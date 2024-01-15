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2024/01/15,
政治

台灣選舉紙本唱票沿襲自日治，文化獨特令外國觀選者印象深刻

台灣選舉紙本唱票沿襲自日治，文化獨特令外國觀選者印象深刻
第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票結果13日晚間揭曉，台北市東區地下街投開票所工作人員進行開票作業，大聲唱票。｜Photo Credit: 中央社

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東吳大學政治系教授黃秀端表示，台灣仍維持這個投票方式，說到底還是「信任問題」。黃秀端指出，中選會曾多次委託學者調查，發現民眾對紙本以外的投票方式「沒有信任」，可能因為政黨間互相猜忌，也有人擔心對岸做手腳。

台灣選舉唱票文化獨特，外國觀選者印象深刻

（中央社）德國記者白德瀚駐台多年，即使已5度見證台灣總統大選，這次再次體驗投開票所「莊嚴又歡樂」的氣氛，仍令他動容。尤其強鄰中國痛恨選舉，台灣人沒在怕，持續以低科技的手動方式默默深化民主，讓他印象深刻。

「這是我在台灣見證的第5場總統選舉，但每次都讓我莫名激動」，2009年起駐台的白德瀚（Klaus Bardenhagen）告訴《中央社》。

白德瀚近日背著大型攝影器材穿梭全台，捕捉獨特的台式選舉文化。他表示，台灣的投票過程有幾個面向令他感動，例如投票所的氣氛嚴肅莊嚴，同時又有種歡樂氛圍，「瀰漫一種大家因為能投下一票而感到高興又驕傲的感覺」。

「我能感受到，對大多數人而言，能投下手中的一票，意義重大。」

白德瀚也說，台灣採人工開票，能確保計票透明、不被操弄。德國也使用紙本選票，其他使用投票機的國家或許能從台灣經驗學到，即使「低科技」的手動計票也能完美開票。

參加海外華人自媒體觀選團、YouTube頻道「文昭談古論今」經營者文昭接受《中央社》訪問時說，台灣總統候選人在辯論會討論公共議題，體現台灣民主成熟。台灣很多民主經驗能提供世界參考，特別是獨特的唱票方式，「這可能跟台灣走過的路有關」。

他說，台灣的民主化過程曾發生投票過程不透明，計票出現問題引發選舉不公的質疑。台灣的豐富經驗不僅是華人世界的財富，對很多國家的民主實踐都有意義。

同樣是觀選團成員、「天亮時分」YouTube頻道經營者章天亮說，唱票能減少許多不必要紛爭，台灣有近2萬個投開票所，很多選務義工，能確保選舉公正性，也是很有趣的現象。

台灣的投票過程常被視為成熟民主社會的展現，但沒有不在籍投票制度，選民必須回到戶籍所在地才能投票，也常被批評為影響投票權利。

文昭則認為，台灣應保持現有制度。「如果一個東西它本身沒有壞，我們為什麼要去修它呢？ 」，如果只是為了方便，但會帶來不確定性，貿然修改現行投票不太明智。

文昭認為，在目前的制度下，海外台灣人投票不易，但台灣人口比較少，而中共在全世界許多國家都有干預選舉的行為，對台灣更不遺餘力，因此，台灣應更加維持選舉的嚴謹性，把「籬笆」加得更高些，更加固守已經行之有年的方式。

「亞洲自由民主聯盟」（CALD）執行主任阿萊格（Celito Arlegue）來台觀選6次，他對台灣開票人員高速機械式的唱票覺得不可思議。這次在台灣看到投票與計票，同團的菲律賓自由黨官員因此呼籲，菲國應摒棄現行的機器計票，恢復手動方式。

阿萊格也以較宏觀的方式看待台灣這次大選的意義，「如果無法守護台灣的民主，將對區域造成很大的影響，對東南亞而言更是如此，因為我們總是把台灣看作民主燈塔」。

他建議，台灣可以比照菲律賓，讓海外選民在大使館投票，或提供類似不在籍投票的機制，畢竟在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後，機票價格飆升，海外選民返鄉投票的成本更高。

關注台灣議題的美國學者祁凱立（Kharis Templeman）則認爲，台灣如果要推動不在籍投票，恐怕要先考量北京是否會干預在中國台商的投票意向。

「你怎麼知道台商不會在選前被請去喝喝茶呢？」

台灣紙本唱票沿襲自日治，科技島選舉信任之道

（中央社）台灣以科技島自豪，至今仍採取紙本投票、人工唱票的方式計票。學者指出，這個傳統的選舉文化沿襲自日治時代，曾是舊國民黨時期標榜「自由中國」的宣傳，維持至今主要是為確保對選舉的信任度。

儘管紙本投開票並非台灣特有，許多外國觀選者仍認為，台灣的唱票文化相當有趣。台灣的投開票所沒有使用任何電子產品，從確認選民身分、領選票、在選票蓋上戳印、將選票投入票匭、封票匭、唱票和計票，皆倚賴人工親力親為，完全不科技化。

台灣自1987年解嚴後邁入民主化，但台灣人的投票經驗始自日治時期的1935年。台灣大學歷史系陳翠蓮教授說，台灣當年首次舉行地方選舉，但必須繳稅達一定額度以上才有投票權，具有投票權的台灣人只限於少數，甚至少於當時在台日人。

陳翠蓮指出，當時的投票方式是在選票上寫出支持對象的名字，從史料上來看，開票時就是一張一張選票唱票後，計算得票結果。

陳翠蓮說，國民黨政府撤退來台後，在美國壓力下，必須強化台灣人政治參與權利，自1950年開始舉辦縣市級普選，因當時文盲不少，投票時不再需要在選票上寫出支持對象的名字，而改用戳印，「但開票方式承襲日治時期做法，一張一張唱票。」

她說，這個唱票過程也成為當時國民黨政府用來對內對外標榜「自由中國」民主形象的宣傳。

陳翠蓮說，戒嚴時期選務、監票者都是黨務、公務人員，競爭者不被允許派人監票，作票情形很常見。有選務人員手上沾印泥，故意將對手得票塗汙成為廢票； 唱票唱成國民黨候選人得票；或開票突然停電，將大量事先蓋給國民黨候選人的選票倒入票櫃等。

台灣選舉歷史資料展
Photo Credit: 中央社
在國史館現正展出的「台灣歷史上的選舉」展覽，其中也展出戒嚴時期的選舉影像，影像中即有前總統蔣經國在1977地方公職人員選舉時投票過程。

國史館自2020年5月20日開展的「台灣歷史上的選舉」也提及一黨專政下的選舉舞弊事件。展覽介紹，在台灣民主史上具象徵意義的1977年中壢事件，是台灣民眾第一次自發性上街頭抗議選舉舞弊，開啟爾後「街頭運動」的序幕。


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