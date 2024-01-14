網傳選務人員作票，中選會籲民眾勿散布謠言，事實查核中心澄清為錯誤訊息
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網傳「唱票員喊柯文哲，記票員卻都沒畫1號」，台灣事實查核中心表示，該部影片拍攝總統副總統開票畫面，但同時影片也混雜了畫面外另一組選務人員唱票區域立委的聲音，導致網友誤解唱票喊的是總統票，卻沒有劃柯文哲。
中選會：網傳影片誣指作票，民眾勿聽信散布
（中央社）中選會今（14）日說，總統立委選舉已完成投開票，但在TikTok等社群媒體上散播部分開票所開票過程影片，多僅為片段或經過剪輯，意在誣指中選會作票、蓄意煽動對立情緒，請民眾勿聽信及散布。
中選會透過新聞稿表示，總統副總統及立法委員投票，已在昨（13）日完成開票與計票作業，感謝所有參與的民眾，也感謝全體選務人員及檢、警、調、廉等機關，在辦理選務秩序維護、完成投開票作業上所做的努力。
中選會指出，總統選舉是由中選會及直轄市、縣市選委會依法辦理，並以各機關學校的公教人員為主兼辦選務，且全國的選務人員都依法辦理選務、並依標準作業程序辦理投開票作業。
中選會說，選務辦理更有完整監票程序，如投開票所內負責監票的監察員，是由各政黨依法推派，其中民眾黨、國民黨及民進黨等，都有推派監察員參與整個監票作業。
中選會指出，各投開票所在投票前也會展示空票匭，開票時也允許公眾錄影，更有監察員在場監察，因此投開票過程都是公開透明的，且電腦計票的統計結果，都與全國各地投開票所的開票結果相符，不可能有所謂作票情事，請民眾勿聽信及散布這類謠言。
中選會說，這次選舉在民眾配合，以及24萬名基層投票所工作人員努力下順利完成投票，呼籲特定人士不應在毫無事實依據，或僅憑片段資訊臆測、散布影片及作票謠言，蓄意煽動對立情緒。
中選會表示，第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉當選人名單，將在1月19日召開中選會委員會議審定，並依法公告當選人名單。
台灣事實查核中心：作票為錯誤訊息
針對網路流傳一段影片稱「唱票員喊柯文哲，記票員卻都沒畫1號」，台灣事實查核中心今天澄清，網傳選務人員「作票」為「錯誤」訊息。
台灣事實查核中心表示，該部影片拍攝選務人員正在開總統副總統選票的畫面，但同時影片也混雜了畫面外另一組選務人員唱票區域立委的聲音，導致網友誤解唱票喊的是總統票，卻沒有劃柯文哲。
從影片第4秒處起，可聽到唱票員喊多次「1號蔡明堂一票」，第23秒處也可清楚聽到「3號李坤城一票」。
台灣事實查核中心檢視影片發現，網傳影片裡多次聽到的「1號」，有的是總統票「1號柯文哲」，有的則是區域立委選票「1號蔡明堂」，傳言將兩者混為一談並稱為作票是「錯誤」訊息。
新北市選委會副總幹事黃堯章向台灣事實查核中心表示，為了加快開票速度，投開票所工作人員手冊有規範，可先同時開總統副總統及區域立委選票，之後再開政黨票，因此一次開兩種選票是合乎規定的。
他指出，兩組開票人員會相隔一定距離，並以不同節奏唱票，或是唱票時採一組男生、一組女生的配置，記票人員就不會聽錯。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。