓自己看來更像以色列，台灣未來的國防現代化與重新定位，將是下一任執政者的巨大挑戰。

Photo Credit: 中央社 民進黨正副總統候選人賴清德（前左）、蕭美琴（前右）13日晚間宣布贏得2024總統大選，全國競總外的開票之夜現場撒下陣陣紙花慶祝，兩人也揮手回應現場支持者熱情歡呼。

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核稿編輯：翁世航