台灣選舉紙本唱票沿襲自日治，文化獨特令外國觀選者印象深刻
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東吳大學政治系教授黃秀端表示，台灣仍維持這個投票方式，說到底還是「信任問題」。黃秀端指出，中選會曾多次委託學者調查，發現民眾對紙本以外的投票方式「沒有信任」，可能因為政黨間互相猜忌，也有人擔心對岸做手腳。
台灣選舉唱票文化獨特，外國觀選者印象深刻
（中央社）德國記者白德瀚駐台多年，即使已5度見證台灣總統大選，這次再次體驗投開票所「莊嚴又歡樂」的氣氛，仍令他動容。尤其強鄰中國痛恨選舉，台灣人沒在怕，持續以低科技的手動方式默默深化民主，讓他印象深刻。
「這是我在台灣見證的第5場總統選舉，但每次都讓我莫名激動」，2009年起駐台的白德瀚（Klaus Bardenhagen）告訴《中央社》。
白德瀚近日背著大型攝影器材穿梭全台，捕捉獨特的台式選舉文化。他表示，台灣的投票過程有幾個面向令他感動，例如投票所的氣氛嚴肅莊嚴，同時又有種歡樂氛圍，「瀰漫一種大家因為能投下一票而感到高興又驕傲的感覺」。
「我能感受到，對大多數人而言，能投下手中的一票，意義重大。」
白德瀚也說，台灣採人工開票，能確保計票透明、不被操弄。德國也使用紙本選票，其他使用投票機的國家或許能從台灣經驗學到，即使「低科技」的手動計票也能完美開票。
參加海外華人自媒體觀選團、YouTube頻道「文昭談古論今」經營者文昭接受《中央社》訪問時說，台灣總統候選人在辯論會討論公共議題，體現台灣民主成熟。台灣很多民主經驗能提供世界參考，特別是獨特的唱票方式，「這可能跟台灣走過的路有關」。
他說，台灣的民主化過程曾發生投票過程不透明，計票出現問題引發選舉不公的質疑。台灣的豐富經驗不僅是華人世界的財富，對很多國家的民主實踐都有意義。
同樣是觀選團成員、「天亮時分」YouTube頻道經營者章天亮說，唱票能減少許多不必要紛爭，台灣有近2萬個投開票所，很多選務義工，能確保選舉公正性，也是很有趣的現象。
台灣的投票過程常被視為成熟民主社會的展現，但沒有不在籍投票制度，選民必須回到戶籍所在地才能投票，也常被批評為影響投票權利。
文昭則認為，台灣應保持現有制度。「如果一個東西它本身沒有壞，我們為什麼要去修它呢？ 」，如果只是為了方便，但會帶來不確定性，貿然修改現行投票不太明智。
文昭認為，在目前的制度下，海外台灣人投票不易，但台灣人口比較少，而中共在全世界許多國家都有干預選舉的行為，對台灣更不遺餘力，因此，台灣應更加維持選舉的嚴謹性，把「籬笆」加得更高些，更加固守已經行之有年的方式。
「亞洲自由民主聯盟」（CALD）執行主任阿萊格（Celito Arlegue）來台觀選6次，他對台灣開票人員高速機械式的唱票覺得不可思議。這次在台灣看到投票與計票，同團的菲律賓自由黨官員因此呼籲，菲國應摒棄現行的機器計票，恢復手動方式。
阿萊格也以較宏觀的方式看待台灣這次大選的意義，「如果無法守護台灣的民主，將對區域造成很大的影響，對東南亞而言更是如此，因為我們總是把台灣看作民主燈塔」。
他建議，台灣可以比照菲律賓，讓海外選民在大使館投票，或提供類似不在籍投票的機制，畢竟在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後，機票價格飆升，海外選民返鄉投票的成本更高。
關注台灣議題的美國學者祁凱立（Kharis Templeman）則認爲，台灣如果要推動不在籍投票，恐怕要先考量北京是否會干預在中國台商的投票意向。
「你怎麼知道台商不會在選前被請去喝喝茶呢？」
台灣紙本唱票沿襲自日治，科技島選舉信任之道
（中央社）台灣以科技島自豪，至今仍採取紙本投票、人工唱票的方式計票。學者指出，這個傳統的選舉文化沿襲自日治時代，曾是舊國民黨時期標榜「自由中國」的宣傳，維持至今主要是為確保對選舉的信任度。
儘管紙本投開票並非台灣特有，許多外國觀選者仍認為，台灣的唱票文化相當有趣。台灣的投開票所沒有使用任何電子產品，從確認選民身分、領選票、在選票蓋上戳印、將選票投入票匭、封票匭、唱票和計票，皆倚賴人工親力親為，完全不科技化。
台灣自1987年解嚴後邁入民主化，但台灣人的投票經驗始自日治時期的1935年。台灣大學歷史系陳翠蓮教授說，台灣當年首次舉行地方選舉，但必須繳稅達一定額度以上才有投票權，具有投票權的台灣人只限於少數，甚至少於當時在台日人。
陳翠蓮指出，當時的投票方式是在選票上寫出支持對象的名字，從史料上來看，開票時就是一張一張選票唱票後，計算得票結果。
陳翠蓮說，國民黨政府撤退來台後，在美國壓力下，必須強化台灣人政治參與權利，自1950年開始舉辦縣市級普選，因當時文盲不少，投票時不再需要在選票上寫出支持對象的名字，而改用戳印，「但開票方式承襲日治時期做法，一張一張唱票。」
她說，這個唱票過程也成為當時國民黨政府用來對內對外標榜「自由中國」民主形象的宣傳。
陳翠蓮說，戒嚴時期選務、監票者都是黨務、公務人員，競爭者不被允許派人監票，作票情形很常見。有選務人員手上沾印泥，故意將對手得票塗汙成為廢票； 唱票唱成國民黨候選人得票；或開票突然停電，將大量事先蓋給國民黨候選人的選票倒入票櫃等。
國史館自2020年5月20日開展的「台灣歷史上的選舉」也提及一黨專政下的選舉舞弊事件。展覽介紹，在台灣民主史上具象徵意義的1977年中壢事件，是台灣民眾第一次自發性上街頭抗議選舉舞弊，開啟爾後「街頭運動」的序幕。
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
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