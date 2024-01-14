沙烏地阿拉伯發現逾100公里「金礦帶」，有望成為石油之後下一個金雞母？
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光是2023年，曼蘇拉馬薩拉礦場礦場就產出了近700萬盎司（約200公噸）的金礦，為擺脫先前過度仰賴石油而難以因應低油價帶來的衝擊，剛「挖到寶」不久的沙烏地阿拉伯，正準備將重心轉往金礦的開採，實現沙國總理沙爾曼2030願景計畫。
文：Taylor Mei
沙烏地阿拉伯礦業公司（Ma’aden）於去（2023）年底宣布，自2022年實施金礦探勘計畫至今，他們在現有的曼蘇拉馬薩拉礦場（Mansourah Massarah）附近，發現了一條長超過100公里的「金礦帶」。後續針對該金礦帶上的2個礦床進行隨機檢測，也測出極高的金礦密度，顯示該金礦帶未來潛藏著龐大商機。
沙烏地阿拉伯不只發油財，未來更有望添金賺更多？
沙烏地阿拉伯擁有全球最大海上及路上油田，每年大量對外出口的石油，也成為該國重要的經濟支柱，現在再加上新發現的金礦床，對不少當地民眾來說真的是「上帝給予的恩賜」（Mashallah）。
一般在評估礦場礦石含金量時，通常以「品位」進行評估，低品位礦床每公噸含金量約為1至4克，高品位礦床含金量每公噸則為8至10克或以上。據《路透社》（Reuters）報導，這條在沙國內綿延約125公里的金礦帶內，從距離原礦場附近400公尺的2探測點挖出的礦石，每公噸黃金含量竟高達10.4克及20.6克。
看好「金雞母」，沙烏地阿拉伯礦業計畫快馬加鞭開採
據沙烏地阿拉伯礦業聲明表示，光是2023年，曼蘇拉馬薩拉礦場礦場就產出了近700萬盎司（約200公噸）的金礦，而一般額定生產容量（nameplate production capacity）則為一年25萬盎司（約7公噸）。雖沙烏地阿拉伯礦業在去年獲利為21億沙烏地里亞爾（約174億新臺幣），但鋁礦及磷酸鹽礦物的價格雙雙下跌，也讓該公司在第三季（Q3）損失了約834萬沙烏地里亞爾（約6915萬新臺幣）。
有鑒於金礦帶的發現，該公司也迅速提出計畫，預計將在今年「大力升級開採探鑽」的速度。該礦業公司執行長偉特（Robert Wilt）表示，後續也希望在金礦與磷酸鹽礦物採製上的效能也能翻倍提升。
盼擺脫石油依賴，沙國未來能改靠採金礦嗎？
為擺脫先前過度仰賴石油而難以因應低油價帶來的衝擊，剛「挖到寶」不久的沙烏地阿拉伯，正準備將重心轉往金礦的開採，盼能順利完成沙國總理沙爾曼（Mohammed bin Salma）於2030願景計畫中繁榮經濟等目標。
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。