【東南亞週報】泰前總理戴克辛因病延後入監｜越共總書記健康引關注｜佐科威訪菲律賓
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泰國前任總理戴克辛於2023年8月結束流亡海外的生活，在返回泰國後因先前貪汙案必須入獄服刑，然而在進入監獄不到一天後，便因健康原因被送往警察醫院。泰國矯正署於1月11日表示，戴克辛病情仍不穩定，須持續留院觀察，暫不送回監獄，但有部分團體對此決定不滿，認為有濫權的嫌疑。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第257期，為讀者挑選2024年1月6日至1月12日期間，有關新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、越南與緬甸的六則東協區域大事。
新加坡、馬來西亞｜新馬跨國捷運系統預計在2026年底通車
橫跨柔佛海峽、連接新加坡與馬來西亞新山（Johor Bahru）的柔新捷運系統（Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System Link）目前在新加坡的土木基礎設施工程已完成約三分之二，馬來西亞的工程截至去年底也已完成約百分之65，這項捷運系統預計將在2026年底通車。
於2021年動工的跨境捷運系統長達4公里，其中有2.7公里在馬來西亞範圍內，1.3公里位於新加坡。在穿越柔佛海峽的部分，則是分別以高架橋搭配地下隧道的方式連接。1月11日，連結兩國跨海高架橋中央的兩個主橋墩正式銜接。星國總理李顯龍、馬來西亞首相安華，以及兩國官員均到場共同見證這項里程碑。
捷運系統通車後，乘客可從新加坡的兀蘭北（Woodlands North）捷運站搭至新山的武吉查卡（Bukit Chagar）站，兩站之間車程約5至6分鐘，每小時單向可載送1萬名乘客。兀蘭北站和武吉查卡站都採「一地兩檢」概念，乘客出發前可一次辦理出發地出境和目的地入境手續，下車後無須再次通關。
印尼&菲律賓｜印佐科威出訪菲律賓 強化防務合作
印尼總統佐科威1月10日起先後出訪菲律賓、越南以及汶萊，並準備與東南亞各國合作，將延宕的南海行為準則定案。
佐科威在1月10日抵達馬尼拉，會晤菲國總統小馬可仕。出訪時值菲律賓與中國在南海議題上摩擦與衝突升溫，在佐科威出訪前夕，印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）表示，印尼已準備好和其他東南亞國家合作，就「南海行為準則（Code of Conduct in the South China Sea）」討論出最終版本。
今年時值印菲建交75週年， 佐科威與小馬可仕會晤後，雙邊同意加強邊境巡防、國防合作以及過境協議，重申尊重1982 年《聯合國海洋法公約》。佐科威也強調，東協必須繼續維護國際法原則，維持區域的和平與穩定。印菲兩國的能源部也簽署能源領域的合作備忘錄，促進燃煤以及天然氣的貿易。
2023年10月，中國外交部在南海議題相關會議後表示，中國與東協國家已宣布啟動南海行為準則的三讀，同意加速磋商。但有鑑於準則遲未能定案，小馬可仕11月曾表示，已經接觸越南和馬來西亞，預計另外推出菲律賓版本的南海行為準則。時值東協輪值主席國的印尼本月表示，預計在2024年底前主持下一輪的磋商，儘速將準則拍板。
（佐科威會晤小馬可仕。）
泰國｜泰前總理戴克辛因病暫不送回監獄 引民眾懷疑濫權
泰國前任總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）於2023年8月結束流亡海外的生活，在返回泰國後因先前貪汙案必須入獄服刑，然而在進入監獄不到一天後，便因健康原因被送往警察醫院。泰國矯正署（Corrections Department）於1月11日表示，戴克辛病情仍不穩定，須持續留院觀察，暫不送回監獄。
矯正署指出，戴克辛目前健康狀況不樂觀，若返回監獄恐會造成其生命危險。此聲明正好在泰國國會代表團準備探望戴克辛的前一日發出。事實上，由於泰國政府並未透露任何有關戴克辛的消息，引起民眾懷疑其病情的嚴重性，因此部分國會議員欲前往確認。
泰國警察發言人指出，該代表團仍可前往戴克辛目前所在的醫院，但不得前往戴克辛所處的樓層（第14樓），而且也不得透過視訊方式見到戴克辛。
事實上，任何一名囚犯若要監獄以外的醫院住超過120天，則必須獲得矯正署署長核准，並通知泰國司法部長。戴克辛入院第120天（2023年12月21日）時，並未有消息指出其已獲得核准。
矯正署於11日發出的聲明指出，監獄人員曾詢問戴克辛就醫的醫院有關他的病情，該醫院回復說明他病情需要密切關注，應持續留院就醫。與此同時，矯正署署長於8日已核准了戴克辛展延留院就醫的時間，但有部分團體對此決定不滿，認為有濫權的嫌疑。
（前總理戴克辛）
越南｜越共總書記阮富仲缺席佐科威來訪 健康狀況引發關注
路透社1月11日報導，越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）缺席12日印尼總統佐科威出訪越南的會議，已近三週未於公開場合露面，其健康狀況引發各界關注。
印尼總統佐科威1月11日下午抵達越南，進行國是訪問，但並未安排與總書記阮富仲會晤，引發外界關注阮富仲是否健康出狀況。根據報導，阮富仲最後一次於公開場合露面，是2023年12月26日會見日本共產黨黨魁志位和夫（Kazuo Shii）。目前越南外交部並未對阮富仲的出席或健康狀況做任何回應。
阮富仲今年79歲，自2011年開始擔任越共總書記。2018年國家主席陳大光（Tran Dai Quang）於9月病逝後，阮富仲隨後在10月獲選出任國家主席，成為繼越南國父胡志明後，首位兼任黨總書記及國家主席的領袖。2021年越共十三大後，他打破「總書記最多擔任兩任十年」的先例，再度連任最高領導職。
在2019年便有傳出許久未公開露面的阮富仲病重住院的消息，而後越南外交部也證實總書記身體微恙，但經休息後很快會回到工作岡位。澳大利亞新南威爾士大學越南問題專家薩耶爾（Carl Thayer）則根據其消息來源表示，阮富仲因中風有一隻手癱瘓。
緬甸｜軍政府領袖敏昂萊與寮國指派的東協緬甸問題特使會晤
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運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
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