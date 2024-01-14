以哈戰爭滿百日，5大重點一次看：兩國方案可能施行嗎？戰後如何重建？
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以哈戰爭今天屆滿百日，雖然美國和國際社會希望由重振後的巴勒斯坦自治政府統治加薩，並朝兩國方案邁進，但以色列反對。以色列希望維持在加薩長期駐軍，美國則不願以色列再次占領加薩。
（中央社）以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去（2023）年10月7日爆發戰爭，今（14）日將滿100天。這是以色列1948年建國以來，和巴勒斯坦之間最長、死亡人數最多的戰爭。
這場戰爭為中東局勢帶來衝擊，目前未見結束跡象。以下是《美聯社》整理以哈戰爭百日的5大重點。
1. 過去的以色列不復存在
統治加薩走廊的哈瑪斯去年10月7日成功避開以色列當局眼目，發動跨境突襲，粉碎了以國民眾對政府領導人的信任。以色列當局對加薩發動的反擊行動雖獲民間力挺，但社會仍陷入嚴重創傷。
歷史學家塞吉夫（Tom Segev）指出，這場戰爭對以色列的衝擊恐持續多年，甚至好幾個世代。以色列遭到突襲，加上未能救回遭劫人質，讓民眾普遍有被背叛的感覺，對政府缺乏信心。
塞吉夫說：「以色列希望戰事進行順利，但這場戰爭並非如此...很多人都覺得哪裡不對勁。」
2. 加薩遭以軍猛轟而面目全非
自哈瑪斯2007年接管加薩地區以來，當地早已因以色列和埃及的封鎖而處境艱難。如今在以軍猛烈攻擊下，更是面目全非。專家表示，以色列這次的轟炸行動是現代史上最密集的攻擊之一。
加薩衛生部指出，死亡人數已超過2萬3000人，約占這塊巴勒斯坦領土人口的1%。另有數以千計的人失蹤或身受重傷。
加薩走廊逾8成人口流離失所，數以萬計的人擠在南部狹小空間，住在避難營帳中，還要面臨以色列的轟炸。
美國俄勒岡州立大學地圖專家侯克（Jamon Van Den Hoek）根據衛星影像分析研判，約一半的加薩建築物已被損壞或摧毀。侯克在領英（LinkedIn）網站發文表示，加薩建物損毀的程度令人瞠目。
不僅如此，聯合國估計，加薩約1/4人口面臨饑荒問題。當地36家醫院只有15家仍勉強營運，醫療系統瀕臨崩潰。
當地兒童好幾個月沒辦法上學，未來也可能無法重返學校上課。聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）直指，「加薩已變得不宜居住」。
3. 以哈戰爭衝擊層面廣
以哈戰爭的衝擊波及整個中東地區，恐升級為更廣泛的衝突，引發以美國為首的聯盟對抗伊朗撐腰的武裝團體。
幾乎就在哈瑪斯發動攻擊後，黎巴嫩境內、有伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）武裝分子隨即也對以色列展開攻擊，引發以軍報復性回擊。
以色列和真主黨之間的戰鬥雖未演變成全面性戰爭，但也相距不遠。據稱以色列1月2日發動空襲，造成哈瑪斯一名高層喪命，真主黨也對以色列軍事基地猛烈攻擊，以色列隨即鎖定攻擊暗殺數名真主黨指揮官。
與此同時，伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）對航經紅海的民間貨船發動一連串攻擊。伊朗支持的武裝組織也對伊拉克和敘利亞境內美軍展開攻擊。美國已派遣軍艦前往地中海和紅海，以控制局勢。
美國和英國軍方11日深夜對葉門青年運動目標物展開轟炸，青年運動矢言報復，升高衝突擴大的可能性。
4. 以色列不能再無視巴勒斯坦人
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在任期間，一再試圖擱置巴勒斯坦議題，拒絕各種和平方案，貶抑國際承認的巴勒斯坦自治政府，推動造成巴勒斯坦分裂的政策，導致加薩和約旦河西岸由不同的政府分治，前者由哈瑪斯統治，後者由巴勒斯坦自治政府掌管。
另一方面，納坦雅胡試圖推動與其他阿拉伯國家關係正常化，欲藉此孤立巴勒斯坦，施壓他們接受遠離獨立夢想的安排。
而哈瑪斯攻擊以色列，加上約旦河西岸暴力衝突升高，讓以巴衝突再度成為全球焦點。
巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）發言人魯代納（Nabil Abu Rudeina）說：「過去100天痛苦的局勢發展，已毫無疑問證明，不能再忽略巴勒斯坦議題和巴勒斯坦人民。」
5. 戰後計畫付之闕如
隨著戰事拖延、死亡人數增加，目前沒有明確跡象顯示，這場戰爭將於何時結束，或之後會有什麼樣的發展。
以色列強調，加薩的未來沒有哈瑪斯的一席之地。哈瑪斯則說，以色列是癡人說夢。
美國和國際社會希望由重振後的巴勒斯坦自治政府統治加薩，並朝兩國方案邁進，但以色列反對。以色列希望維持在加薩長期駐軍，美國則不願以色列再次占領加薩。
重建戰後家園曠日費時，物資要如何從有限的通道運抵當地？在家破人亡的情況下，加薩民眾在漫長的重建過程中，將棲身何處？這些問題都還沒有明確答案。
被迫離開加薩南部家園、目前棲身帳棚的巴勒斯坦婦女達卡（Halima Abu Daqa）說：「100天前，我們有不錯的生活，車子和房子都有...如今失去了一切，而且人事已非，什麼都沒了。」
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。