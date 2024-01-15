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2024/01/15,
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美共和黨初選登場：全國首場在愛荷華州，川普領先海利近30個百分點

美共和黨初選登場：全國首場在愛荷華州，川普領先海利近30個百分點
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

擁有300萬人口、位於美國中西部的愛荷華州預計15日正式拉開2024年美國總統大選序幕，屆時當地選民將參加「黨團會議」，選出他們偏好的共和黨總統參選人。民調還顯示，前美國駐聯合國大使、前南卡羅來納州長海利獲得20％支持度，比她在去年12月的支持率高出4個百分點。

美共和黨愛荷華州總統初選前民調，川普居首、海利第2

（中央社）美國共和黨首場總統初選投票15日將於愛荷華州登場，初選前最後一次民調顯示，前南卡羅來納州長海利（Nikki Haley）超越佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）而位居第2，前總統川普仍居首且領先近30個百分點。

《法新社》報導，擁有300萬人口、位於美國中西部的愛荷華州預計15日正式拉開2024年美國總統大選序幕，屆時當地選民將參加「黨團會議」，選出他們偏好的共和黨總統參選人。

美國《國家廣播公司新聞網》（NBC News）、《狄蒙紀錄報》（Des Moines Register）、媒體公司愛荷華民調（Mediacom Iowa Poll）13日共同發布共和黨愛荷華州初選前的最後一份民調，川普取得48％支持度。

民調還顯示，前美國駐聯合國大使、前南卡羅來納州長海利獲得20％支持度，比她在去（2023）年12月的支持率高出4個百分點。

於此同時，迪尚特的支持率下滑3個百分點，來到16％。

愛荷華州對於總統大選共和黨最終提名人的預測力其實不甚精準，但仍被認為在篩選黨內參選人，以及作為接下來數個州初選戰場的跳板方面至關重要。

川普愛荷華州造勢被鬧場，抗議者喊他「氣候罪犯」

美國共和黨總統提名戰在愛荷華州展開全國首場初選前夕，數名年輕抗議人士在前總統川普造勢活動中高喊「川普，氣候罪犯」鬧場，導致活動短暫中斷。

《法新社》報導，抗議人士也在現場拉開寫有「川普，氣候罪犯」的黃底黑字布條，但很快就被警衛搶下。滿堂川普支持者隨即高呼「美國、美國」作出回應。

一名抗議人士被帶離現場時，在共和黨總統提名戰中聲勢領先的川普說她「年輕、不成熟」。

他說：「他們在反抗石油。他們基本上在說，讓我們把國家給關掉。」

川普在15日這個中西部州初選的民調中取得壓倒性領先優勢。針對人類活動是造成全球暖化主要原因的科學共識，他長期抱持懷疑觀點。

他就任總統後採行的首波行動之一就是退出巴黎氣候協定，並矢言若再當選，將會大力推動化石燃料生產。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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