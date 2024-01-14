《紐約時報》：葉門「青年運動」機動性高，美軍空襲後仍保有2/3攻擊能力
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兩位不具名美方官員表示，在使用150多枚精準彈藥打擊超過60個與對方飛彈、無人機有關目標後，只毀損青年運動20到30%的攻擊能力，因對方大部分都是機動載台，能快速移動與藏匿。
（中央社）美方官員透露，11與12日以美軍為首對葉門境內「青年運動」叛軍的空襲擊毀約90%設定目標，但對方用飛彈或無人機攻擊紅海商船的能力仍保有2/3。
《紐約時報》指出，這是美國與英國機、艦對青年運動（Houthi）於葉門境內近30個據點空襲後的首份詳細戰果評估，凸顯拜登政府與盟國尋求遏止青年運動襲擾歐亞重要海運航道、嚇阻對方報復反擊乃至防止區域衝突擴大所面臨的嚴峻挑戰。青年運動背後有伊朗撐腰。
美軍聯合參謀部作戰主任席姆斯（Douglas Sims）中將12日表示，空襲任務達成目標，削弱青年運動再發動類似9日那種大規模無人機與飛彈協同攻擊的能力。
然而兩位不具名美方官員13日審慎表示，使用150多枚精準彈藥打擊超過60個與對方飛彈、無人機有關目標後，只毀損青年運動20到30%的攻擊能力；對方大部分都是機動載台，能快速移動與藏匿。
官員們還說，找出青年運動目標位置已然較以往更困難，在蒐集青年運動防空系統、指揮樞紐、彈藥存儲、飛彈與無人機生產設施等方面，美國與西方情報圈近年並未投注大量時間與資源。
《法新社》報導，美軍與安全消息管道表示，背後有伊朗撐腰的葉門民兵「青年運動」（Houthis）揚言將進一步攻擊紅海商船以報復遭空襲後，美方13日再對青年運動展開新一波打擊。
美英11日空襲葉門境內數十個青年運動目標，令外界對以色列與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭效應恐擴大至中東其他地區的擔憂加劇。
去（2023）年10月7日以色列遇襲在加薩（Gaza）與哈瑪斯爆發新一輪戰事後，葉門、黎巴嫩、伊拉克、敘利亞境內都出現伊朗同盟組織的相關暴力事件。青年運動則在全球重要海運航道的紅海，用飛彈和無人機頻繁攻擊他們認定的親以色列船隻聲援哈瑪斯。
約有12%的全球貿易利用紅海航線，但自去年11月中以後，頻繁遭攻擊讓許多航運公司改繞道非洲南端，航線拉長擾亂供應鏈，也對通膨造成壓力。青年運動在以哈戰爭爆發後開始襲擾商船。
美軍中央司令部（US Central Command）表示，美軍於葉門當地時間13日清晨（美東時間12日）空襲青年運動的雷達站，作為11日首波襲擊的「後續行動」。
當天稍晚，青年運動盟友的軍事消息來源告訴《法新社》，紅海港口城市荷台達（Hodeida）近郊，一處青年運動用於發射火箭的據點遭到打擊，消息另獲當地警方人士證實。
然而美國國防部官員告訴《法新社》，荷台達的攻擊並非美方所為。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。