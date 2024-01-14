沙烏地阿拉伯發現逾100公里「金礦帶」，有望成為石油之後下一個金雞母？

文：Taylor Mei

沙烏地阿拉伯礦業公司（Ma’aden）於去（2023）年底宣布，自2022年實施金礦探勘計畫至今，他們在現有的曼蘇拉馬薩拉礦場（Mansourah Massarah）附近，發現了一條長超過100公里的「金礦帶」。後續針對該金礦帶上的2個礦床進行隨機檢測，也測出極高的金礦密度，顯示該金礦帶未來潛藏著龐大商機。

沙烏地阿拉伯不只發油財，未來更有望添金賺更多？

沙烏地阿拉伯擁有全球最大海上及路上油田，每年大量對外出口的石油，也成為該國重要的經濟支柱，現在再加上新發現的金礦床，對不少當地民眾來說真的是「上帝給予的恩賜」（Mashallah）。

一般在評估礦場礦石含金量時，通常以「品位」進行評估，低品位礦床每公噸含金量約為1至4克，高品位礦床含金量每公噸則為8至10克或以上。據《路透社》（Reuters）報導，這條在沙國內綿延約125公里的金礦帶內，從距離原礦場附近400公尺的2探測點挖出的礦石，每公噸黃金含量竟高達10.4克及20.6克。

看好「金雞母」，沙烏地阿拉伯礦業計畫快馬加鞭開採

據沙烏地阿拉伯礦業聲明表示，光是2023年，曼蘇拉馬薩拉礦場礦場就產出了近700萬盎司（約200公噸）的金礦，而一般額定生產容量（nameplate production capacity）則為一年25萬盎司（約7公噸）。雖沙烏地阿拉伯礦業在去年獲利為21億沙烏地里亞爾（約174億新臺幣），但鋁礦及磷酸鹽礦物的價格雙雙下跌，也讓該公司在第三季（Q3）損失了約834萬沙烏地里亞爾（約6915萬新臺幣）。

有鑒於金礦帶的發現，該公司也迅速提出計畫，預計將在今年「大力升級開採探鑽」的速度。該礦業公司執行長偉特（Robert Wilt）表示，後續也希望在金礦與磷酸鹽礦物採製上的效能也能翻倍提升。

盼擺脫石油依賴，沙國未來能改靠採金礦嗎？

為擺脫先前過度仰賴石油而難以因應低油價帶來的衝擊，剛「挖到寶」不久的沙烏地阿拉伯，正準備將重心轉往金礦的開採，盼能順利完成沙國總理沙爾曼（Mohammed bin Salma）於2030願景計畫中繁榮經濟等目標。