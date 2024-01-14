《紐約時報》：葉門「青年運動」機動性高，美軍空襲後仍保有2/3攻擊能力

（中央社）美方官員透露，11與12日以美軍為首對葉門境內「青年運動」叛軍的空襲擊毀約90%設定目標，但對方用飛彈或無人機攻擊紅海商船的能力仍保有2/3。

《紐約時報》指出，這是美國與英國機、艦對青年運動（Houthi）於葉門境內近30個據點空襲後的首份詳細戰果評估，凸顯拜登政府與盟國尋求遏止青年運動襲擾歐亞重要海運航道、嚇阻對方報復反擊乃至防止區域衝突擴大所面臨的嚴峻挑戰。青年運動背後有伊朗撐腰。

美軍聯合參謀部作戰主任席姆斯（Douglas Sims）中將12日表示，空襲任務達成目標，削弱青年運動再發動類似9日那種大規模無人機與飛彈協同攻擊的能力。

然而兩位不具名美方官員13日審慎表示，使用150多枚精準彈藥打擊超過60個與對方飛彈、無人機有關目標後，只毀損青年運動20到30%的攻擊能力；對方大部分都是機動載台，能快速移動與藏匿。

官員們還說，找出青年運動目標位置已然較以往更困難，在蒐集青年運動防空系統、指揮樞紐、彈藥存儲、飛彈與無人機生產設施等方面，美國與西方情報圈近年並未投注大量時間與資源。

《法新社》報導，美軍與安全消息管道表示，背後有伊朗撐腰的葉門民兵「青年運動」（Houthis）揚言將進一步攻擊紅海商船以報復遭空襲後，美方13日再對青年運動展開新一波打擊。

美英11日空襲葉門境內數十個青年運動目標，令外界對以色列與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭效應恐擴大至中東其他地區的擔憂加劇。

去（2023）年10月7日以色列遇襲在加薩（Gaza）與哈瑪斯爆發新一輪戰事後，葉門、黎巴嫩、伊拉克、敘利亞境內都出現伊朗同盟組織的相關暴力事件。青年運動則在全球重要海運航道的紅海，用飛彈和無人機頻繁攻擊他們認定的親以色列船隻聲援哈瑪斯。

約有12%的全球貿易利用紅海航線，但自去年11月中以後，頻繁遭攻擊讓許多航運公司改繞道非洲南端，航線拉長擾亂供應鏈，也對通膨造成壓力。青年運動在以哈戰爭爆發後開始襲擾商船。

美軍中央司令部（US Central Command）表示，美軍於葉門當地時間13日清晨（美東時間12日）空襲青年運動的雷達站，作為11日首波襲擊的「後續行動」。

當天稍晚，青年運動盟友的軍事消息來源告訴《法新社》，紅海港口城市荷台達（Hodeida）近郊，一處青年運動用於發射火箭的據點遭到打擊，消息另獲當地警方人士證實。

然而美國國防部官員告訴《法新社》，荷台達的攻擊並非美方所為。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航