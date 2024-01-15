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2024/01/15,
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美前國安顧問、前副國務卿選後訪台，未在桃機發表談話，外交部：15日晉見蔡總統

美前國安顧問、前副國務卿選後訪台，未在桃機發表談話，外交部：15日晉見蔡總統
外交部北美司長王良玉（左1）在桃園機場歡迎美國前國家安全顧問哈德利（右2）及美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（左2）訪台，美國在台協會台北辦事處（AIT）處長孫曉雅（右1）也前往迎接。｜Photo Credit: 外交部提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

外交部指出，美方在台灣大選後的此一重要時刻，除由國務卿布林肯（Antony Blinken）代表公開致賀，並指派跨黨派資深代表團來訪，不僅彰顯美方對台灣不分黨派且跨政府的一致支持，更說明台灣政府與民眾珍視且堅定捍衛的民主價值，正是台灣持續走向國際、迎向世界的關鍵能量。

美前國安顧問、前副國務卿抵台訪問，未在桃機發表談話

（中央社）總統大選落幕，美國循先例在選後邀請前資深官員以私人身分訪台，前副國務卿史坦伯格以及前國家安全顧問哈德利、AIT主席羅森伯格昨（14）晚陸續抵台，但未在桃機發表談話。

第16任總統副總統大選13日落幕，民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴贏得選戰，美國在台協會（AIT）昨日發布新聞稿表示，美國政府將遵循先例，在台灣總統選舉後邀請前資深官員以私人身分造訪台灣。

美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）在美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）的陪同下，昨日搭乘聯合航空班機在晚間8時29分抵達桃園國際機場，2人並未發表談話，隨後在美國在台協會（AIT）處長孫曉雅的陪同下，由外交人員協助經環宇商務中心通關後離去。

至於前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）則是在下午5時55分，已先行搭乘長榮航空BR226班機從新加坡來台。

美國在台協會在新聞稿中說明，代表團今（15）日將與台灣各界政治領袖會面，傳遞美國民眾對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申美方長久以來對台海和平穩定的關切。

外交部：美國資深代表團14日訪台、15日晉見蔡總統

（中央社）外交部昨日說，美國循例在台灣大選後指派資深代表團訪台，此次由前美國安顧問哈德利、前副國務卿史坦伯格組團，AIT主席羅森伯格陪同，昨日晚間抵台。根據總統府行程，總統蔡英文15日上午接見訪團，就各項議題及展望交換意見。

外交部晚間發布新聞稿表示，美國循例在台灣大選後指派資深代表團訪台，傳達對民主台灣堅定支持與祝賀。這次美方由美國前國家安全顧問哈德利及前副國務卿史坦伯格組成跨黨派資深代表團，由美國在台協會主席羅森伯格陪同，於昨日至16日訪台。外交部對美方代表團來訪，表達誠摯歡迎。

外交部指出，代表團在台期間將晉見總統蔡英文、拜會台灣政府高層及各界政治領袖，除祝賀順利完成民主選舉，並就台美各項重要議題及未來展望，深入交換意見。

外交部說明，美國一向是台灣民主發展進程的重要夥伴，近來更多次在各式國際場域，以公開聲明及具體行動，展現對台灣民主成就的支持與肯定。

外交部指出，美方在台灣大選後的此一重要時刻，除由國務卿布林肯（Antony Blinken）代表公開致賀，並指派跨黨派資深代表團來訪，不僅彰顯美方對台灣不分黨派且跨政府的一致支持，更說明台灣政府與民眾珍視且堅定捍衛的民主價值，正是台灣持續走向國際、迎向世界的關鍵能量。

外交部強調，未來台灣將在既有良好合作基礎上，持續深化與美國的全方位夥伴關係，共同捍衛民主價值與區域和平、穩定與繁榮。

美國在台協會（AIT）下午也發布新聞稿指出，代表團今日將與台灣各界政治領袖會面，傳遞美國民眾對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申美方長久以來對台海和平穩定的關切。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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