網傳選務人員作票，中選會籲民眾勿散布謠言，事實查核中心澄清為錯誤訊息

中選會：網傳影片誣指作票，民眾勿聽信散布

（中央社）中選會今（14）日說，總統立委選舉已完成投開票，但在TikTok等社群媒體上散播部分開票所開票過程影片，多僅為片段或經過剪輯，意在誣指中選會作票、蓄意煽動對立情緒，請民眾勿聽信及散布。

中選會透過新聞稿表示，總統副總統及立法委員投票，已在昨（13）日完成開票與計票作業，感謝所有參與的民眾，也感謝全體選務人員及檢、警、調、廉等機關，在辦理選務秩序維護、完成投開票作業上所做的努力。

中選會指出，總統選舉是由中選會及直轄市、縣市選委會依法辦理，並以各機關學校的公教人員為主兼辦選務，且全國的選務人員都依法辦理選務、並依標準作業程序辦理投開票作業。

中選會說，選務辦理更有完整監票程序，如投開票所內負責監票的監察員，是由各政黨依法推派，其中民眾黨、國民黨及民進黨等，都有推派監察員參與整個監票作業。

中選會指出，各投開票所在投票前也會展示空票匭，開票時也允許公眾錄影，更有監察員在場監察，因此投開票過程都是公開透明的，且電腦計票的統計結果，都與全國各地投開票所的開票結果相符，不可能有所謂作票情事，請民眾勿聽信及散布這類謠言。

中選會說，這次選舉在民眾配合，以及24萬名基層投票所工作人員努力下順利完成投票，呼籲特定人士不應在毫無事實依據，或僅憑片段資訊臆測、散布影片及作票謠言，蓄意煽動對立情緒。

中選會表示，第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉當選人名單，將在1月19日召開中選會委員會議審定，並依法公告當選人名單。

台灣事實查核中心：作票為錯誤訊息

針對網路流傳一段影片稱「唱票員喊柯文哲，記票員卻都沒畫1號」，台灣事實查核中心今天澄清，網傳選務人員「作票」為「錯誤」訊息。

台灣事實查核中心表示，該部影片拍攝選務人員正在開總統副總統選票的畫面，但同時影片也混雜了畫面外另一組選務人員唱票區域立委的聲音，導致網友誤解唱票喊的是總統票，卻沒有劃柯文哲。

從影片第4秒處起，可聽到唱票員喊多次「1號蔡明堂一票」，第23秒處也可清楚聽到「3號李坤城一票」。

台灣事實查核中心檢視影片發現，網傳影片裡多次聽到的「1號」，有的是總統票「1號柯文哲」，有的則是區域立委選票「1號蔡明堂」，傳言將兩者混為一談並稱為作票是「錯誤」訊息。

新北市選委會副總幹事黃堯章向台灣事實查核中心表示，為了加快開票速度，投開票所工作人員手冊有規範，可先同時開總統副總統及區域立委選票，之後再開政黨票，因此一次開兩種選票是合乎規定的。

他指出，兩組開票人員會相隔一定距離，並以不同節奏唱票，或是唱票時採一組男生、一組女生的配置，記票人員就不會聽錯。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航