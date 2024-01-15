美前國安顧問、前副國務卿選後訪台，未在桃機發表談話，外交部：15日晉見蔡總統
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外交部指出，美方在台灣大選後的此一重要時刻，除由國務卿布林肯（Antony Blinken）代表公開致賀，並指派跨黨派資深代表團來訪，不僅彰顯美方對台灣不分黨派且跨政府的一致支持，更說明台灣政府與民眾珍視且堅定捍衛的民主價值，正是台灣持續走向國際、迎向世界的關鍵能量。
美前國安顧問、前副國務卿抵台訪問，未在桃機發表談話
（中央社）總統大選落幕，美國循先例在選後邀請前資深官員以私人身分訪台，前副國務卿史坦伯格以及前國家安全顧問哈德利、AIT主席羅森伯格昨（14）晚陸續抵台，但未在桃機發表談話。
第16任總統副總統大選13日落幕，民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴贏得選戰，美國在台協會（AIT）昨日發布新聞稿表示，美國政府將遵循先例，在台灣總統選舉後邀請前資深官員以私人身分造訪台灣。
美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）在美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）的陪同下，昨日搭乘聯合航空班機在晚間8時29分抵達桃園國際機場，2人並未發表談話，隨後在美國在台協會（AIT）處長孫曉雅的陪同下，由外交人員協助經環宇商務中心通關後離去。
至於前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）則是在下午5時55分，已先行搭乘長榮航空BR226班機從新加坡來台。
美國在台協會在新聞稿中說明，代表團今（15）日將與台灣各界政治領袖會面，傳遞美國民眾對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申美方長久以來對台海和平穩定的關切。
外交部：美國資深代表團14日訪台、15日晉見蔡總統
（中央社）外交部昨日說，美國循例在台灣大選後指派資深代表團訪台，此次由前美國安顧問哈德利、前副國務卿史坦伯格組團，AIT主席羅森伯格陪同，昨日晚間抵台。根據總統府行程，總統蔡英文15日上午接見訪團，就各項議題及展望交換意見。
外交部晚間發布新聞稿表示，美國循例在台灣大選後指派資深代表團訪台，傳達對民主台灣堅定支持與祝賀。這次美方由美國前國家安全顧問哈德利及前副國務卿史坦伯格組成跨黨派資深代表團，由美國在台協會主席羅森伯格陪同，於昨日至16日訪台。外交部對美方代表團來訪，表達誠摯歡迎。
外交部指出，代表團在台期間將晉見總統蔡英文、拜會台灣政府高層及各界政治領袖，除祝賀順利完成民主選舉，並就台美各項重要議題及未來展望，深入交換意見。
外交部說明，美國一向是台灣民主發展進程的重要夥伴，近來更多次在各式國際場域，以公開聲明及具體行動，展現對台灣民主成就的支持與肯定。
外交部指出，美方在台灣大選後的此一重要時刻，除由國務卿布林肯（Antony Blinken）代表公開致賀，並指派跨黨派資深代表團來訪，不僅彰顯美方對台灣不分黨派且跨政府的一致支持，更說明台灣政府與民眾珍視且堅定捍衛的民主價值，正是台灣持續走向國際、迎向世界的關鍵能量。
外交部強調，未來台灣將在既有良好合作基礎上，持續深化與美國的全方位夥伴關係，共同捍衛民主價值與區域和平、穩定與繁榮。
美國在台協會（AIT）下午也發布新聞稿指出，代表團今日將與台灣各界政治領袖會面，傳遞美國民眾對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申美方長久以來對台海和平穩定的關切。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。