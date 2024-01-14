凌濤、謝立功指責藍白合破局最大戰犯，黃珊珊反擊：在盟友裡製造敵人是廉價手法
我們想讓你知道的是
凌濤昨晚點名黃珊珊的「民眾黨假民調」成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首，黃珊珊則說，藍白合為何破局，國民黨應該更清楚。黃珊珊今天更反擊，國民黨只想用民調誤差範圍引君入甕，國民黨主席朱立倫詐騙不成，而分化找戰犯是最廉價手法。
遭藍指敗選罪魁禍首，黃珊珊：立院若要合態度這樣嗎
（中央社）國民黨2024競選發言人凌濤稱無法下架民進黨，民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊是罪魁禍首；黃珊珊昨（13）日說，政黨合作中怎麼會在盟友間製造敵人，如果立法院要合作「他們的態度應該是這樣嗎」。
黃珊珊晚間向支持者喊話，上次選市長時柯文哲希望她用無黨籍，今（2024）年民眾黨長大了，「下一次我選市長，就是台灣民眾黨選市長，好不好」；她說，相信主流媒體會慢慢覺醒，藍綠兩大黨努力10年也無法動員像昨天造勢凱道這麼多人。
凌濤昨晚點名黃珊珊的「民眾黨假民調」成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首。
面對媒體追問，黃珊珊說，在政黨合作中，怎麼會在要結盟的盟友之間製造敵人，如果在立法院要合作「他們的態度應該是這樣嗎」。
黃珊珊說，藍白合為何破局，國民黨應該更清楚、人民更清楚，「尤其是放任發言人這樣的發言，我覺得，背後到底是代表朱主席還是侯市長呢」。
對於柯文哲敗選，民眾黨前秘書長謝立功發聲明稱，希望檢討黨的組織與決策、痛定思痛，相信2026地方選舉才會有更好的成績。
謝立功批評黃珊珊擔任競選總幹事後，許多黨內人士抱怨競選策略過於重視雙北、資源分配不均、個人沒有溫度及她所主導的藍白合破局，支持者非常失望，「請黃珊珊給支持者們一個交代，而不是躲在柯主席的保護傘下，不敢面對問題」。
謝立功認為，黃珊珊必須負責，如果都不願意負責，那請問民眾黨不分區立委兩年條款的協議黃珊珊到底簽了沒，呼籲她不要逃避，為敗選辭立委負責。
對於被謝立功點名是否感到委屈；她表示，黨內有不同意見都尊重，但柯文哲已經說過，選舉過程中出了多少力「請他先說清楚吧」。
黃珊珊遭指敗選戰犯，反批朱立倫詐騙不成怪報警行員
（中央社）國民黨指控民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊是敗選戰犯。黃珊珊今（14）日反擊，國民黨只想用民調誤差範圍引君入甕，國民黨主席朱立倫詐騙不成，反而責怪報警的銀行行員，而分化找戰犯是最廉價手法。
總統大選結果昨天出爐，民進黨總統候選人賴清德勝選。國民黨2024競選發言人凌濤昨天點名，指黃珊珊的「民眾黨假民調」成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首；民眾黨前秘書長謝立功也發聲明，呼籲黃珊珊必須負責，應為敗選辭不分區立委。
黃珊珊今天透過臉書表示，從2022年台北市長選舉結束出國休息1個月，看到很多政論節目跟名嘴在電視上奚落柯文哲，其中有名嘴說「連黃珊珊都沒有加入民眾黨、連黃珊珊都不幫柯文哲的忙，他怎麼選總統？」此番話讓她氣到受不了，也因此立刻買機票回台灣向柯文哲報到，並在去年4月加入民眾黨協助打天下。
黃珊珊指出，藍白合談判過程中，柯文哲為終結人民的痛苦放下小我，衷心期望在野真誠合作，但是事與願違，兩個完全不同DNA的團體，沒有正直誠信，只想著政黨私利；國民黨也沒有真正整合包含鴻海創辦人郭台銘的在野力量，只想用民調誤差範圍引君入甕，再硬要小黨讓6%，「如此荒唐行徑，誰能接受？」
黃珊珊表示，她的任務是守護柯文哲和民眾黨的價值，不像朱立倫，詐騙別人不成，反而責怪報警的銀行行員，「如果你已經明知被詐騙，你還會繼續匯款嗎？」
黃珊珊表示，她簽過副總統與不分區立委登記的文件，到最後一刻才確定成為不分區第一名，這個席次本來是希望延攬郭台銘推薦的優秀人才，因為她隨時可進可退。
她也說，選舉過程中有心人在我軍與盟友裡製造敵人、找戰犯，製造謠言，挑撥離間，這些都是最廉價的手法，她曾經生過一場重病，已經無畏、無偽、無所謂，那些勾心鬥角、背後插刀的事情，她沒時間理會。
新聞來源
延伸閱讀
- 【2024總統大選】柯文哲承認敗選：向世界證明台灣不只有藍綠，4年後一定能贏回這個國家
- 分析2024總統大選結果：確立「雙少數」政局，賴清德連任難度非常大，下次六都全被國民黨拿下也不無可能
- 小笠原欣幸：民進黨得票率減少18%，流向柯文哲；學者：民進黨無法有效解決低薪高房價，因此流失年輕選票
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
Tags：
以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。