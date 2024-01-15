【圖表分析】2024新當選的立委平均年齡幾歲？女性立委佔比多少？

文：丁肇九、圖：If Lin

2024大選結束，最終國民黨共獲52席立委，民進黨51席，民眾黨8席，另有2席無黨籍。這些將上任的立委平均年齡為多少？男性與女性的比例又如何分配呢？

根據數據統計，本次選舉立委當選者的平均年齡為52.83歲，相較於2020年的53.3歲稍低，但卻高於2008、2012、2016年的當選者平均年齡。

當選者中，本屆最年輕的當選人為31歲的黃捷。回顧過往的選舉，2020年賴品妤以28歲成為那年的最年輕立委，前新北市議員呂子昌的女兒呂孫綾，同樣也以28歲成為2016年最年輕的立委當選者。而前雲林縣長張榮味的女兒張嘉郡，在2008年和2012年，都是年紀最輕的當選人。

從性別的角度分析，本次立委選舉當選者女性和男性的比例，分別為41.6%和58.4%，有趣的是，這個比例和2020年完全相同。

若再回顧過往幾場選舉，可以發現女性當選者的比例不斷增高，從2008年的30.1%開始，每屆選舉逐漸增加，也可看作是台灣女性參政越漸蓬勃的象徵。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航