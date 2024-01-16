趙少康：當副手比自己選難上不只10倍，國民黨應改革否則會越來越難選贏

（中央社）代表國民黨參選副總統的趙少康15日談及參選50天來的心路歷程表示，副手在選舉中的角色很難扮演，不能什麼都不做，又不能做得太積極，比他自己選難上不只10倍。他認為，若國民黨不能大刀闊斧改革，明確指出帶領國家發展的方向，選票會越來越少，選贏會越來越難。

趙少康15日下午透過臉書發文表示，人生有很多驚奇，很多意想不到，參選副總統就是他從來沒有想到會發生的事，答應與侯友宜搭檔，動機很簡單，就是想要下架民進黨，在野就必須團結。藍白合不成，要勝選的機會小很多，但也不得不拚，設法力挽狂瀾。

趙少康談及，副手在選舉中的角色很難扮演，不能什麼都不做，又不能做得太積極，還不能與主帥的意見不同，如果是他自己選，大開大闔、揮灑自如，一定會比當副手能夠發揮的多，選舉一定精彩好看許多，既不能不努力爭取選票，又不能鋒芒太露搶了主帥的鋒頭，當副手參選比他自己選真是難上不只10倍。

趙少康說明，他們一直有委託做滾動式民調，侯辦及國民黨也分別在做，快到最後幾天，賴蕭的民調有上來一小波，選前10幾天，幾家主要媒體或民調機構，都是賴蕭領先侯康大約3個百分點，有的兩者麻花交纏，但柯吳幾乎都是第3，且差距有段距離。

趙少康提到，選前他估算，2020年總統選舉韓國瑜拿552萬票，宋楚瑜拿60萬票，蔡英文拿817萬票，如果這次侯友宜能拿到上次韓國瑜和宋楚瑜加起來的612萬票，扣掉凋零去世的票，也會有580萬票，就有機會當選，結果少了113萬票，顯然是沒投或跑到柯文哲那裡了。

趙少康強調，選前他們請求「集中選票」的呼籲並沒有發揮太大作用，他選前記者會再三用「如果賴拿40%，侯拿35%，柯拿25%，則賴當選」做例子，鼓勵集中選票，結果不幸言中，得票數字跟他舉的例子幾乎一樣。

趙少康表示，國民黨想要贏得選舉，要再擦亮招牌，就要找回孫中山當時創黨的初衷，有理想性、有前瞻性、有革命性，甚至要帶點社會主義的均富色彩，黨員年齡要符合社會結構，提名制度要公開透明民主化，如果不能大刀闊斧，義無反顧的改革，明確指出要帶領國家發展的方向，則選票會越來越少，選贏會越來越難。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰