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義大利百人行法西斯「羅馬式敬禮」，檢察官介入調查，反對黨籲極右翼總理梅洛尼進行譴責

義大利百人行法西斯「羅馬式敬禮」，檢察官介入調查，反對黨籲極右翼總理梅洛尼進行譴責
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

自1920年代墨索里尼（Benito Mussolini）取得政權，到二戰結束，就如同納粹德國的納粹禮一樣，義大利民眾需要向墨索里尼行羅馬式敬禮，這個動作也因此帶有法西斯主義的色彩，並為新法西斯主義人士所用。

文：賴明君

今（2024）年1月7日，義大利羅馬街頭聚集了150名左右，前來參加紀念活動的民眾。義大利警方目前正在調查參加者舉手做出羅馬式敬禮（Roman salute）的影片，因為這個動作是已經被法律禁止的法西斯敬禮。外界要求總理梅洛尼（Giorgia Meloni）對事件進行譴責，並將領導極右翼執政黨的梅洛尼對此事的沈默，視為其對新法西斯主義在義大利活動的漠視。

歷史紀念活動中的羅馬式敬禮

1月7日是義大利阿卡勞倫西亞事件（Acca Larentia massacre）第46週年紀念日。1978年的這天，在羅馬的阿卡勞倫西亞街，當時新法西斯主義義大利社會運動黨（Italian Social Movement）的三名武裝青少年被羅馬反法西斯警察小組（anti-fascism police unit）調查。其中兩人疑似被左翼人士殺害，另一人則死於與警方的對峙中。

根據《CNN》的報導，義大利每年都會為此事件舉辦紀念活動，左翼與右翼政黨都會派人參加。本次的紀念活動中，梅洛尼所領導的保守派、民粹主義極右翼政黨義大利兄弟黨（Brothers of Italy）的多名成員，以及主要反對黨民主黨（Democratic Party）的人員，皆有參加此次活動，梅洛尼本人則沒有出席。

在政要為紀念碑獻上花圈，並且離開後，群眾開始向紀念碑行帶有法西斯主義色彩的羅馬式敬禮，並且高喊三聲present，接著有人喊出常見的新法西斯戰鬥口號「為了所有倒下的同志」（For all fallen comrades）。

參加者所行的羅馬式敬禮，在古羅馬時代並不存在，而是20世紀義大利民族主義人士與法西斯份子用來號召義大利人民、凝聚法西斯政黨向心力的途徑。自1920年代墨索里尼（Benito Mussolini）取得政權，到二戰結束，就如同納粹德國的納粹禮一樣，義大利民眾需要向墨索里尼行羅馬式敬禮，這個動作也因此帶有法西斯主義的色彩，並為新法西斯主義人士所用。

一名住在附近，並且目睹1月7日活動現場過程的民眾向《CNN》表示，每年政要離開後，參加者都會向紀念碑行羅馬式敬禮，「令人驚訝的是，46年過去了，居然現在才受到關注。」

義大利執政黨兄弟黨與法西斯主義的關係

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