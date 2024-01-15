2024大選柯文哲獲得大量年輕選民的支持，但是反映在得票率上究竟有幾%？

先講結論：柯文哲年輕選票得票率，約為48.83%。

​許多人都認為柯文哲獲得了大量年輕人的支持，但是反映在選票上，究竟是獲得了多少支持，在選後可做初步的檢證推估。在此，若我們將年輕人定義為20-39歲的選民，用實際的數據來換算他可能獲得的年輕人得票率，以解答民調最難估算的年輕人投票意向。

​推估的方式，將採用求真民調執行、民眾黨所公布的內參民調原始數據作為推估。為什麼選用內參民調，最現實的問題是只有他們有公布原始數據，所以自然也只能使用這份數據。再者雖然很多人會認為民眾黨的內參民調有問題，但實際上那是採用的加權方式過於不合理，過去也多次為文說明不合理之處，再請另行參閱。

就原始數據來說，結果與坊間主流民調並無太大出入。而且由於民眾黨提供的是原始數據，所以能就其研究需求來自行運用。

​另外，我會再使用中選會在選前所提供的各年齡層選舉人投票數據，以及柯文哲實際的得票結果來作推估。柯文哲的選票結構之所以相對好推估，在於他的中高齡選票呈現急速下降的趨勢，呈現穩定偏低變動幅度較小的現象；以及在民調中，這部分的樣本數量足夠大，可以有效的降低誤差率，基於以上特性，計算出的結果會與事實較為貼近。

我會將實際數據，以及民眾黨內參民調的原始數據相結合來作計算。

如何計算柯文哲的年輕選票得票率？

​本次採用的內參民調樣本數據，為民眾黨先前五次提供的內參民調整併（未全部採用，因為12/25-26與12/26-27的樣本重複了26日的民調，為避免混淆，僅使用12/26-27的樣本），以6116份樣本來觀察投票意願及支持意向，透過大樣本來降低細項的誤差率。

​計算方式為先以內參民調裡回答「一定投票」的樣本比例，和實際比例作對照。在考慮到年齡層人口數量並加權處理後，內參民調裡回答「一定投票」的比例為73.07%，比實際投票率71.86%略高，因此還需要對各年齡層的投票率做還原。還原後得知各年齡層可能的投票率如下：

20-29歲：約61.65%

30-39歲：約71.48%

40-49歲：約71.28%

50-59歲：約72.76%

60-69歲：約78.56%

70歲以上：約74.53%

​接著，我們就內參民調裡40歲以上的樣本，依年齡層就其支持率比例，將回答「一定投票」但尚未決定支持誰的樣本，就已表態的支持率做同比例整併，從而得到柯文哲在40歲以上可能的支持結果如下：

40-49歲：約36.22%

50-59歲：約17.05%

60-69歲：約8.47%

70歲以上：約2.20%

​將先前所計算出的推估年齡層投票率，乘以推估的柯文哲支持率後，可概算為得票數如下：

40-49歲：約1,003,116票

50-59歲：約438,072票

60-69歲：約218,961票

70歲以上：約45,300票

​將柯文哲的最後得票數3,690,466票減去上述選票後，得到柯文哲的年輕選票，共獲得1,985,017票。如果我們將20-39歲按推估投票率來計算，總投票數會是4,064,789票，因此可算出柯文哲在年輕選票的得票率為48.83%。

Photo Credit: 中央社

柯文哲該思考，如何確保年輕人不流失

​由於長期民調中，雖然我們約略可得知20-29歲的選民，又比30-39歲選民更偏向支持柯文哲，但由於調查結果較不穩定，時有30-39歲選民支持率更高的情況，因此就不再強求做進一步的細分。

​以上推估為盡可能貼近實際情況，從結果來看，可以證實柯文哲在年輕選票裡確實佔了多數優勢，不過也沒有壓倒性到可說年輕人絕大多數都支持柯文哲。至於為什麼年輕人可能較支持柯文哲，可參閱過去拙文〈年輕人選之人－柯文哲〉的分析。

​未來柯文哲的挑戰，在於如何確保這些還沒固定黨性的年輕人不流失，並且能有效的開拓中高齡族群的選票。否則如果年輕人隨著年紀增加，會因為生活經驗而逐漸降低支持意願，那麼依照如此「偏科」的支持率屬性，恐怕再過四年也難以成功挑戰大位。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航