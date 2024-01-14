ECFA部分關稅減讓中止，學者：須設想貿易戰可能，經濟部：展現善意也做好萬全準備

ECFA部分關稅減讓中止，學者：須設想貿易戰可能

（中央社）民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴勝選。學者分析，中共對台經貿施壓不談理性，ECFA部分產品關稅減讓中止絕不是最糟狀況，新政府必須設想中共對台發動貿易戰的對策。

國策研究院文教基金會今（14）日上午於張榮發基金會國際會議中心舉行「2024台灣大選後新政展望與挑戰」座談會，多名專家、學者與會座談。

台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，中共為求強化政權，經濟施壓等作為沒有理性考量，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）部分產品關稅減讓中止絕對不是最糟狀況；美國對中國發動貿易戰，有沒有可能中國也對台灣發動貿易戰。

李鎮宇認為，中共統治政權不是以經濟為基礎點，各式作為都是為了穩定政權，甚至不惜「損人不利己」，倘若中國對台灣發動貿易戰，台灣可以反擊的關鍵是什麼？怎麼樣可讓對方也感到「很痛」？台灣政府應先預判最糟狀況、擬出對策。

他指出，台灣目前對於ECFA這件事情過於輕忽，早收清單中部分產品對中依賴度還是蠻高的，政府必須設想應對措施，「如果ECFA斷了，我們的策略是什麼，這些都要開始去想」。

提到台灣欲加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP），李鎮宇坦言，台灣可否加入多國貿易架構，這個過程很容易受到國際政治因素介入，建議政府應先將重點推動工作放在簽訂自由貿易協定（FTA），日本、澳洲可做為努力爭取對象。

中山大學中國與亞太區域研究所教授陳珮芬表示，台灣對中國貿易依存度降低，不過不是「去除」，世界多數國家也不會完全斷絕與中國經貿往來。以台灣電子產業來說，為了因應中國廠商需求，台商於中國在地生產實為較佳選項。

陳珮芬指出，包括電子產業在內等台商，回台生產未必適合，建議政府較為務實作法應為，擴大協助有意另外布局的廠商與新南向當地台商合作鏈結，協助在中國台商克服移轉供應鏈的困難，包括往新南向地區轉移、購買製造設備、人工成本、培養當地供應商承接業務能力等。

大選後兩岸經貿受矚，經部：做好萬全準備也展現善意

（中央社）賴蕭配贏得2024總統大選，中國是否會擴大取消ECFA品項，為兩岸經貿互動觀察指標。經濟部次長陳正祺表示，政府已做好萬全準備，也表現充分善意，希望兩岸回歸WTO架構處理爭端。

學者認為，中國或許會觀察一段時間才啟動下一步動作，兩岸若能建立見面的聯繫管道有助溝通。

2024總統大選結果昨天出爐，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴取得4成得票率當選，對於兩岸經貿未來互動，外界都在觀察，中國是否會再採取對台灣貿易限制措施。

陳正祺今天出席全球台商經貿論壇活動時告訴《中央社》記者，面對中國貿易壁壘調查後續，政府已準備相關輔導措施和經費，「我們有萬全準備」，將協助並輔導業者分散市場，發展差異化產品，以提升競爭力。

陳正祺表示，面對兩岸關係，副總統賴清德當選後也表示，主張維持現狀，雙方可在對等尊嚴的原則下溝通交流。

陳正祺再次強調，面對貿易爭端，兩岸皆為世界貿易組織（WTO）會員，本就應在WTO平台架構討論，政府已做好萬全準備，也表現充分善意。

此外，台美去年底在第4屆「經濟繁榮夥伴對話」針對經濟脅迫等風險，宣布將共同成立工作小組兵推演練，未來是否與美方有更多交流。陳正祺表示，近年來七大工業國集團（G7）亦關切經濟脅迫議題，台美之間當然會有相關討論。

經濟部已盤點新台幣180億元預算，包括產發署技術開發高值化60億元、貿易署出口拓銷方案20億元，以及疫後特別預算100億元。官員表示，主要為鼓勵業者升級轉型和拓銷，並鼓勵業者分散市場。

中央大學經濟系教授吳大任表示，台灣大選前中國動作頻頻，包括認定台灣對中國貿易限制措施構成貿易壁壘、中止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）部分項目關稅減讓。

吳大任指出，目前中國中止12項石化產品ECFA早收清單優惠關稅，早收清單上仍有機械、紡織和農漁業等產品，雖然ECFA產值占台灣整體出口比例不高，且未來兩岸關係不確定性仍高，相關企業和員工可能會受波及。

吳大任認為，兩岸貿易往來密切，雖然台灣對中國出口占比下降，但仍有35%，還是很高，賴政府上任後應會考慮現實面問題。

至於中國對台貿易壁壘調查是否會採取進一步措施，吳大任認為，中國或許會觀察一段時間，雙方釋出善意是關鍵，彼此若能建立見面的聯繫管道將有助溝通，民進黨接下來執政4年仍有改善兩岸關係的空間。

吳大任表示，觀察中國過去處理美中貿易戰問題，基本上採取比較理性、冷靜態度，研判中方也會謹慎處理台灣問題，畢竟也不希望台灣人民對其產生敵對態度；兩岸貿易往來是促進雙方利益，並非單方獲利，加上目前台灣對中出口絕大部分高科技產品，顯示兩岸經貿具高度互補性。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航