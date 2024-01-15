【圖表分析】藍綠白總統候選人＋政黨票，三黨分別可以獲得多少補助金？

文：丁肇九、圖：If Lin

2024大選告終，賴侯柯三人分別得到558萬、467萬、369萬票，但這些選票可以為三人與其政黨帶來多少補助金呢？

根據《總統副總統選舉罷免法》，各組候選人得票數達當選票數三分之一以上，就可以得到每票30元的競選費用補貼，從三人的得票數來看，賴清德可以得到1.7億，侯友宜可以得到1.4億，柯文哲可以得到1.1億的候選人補貼。

而除了候選人本身，《政黨法》也有規定政黨票得票率達3%以上的政黨，每票可補貼50元，採每年編列預算補助，到該屆任滿為止。

換句話說，在接下來四年民進黨共可以得到10億元補貼，國民黨9.5億，民眾黨6.1億，另外由於今年除了藍綠白並沒有其他政黨不分區得票超過3%，因此像是時代力量、親民黨、台灣基進等2020年選後獲得補助金的政黨，在本次選舉後恐都將面臨斷炊命運。

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核稿編輯：翁世航