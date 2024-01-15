【圖表分析】近五屆「第三勢力」政黨票如何變化？民眾黨真的把其他小黨的票都吸走了嗎？
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從政黨票的票數來看，雖然總統得票都變少，但本屆藍綠政黨票得票率和2020相比反而皆有增加，整體來說投給「第三勢力」的比例減少了，這些選票是如何流動的？ 為什麼民眾黨在第三勢力中「一黨獨大」了？
文：丁肇九、圖：If Lin
2024大選告終，賴侯柯三人分別得到558萬、467萬、369萬票，立法院的席次也重新洗牌，再次出現沒有政黨能夠單獨過半的狀況，在這個三分天下的結果裡，各陣營的票如何轉移？民眾黨又是如何在過往幾次選舉裡步步擴張的？
綜觀近五屆的總統得票率，在2008年的藍綠正面對決後，第三勢力的宋楚瑜從2012年的2.8%開始，到2016年達到12.8%的高峰，之後又在2020退回4.3%，在2020年的選舉，親民黨的政黨票也未達5%，沒有立委候選人能進入國會。
在本屆選舉，柯文哲則創下了26.5%的得票率，甚至比台灣近代最「三強鼎立」的2000年總統大選，第三名連戰23.1%的得票率還要高。
單從得票率來看，也能發現在投票率接近（本屆與上屆只減少3%）的前提下，柯文哲從民進黨和國民黨身上，或許都有得到選票，而這也是民進黨自2000年大選以來，得票率最低的一次。
從政黨票的角度來看，本屆藍綠的政黨票得票率和2020年相比反而皆有增加，反而是投給「第三勢力」的比例減少了，那麼這些選票是如何流動的呢？
和上一屆的選情相比，可以發現民眾黨的得票數從158萬幾乎翻倍，成長到304萬，然而在此同時，包括時代力量、親民黨、基進黨等前次得票超過3%的政黨，在這次選舉皆無法跨越門檻，其中時代力量甚至少掉了將近75萬票。
若單從數據分析，或許可以推論前次大選散落各黨的第三勢力選票，在本屆選舉少部分流回藍綠兩大黨，大部分則集中湧入至民眾黨。背後的原因，可能跟民眾黨不分區的提名策略有關，由於納入包括曾任時代力量黨主席的黃國昌、曾為「一邊一國行動黨」發言人的陳昭姿等，因而能吸納過往各光譜第三勢力政黨的票源。
進一步推測，也可能是因為過往較為分散的「政黨票不投藍綠」選民，希望能投一個「候選人可以進立院」的政黨，導致選票往看起來最有可能突破門檻的民眾黨集中。
但要注意的是，由於在不記名投票中無法得知每一位選民在兩屆選舉之間實際的意象改變，只能透過數據推敲趨勢，造成選票轉移的實際原因可能還有更多不同的面向。
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核稿編輯：翁世航
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運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
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