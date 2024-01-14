以哈戰爭滿百日，5大重點一次看：兩國方案可能施行嗎？戰後如何重建？

（中央社）以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去（2023）年10月7日爆發戰爭，今（14）日將滿100天。這是以色列1948年建國以來，和巴勒斯坦之間最長、死亡人數最多的戰爭。

這場戰爭為中東局勢帶來衝擊，目前未見結束跡象。以下是《美聯社》整理以哈戰爭百日的5大重點。

1. 過去的以色列不復存在

統治加薩走廊的哈瑪斯去年10月7日成功避開以色列當局眼目，發動跨境突襲，粉碎了以國民眾對政府領導人的信任。以色列當局對加薩發動的反擊行動雖獲民間力挺，但社會仍陷入嚴重創傷。

歷史學家塞吉夫（Tom Segev）指出，這場戰爭對以色列的衝擊恐持續多年，甚至好幾個世代。以色列遭到突襲，加上未能救回遭劫人質，讓民眾普遍有被背叛的感覺，對政府缺乏信心。

塞吉夫說：「以色列希望戰事進行順利，但這場戰爭並非如此...很多人都覺得哪裡不對勁。」

2. 加薩遭以軍猛轟而面目全非

自哈瑪斯2007年接管加薩地區以來，當地早已因以色列和埃及的封鎖而處境艱難。如今在以軍猛烈攻擊下，更是面目全非。專家表示，以色列這次的轟炸行動是現代史上最密集的攻擊之一。

加薩衛生部指出，死亡人數已超過2萬3000人，約占這塊巴勒斯坦領土人口的1%。另有數以千計的人失蹤或身受重傷。

加薩走廊逾8成人口流離失所，數以萬計的人擠在南部狹小空間，住在避難營帳中，還要面臨以色列的轟炸。

美國俄勒岡州立大學地圖專家侯克（Jamon Van Den Hoek）根據衛星影像分析研判，約一半的加薩建築物已被損壞或摧毀。侯克在領英（LinkedIn）網站發文表示，加薩建物損毀的程度令人瞠目。

不僅如此，聯合國估計，加薩約1/4人口面臨饑荒問題。當地36家醫院只有15家仍勉強營運，醫療系統瀕臨崩潰。

當地兒童好幾個月沒辦法上學，未來也可能無法重返學校上課。聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）直指，「加薩已變得不宜居住」。

3. 以哈戰爭衝擊層面廣

以哈戰爭的衝擊波及整個中東地區，恐升級為更廣泛的衝突，引發以美國為首的聯盟對抗伊朗撐腰的武裝團體。

幾乎就在哈瑪斯發動攻擊後，黎巴嫩境內、有伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）武裝分子隨即也對以色列展開攻擊，引發以軍報復性回擊。

以色列和真主黨之間的戰鬥雖未演變成全面性戰爭，但也相距不遠。據稱以色列1月2日發動空襲，造成哈瑪斯一名高層喪命，真主黨也對以色列軍事基地猛烈攻擊，以色列隨即鎖定攻擊暗殺數名真主黨指揮官。

與此同時，伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）對航經紅海的民間貨船發動一連串攻擊。伊朗支持的武裝組織也對伊拉克和敘利亞境內美軍展開攻擊。美國已派遣軍艦前往地中海和紅海，以控制局勢。

美國和英國軍方11日深夜對葉門青年運動目標物展開轟炸，青年運動矢言報復，升高衝突擴大的可能性。

4. 以色列不能再無視巴勒斯坦人

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在任期間，一再試圖擱置巴勒斯坦議題，拒絕各種和平方案，貶抑國際承認的巴勒斯坦自治政府，推動造成巴勒斯坦分裂的政策，導致加薩和約旦河西岸由不同的政府分治，前者由哈瑪斯統治，後者由巴勒斯坦自治政府掌管。

另一方面，納坦雅胡試圖推動與其他阿拉伯國家關係正常化，欲藉此孤立巴勒斯坦，施壓他們接受遠離獨立夢想的安排。

而哈瑪斯攻擊以色列，加上約旦河西岸暴力衝突升高，讓以巴衝突再度成為全球焦點。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）發言人魯代納（Nabil Abu Rudeina）說：「過去100天痛苦的局勢發展，已毫無疑問證明，不能再忽略巴勒斯坦議題和巴勒斯坦人民。」

5. 戰後計畫付之闕如

隨著戰事拖延、死亡人數增加，目前沒有明確跡象顯示，這場戰爭將於何時結束，或之後會有什麼樣的發展。

以色列強調，加薩的未來沒有哈瑪斯的一席之地。哈瑪斯則說，以色列是癡人說夢。

美國和國際社會希望由重振後的巴勒斯坦自治政府統治加薩，並朝兩國方案邁進，但以色列反對。以色列希望維持在加薩長期駐軍，美國則不願以色列再次占領加薩。

重建戰後家園曠日費時，物資要如何從有限的通道運抵當地？在家破人亡的情況下，加薩民眾在漫長的重建過程中，將棲身何處？這些問題都還沒有明確答案。

被迫離開加薩南部家園、目前棲身帳棚的巴勒斯坦婦女達卡（Halima Abu Daqa）說：「100天前，我們有不錯的生活，車子和房子都有...如今失去了一切，而且人事已非，什麼都沒了。」

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航