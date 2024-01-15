【圖表分析】近五屆「第三勢力」政黨票如何變化？民眾黨真的把其他小黨的票都吸走了嗎？

文：丁肇九、圖：If Lin

2024大選告終，賴侯柯三人分別得到558萬、467萬、369萬票，立法院的席次也重新洗牌，再次出現沒有政黨能夠單獨過半的狀況，在這個三分天下的結果裡，各陣營的票如何轉移？民眾黨又是如何在過往幾次選舉裡步步擴張的？

綜觀近五屆的總統得票率，在2008年的藍綠正面對決後，第三勢力的宋楚瑜從2012年的2.8%開始，到2016年達到12.8%的高峰，之後又在2020退回4.3%，在2020年的選舉，親民黨的政黨票也未達5%，沒有立委候選人能進入國會。

在本屆選舉，柯文哲則創下了26.5%的得票率，甚至比台灣近代最「三強鼎立」的2000年總統大選，第三名連戰23.1%的得票率還要高。

單從得票率來看，也能發現在投票率接近（本屆與上屆只減少3%）的前提下，柯文哲從民進黨和國民黨身上，或許都有得到選票，而這也是民進黨自2000年大選以來，得票率最低的一次。

從政黨票的角度來看，本屆藍綠的政黨票得票率和2020年相比反而皆有增加，反而是投給「第三勢力」的比例減少了，那麼這些選票是如何流動的呢？

和上一屆的選情相比，可以發現民眾黨的得票數從158萬幾乎翻倍，成長到304萬，然而在此同時，包括時代力量、親民黨、基進黨等前次得票超過3%的政黨，在這次選舉皆無法跨越門檻，其中時代力量甚至少掉了將近75萬票。

若單從數據分析，或許可以推論前次大選散落各黨的第三勢力選票，在本屆選舉少部分流回藍綠兩大黨，大部分則集中湧入至民眾黨。背後的原因，可能跟民眾黨不分區的提名策略有關，由於納入包括曾任時代力量黨主席的黃國昌、曾為「一邊一國行動黨」發言人的陳昭姿等，因而能吸納過往各光譜第三勢力政黨的票源。

進一步推測，也可能是因為過往較為分散的「政黨票不投藍綠」選民，希望能投一個「候選人可以進立院」的政黨，導致選票往看起來最有可能突破門檻的民眾黨集中。

但要注意的是，由於在不記名投票中無法得知每一位選民在兩屆選舉之間實際的意象改變，只能透過數據推敲趨勢，造成選票轉移的實際原因可能還有更多不同的面向。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航