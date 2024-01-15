美共和黨初選登場：全國首場在愛荷華州，川普領先海利近30個百分點
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擁有300萬人口、位於美國中西部的愛荷華州預計15日正式拉開2024年美國總統大選序幕，屆時當地選民將參加「黨團會議」，選出他們偏好的共和黨總統參選人。民調還顯示，前美國駐聯合國大使、前南卡羅來納州長海利獲得20％支持度，比她在去年12月的支持率高出4個百分點。
美共和黨愛荷華州總統初選前民調，川普居首、海利第2
（中央社）美國共和黨首場總統初選投票15日將於愛荷華州登場，初選前最後一次民調顯示，前南卡羅來納州長海利（Nikki Haley）超越佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）而位居第2，前總統川普仍居首且領先近30個百分點。
《法新社》報導，擁有300萬人口、位於美國中西部的愛荷華州預計15日正式拉開2024年美國總統大選序幕，屆時當地選民將參加「黨團會議」，選出他們偏好的共和黨總統參選人。
美國《國家廣播公司新聞網》（NBC News）、《狄蒙紀錄報》（Des Moines Register）、媒體公司愛荷華民調（Mediacom Iowa Poll）13日共同發布共和黨愛荷華州初選前的最後一份民調，川普取得48％支持度。
民調還顯示，前美國駐聯合國大使、前南卡羅來納州長海利獲得20％支持度，比她在去（2023）年12月的支持率高出4個百分點。
於此同時，迪尚特的支持率下滑3個百分點，來到16％。
愛荷華州對於總統大選共和黨最終提名人的預測力其實不甚精準，但仍被認為在篩選黨內參選人，以及作為接下來數個州初選戰場的跳板方面至關重要。
川普愛荷華州造勢被鬧場，抗議者喊他「氣候罪犯」
美國共和黨總統提名戰在愛荷華州展開全國首場初選前夕，數名年輕抗議人士在前總統川普造勢活動中高喊「川普，氣候罪犯」鬧場，導致活動短暫中斷。
《法新社》報導，抗議人士也在現場拉開寫有「川普，氣候罪犯」的黃底黑字布條，但很快就被警衛搶下。滿堂川普支持者隨即高呼「美國、美國」作出回應。
一名抗議人士被帶離現場時，在共和黨總統提名戰中聲勢領先的川普說她「年輕、不成熟」。
他說：「他們在反抗石油。他們基本上在說，讓我們把國家給關掉。」
川普在15日這個中西部州初選的民調中取得壓倒性領先優勢。針對人類活動是造成全球暖化主要原因的科學共識，他長期抱持懷疑觀點。
他就任總統後採行的首波行動之一就是退出巴黎氣候協定，並矢言若再當選，將會大力推動化石燃料生產。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。