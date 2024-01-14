凌濤、謝立功指責藍白合破局最大戰犯，黃珊珊反擊：在盟友裡製造敵人是廉價手法

遭藍指敗選罪魁禍首，黃珊珊：立院若要合態度這樣嗎

（中央社）國民黨2024競選發言人凌濤稱無法下架民進黨，民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊是罪魁禍首；黃珊珊昨（13）日說，政黨合作中怎麼會在盟友間製造敵人，如果立法院要合作「他們的態度應該是這樣嗎」。

黃珊珊晚間向支持者喊話，上次選市長時柯文哲希望她用無黨籍，今（2024）年民眾黨長大了，「下一次我選市長，就是台灣民眾黨選市長，好不好」；她說，相信主流媒體會慢慢覺醒，藍綠兩大黨努力10年也無法動員像昨天造勢凱道這麼多人。

凌濤昨晚點名黃珊珊的「民眾黨假民調」成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首。

面對媒體追問，黃珊珊說，在政黨合作中，怎麼會在要結盟的盟友之間製造敵人，如果在立法院要合作「他們的態度應該是這樣嗎」。

黃珊珊說，藍白合為何破局，國民黨應該更清楚、人民更清楚，「尤其是放任發言人這樣的發言，我覺得，背後到底是代表朱主席還是侯市長呢」。

對於柯文哲敗選，民眾黨前秘書長謝立功發聲明稱，希望檢討黨的組織與決策、痛定思痛，相信2026地方選舉才會有更好的成績。

謝立功批評黃珊珊擔任競選總幹事後，許多黨內人士抱怨競選策略過於重視雙北、資源分配不均、個人沒有溫度及她所主導的藍白合破局，支持者非常失望，「請黃珊珊給支持者們一個交代，而不是躲在柯主席的保護傘下，不敢面對問題」。

謝立功認為，黃珊珊必須負責，如果都不願意負責，那請問民眾黨不分區立委兩年條款的協議黃珊珊到底簽了沒，呼籲她不要逃避，為敗選辭立委負責。

對於被謝立功點名是否感到委屈；她表示，黨內有不同意見都尊重，但柯文哲已經說過，選舉過程中出了多少力「請他先說清楚吧」。

黃珊珊遭指敗選戰犯，反批朱立倫詐騙不成怪報警行員

（中央社）國民黨指控民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊是敗選戰犯。黃珊珊今（14）日反擊，國民黨只想用民調誤差範圍引君入甕，國民黨主席朱立倫詐騙不成，反而責怪報警的銀行行員，而分化找戰犯是最廉價手法。

總統大選結果昨天出爐，民進黨總統候選人賴清德勝選。國民黨2024競選發言人凌濤昨天點名，指黃珊珊的「民眾黨假民調」成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首；民眾黨前秘書長謝立功也發聲明，呼籲黃珊珊必須負責，應為敗選辭不分區立委。

黃珊珊今天透過臉書表示，從2022年台北市長選舉結束出國休息1個月，看到很多政論節目跟名嘴在電視上奚落柯文哲，其中有名嘴說「連黃珊珊都沒有加入民眾黨、連黃珊珊都不幫柯文哲的忙，他怎麼選總統？」此番話讓她氣到受不了，也因此立刻買機票回台灣向柯文哲報到，並在去年4月加入民眾黨協助打天下。

黃珊珊指出，藍白合談判過程中，柯文哲為終結人民的痛苦放下小我，衷心期望在野真誠合作，但是事與願違，兩個完全不同DNA的團體，沒有正直誠信，只想著政黨私利；國民黨也沒有真正整合包含鴻海創辦人郭台銘的在野力量，只想用民調誤差範圍引君入甕，再硬要小黨讓6%，「如此荒唐行徑，誰能接受？」

黃珊珊表示，她的任務是守護柯文哲和民眾黨的價值，不像朱立倫，詐騙別人不成，反而責怪報警的銀行行員，「如果你已經明知被詐騙，你還會繼續匯款嗎？」

黃珊珊表示，她簽過副總統與不分區立委登記的文件，到最後一刻才確定成為不分區第一名，這個席次本來是希望延攬郭台銘推薦的優秀人才，因為她隨時可進可退。

她也說，選舉過程中有心人在我軍與盟友裡製造敵人、找戰犯，製造謠言，挑撥離間，這些都是最廉價的手法，她曾經生過一場重病，已經無畏、無偽、無所謂，那些勾心鬥角、背後插刀的事情，她沒時間理會。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航