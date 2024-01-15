【東南亞週報】泰前總理戴克辛因病延後入監｜越共總書記健康引關注｜佐科威訪菲律賓

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第257期，為讀者挑選2024年1月6日至1月12日期間，有關新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、越南與緬甸的六則東協區域大事。

新加坡、馬來西亞｜新馬跨國捷運系統預計在2026年底通車

橫跨柔佛海峽、連接新加坡與馬來西亞新山（Johor Bahru）的柔新捷運系統（Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System Link）目前在新加坡的土木基礎設施工程已完成約三分之二，馬來西亞的工程截至去年底也已完成約百分之65，這項捷運系統預計將在2026年底通車。

於2021年動工的跨境捷運系統長達4公里，其中有2.7公里在馬來西亞範圍內，1.3公里位於新加坡。在穿越柔佛海峽的部分，則是分別以高架橋搭配地下隧道的方式連接。1月11日，連結兩國跨海高架橋中央的兩個主橋墩正式銜接。星國總理李顯龍、馬來西亞首相安華，以及兩國官員均到場共同見證這項里程碑。

捷運系統通車後，乘客可從新加坡的兀蘭北（Woodlands North）捷運站搭至新山的武吉查卡（Bukit Chagar）站，兩站之間車程約5至6分鐘，每小時單向可載送1萬名乘客。兀蘭北站和武吉查卡站都採「一地兩檢」概念，乘客出發前可一次辦理出發地出境和目的地入境手續，下車後無須再次通關。

印尼&菲律賓｜印佐科威出訪菲律賓 強化防務合作

印尼總統佐科威1月10日起先後出訪菲律賓、越南以及汶萊，並準備與東南亞各國合作，將延宕的南海行為準則定案。

佐科威在1月10日抵達馬尼拉，會晤菲國總統小馬可仕。出訪時值菲律賓與中國在南海議題上摩擦與衝突升溫，在佐科威出訪前夕，印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）表示，印尼已準備好和其他東南亞國家合作，就「南海行為準則（Code of Conduct in the South China Sea）」討論出最終版本。

今年時值印菲建交75週年， 佐科威與小馬可仕會晤後，雙邊同意加強邊境巡防、國防合作以及過境協議，重申尊重1982 年《聯合國海洋法公約》。佐科威也強調，東協必須繼續維護國際法原則，維持區域的和平與穩定。印菲兩國的能源部也簽署能源領域的合作備忘錄，促進燃煤以及天然氣的貿易。

2023年10月，中國外交部在南海議題相關會議後表示，中國與東協國家已宣布啟動南海行為準則的三讀，同意加速磋商。但有鑑於準則遲未能定案，小馬可仕11月曾表示，已經接觸越南和馬來西亞，預計另外推出菲律賓版本的南海行為準則。時值東協輪值主席國的印尼本月表示，預計在2024年底前主持下一輪的磋商，儘速將準則拍板。

（佐科威會晤小馬可仕。）

泰國｜泰前總理戴克辛因病暫不送回監獄 引民眾懷疑濫權

泰國前任總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）於2023年8月結束流亡海外的生活，在返回泰國後因先前貪汙案必須入獄服刑，然而在進入監獄不到一天後，便因健康原因被送往警察醫院。泰國矯正署（Corrections Department）於1月11日表示，戴克辛病情仍不穩定，須持續留院觀察，暫不送回監獄。

矯正署指出，戴克辛目前健康狀況不樂觀，若返回監獄恐會造成其生命危險。此聲明正好在泰國國會代表團準備探望戴克辛的前一日發出。事實上，由於泰國政府並未透露任何有關戴克辛的消息，引起民眾懷疑其病情的嚴重性，因此部分國會議員欲前往確認。

泰國警察發言人指出，該代表團仍可前往戴克辛目前所在的醫院，但不得前往戴克辛所處的樓層（第14樓），而且也不得透過視訊方式見到戴克辛。

事實上，任何一名囚犯若要監獄以外的醫院住超過120天，則必須獲得矯正署署長核准，並通知泰國司法部長。戴克辛入院第120天（2023年12月21日）時，並未有消息指出其已獲得核准。

矯正署於11日發出的聲明指出，監獄人員曾詢問戴克辛就醫的醫院有關他的病情，該醫院回復說明他病情需要密切關注，應持續留院就醫。與此同時，矯正署署長於8日已核准了戴克辛展延留院就醫的時間，但有部分團體對此決定不滿，認為有濫權的嫌疑。

（前總理戴克辛）

越南｜越共總書記阮富仲缺席佐科威來訪 健康狀況引發關注

路透社1月11日報導，越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）缺席12日印尼總統佐科威出訪越南的會議，已近三週未於公開場合露面，其健康狀況引發各界關注。

印尼總統佐科威1月11日下午抵達越南，進行國是訪問，但並未安排與總書記阮富仲會晤，引發外界關注阮富仲是否健康出狀況。根據報導，阮富仲最後一次於公開場合露面，是2023年12月26日會見日本共產黨黨魁志位和夫（Kazuo Shii）。目前越南外交部並未對阮富仲的出席或健康狀況做任何回應。

阮富仲今年79歲，自2011年開始擔任越共總書記。2018年國家主席陳大光（Tran Dai Quang）於9月病逝後，阮富仲隨後在10月獲選出任國家主席，成為繼越南國父胡志明後，首位兼任黨總書記及國家主席的領袖。2021年越共十三大後，他打破「總書記最多擔任兩任十年」的先例，再度連任最高領導職。

在2019年便有傳出許久未公開露面的阮富仲病重住院的消息，而後越南外交部也證實總書記身體微恙，但經休息後很快會回到工作岡位。澳大利亞新南威爾士大學越南問題專家薩耶爾（Carl Thayer）則根據其消息來源表示，阮富仲因中風有一隻手癱瘓。

Photo Credit: VOA/ Reuters 越南共產黨總書記阮富仲在越南首都河內的主席府為到訪的中國國家主席習近平舉行歡迎儀式。

緬甸｜軍政府領袖敏昂萊與寮國指派的東協緬甸問題特使會晤