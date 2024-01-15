開票日倒數 倒數
0
23
11
50

搶先看候選人
2024/01/15,
政治

【圖表分析】「三票民進黨」並未發生，哪個縣市的總統與政黨「分裂投票」狀況最明顯？

【圖表分析】「三票民進黨」並未發生，哪個縣市的總統與政黨「分裂投票」狀況最明顯？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

綜觀全台，支持民進黨的總統票與政黨票相差最多的是台南市，第二名則是台北市；民眾黨也有顯著的「分裂投票」狀況，在中南部與東部的許多縣市都出現5-6%差距。相較於綠白在全國各縣市均出現總統票多、政黨票少的狀況，國民黨在大部分地區政黨票卻都多於總統票......

文：丁肇九、圖：If Lin

2024大選中，總統票的部分賴侯柯三人分別得到558萬、467萬、369萬票，然而在不分區政黨票，卻分別得到498萬、476萬、304萬票，換句話說，許多總統票投民進黨的人，政黨票並沒有投給民進黨，同時有一些總統沒有投給侯友宜的人，卻把政黨票投給國民黨。在各縣市，這樣的「分裂投票」狀況分別是如何呢？

分裂投票
分裂投票_2
分裂投票_3
分裂投票_4
分裂投票_5
分裂投票_6
分裂投票_6
分裂投票_7

綜觀全台，支持民進黨的總統票與政黨票相差最多的是台南市，賴清德的選民和政黨票投給民進黨的比例相差5個百分點；第二名則是台北市，達到4.7個百分點。

民眾黨的部分，總統票與政黨票的差距，以新竹縣和金門的6.8個百分點並列第一，有趣的是，新竹縣也是全台柯文哲總統票得票最高的地方。

而在其他縣市，民眾黨於中南部與東部都出現了顯著的分裂投票狀況，包括台中、彰化、南投、雲林、屏東的差距都超過5個百分點，在苗栗與台東，民眾黨的政黨票相較總統票更分別少了6.7與6.3個百分點。

相較於綠白在全國各縣市均出現總統票多、政黨票少的狀況，國民黨在大部分地區政黨票卻都多於總統票，全台只有台北市與新北市，國民黨的政黨票微幅少於投給侯友宜的票數，其餘大部分縣市的國民黨政黨票，都比總統票多過2個百分點左右。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


“2024總統大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。