《路透社》：立院朝小野大、執政黨面臨艱辛處境；賴清德：不因國會少數而失志，盼監督更有效率

立法院朝小野大，路透：賴清德可能面臨艱辛處境

（中央社）台灣大選13日落幕，《路透社》分析，民進黨立法院席次未過半、在野黨希望跟中國重啟服貿談判，再加上北京的軍事行動威脅始終還在，台灣總統當選人賴清德可能面臨艱辛的4年任期。

民進黨總統候選人賴清德13日以40.05％的得票率勝出，將於5月20日就職，但賴清德要通過法案和預算得仰賴立法院，民進黨卻沒能奪下立院過半席次。

大選過後，中國旋即指稱多數台灣選民未把選票投給賴清德，國務院台灣事務辦公室宣稱民進黨「不能代表島內主流民意」，但並未直接點名賴清德，不若選前經常直呼他是危險的分裂分子。

民進黨前副祕書長林飛帆告訴《路透社》，他「相當擔心」新政府將迎來「非常艱辛」的4年，尤其是在中國相關議題方面。

林飛帆表示，占立院多數席次的在野兩黨立委可能會加強與中國的交流，並要求重啟台灣10年前遭遇大規模抗議而擱置的「海峽兩岸服務貿易協議」。

他還說：「這讓我們擔心……地方政府與立法院可能聯手，向中央政府施壓。」

台灣智庫「兩岸交流遠景基金會」執行長賴怡忠表示，中國聲稱他們得以終結民進黨在立法院的多數地位，來試圖合理化自身對台措施。

他說道：「在我看來，這代表他們會繼續對台灣採取強硬路線。我的看法是，中國施加的壓力不會減弱，所以局勢會使人緊張。但我不認為這將導致衝突，不過，中國當然會讓賴清德諸事不順。」

台灣軍事智庫「國防安全研究院」研究員蘇紫雲說，他預期中國國家主席習近平未來幾個月不會採取任何軍事行動。

蘇紫雲表示，習近平「會觀察賴清德5月就職前所講的話……中國共產黨極為現實主義，無法承受政治風險。」

中國蘇州大學教授高志凱指出，有6成台灣選民不支持賴清德，且國民黨在立法院掌握更多席次。

他宣稱：「很明顯，中國對於促進和平統一有無限耐心、針對任何推動台獨的行為零容忍…最終扣下扳機的一方不會是中國，而是推動台獨的人。」

中國軍方尚未評論台灣選舉，但官媒昨（14）日下午透過微博披露解放軍船艦在海上操演影片，並指出，東部戰區某護衛艦支隊多艘艦艇近日組成編隊，前往東海某處海域展開實戰化、跨區海上演練，以提升編隊協同作戰能力。

台灣國防部晚間發布新聞稿強調，國軍對台海周邊海空域狀況嚴密監控，目前並無異常；有關媒體報導的共軍演練動態，國軍將持續掌握監控。

賴清德：不因國會沒過半而失志，盼監督更有效率

（中央社）民進黨總統當選人賴清德昨日說，這場總統選戰證明台灣人民選擇跟民主陣營繼續站在一起，雖然民進黨在國會沒過半，但不因此失志、放棄，挑戰越大就要更用心，尊重人民的選擇，也盼國會監督更有效率。

民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴，以及立法院長游錫堃、總統府秘書長林佳龍等人，晚間出席「全美台灣同鄉會2024海外台僑團圓餐會」；賴蕭兩人錯開時間未同台，在入場時均受到在場僑胞熱烈歡迎，花了近10分鐘握手拍照，才順利入座。

總統當選人賴清德致詞時表示，這是他當選後參加的第一場感恩餐會，海外同鄉在國外事業有成、仍心繫台灣，當台灣有需要時總是義不容辭，有力出力、有錢出錢，不管是天災、疫情都是如此，當需要守護台灣主權與民主自由時，更是如此；他感謝大家不遠千里路途，用神聖一票發揮民主最關鍵力量，達成目標。

賴清德指出，許多國際媒體報導，這場選舉證明台灣人民在「民主」與「獨裁」中，選擇了民主，除了代表民主的力量，也讓世界各國放心；因為台灣人選擇跟民主陣營繼續站在一起，讓國際對未來印太地區更有信心，台灣將在印太和平、穩定中扮演關鍵力量。

賴清德說，媒體報導指他打破幾個魔咒，首先是打破過去台灣民主選舉，每個政黨都是2任就政黨輪替的魔咒，其次是副總統不曾當選總統，三是第一位非法律政治出身的人當選總統；但這種說法不完全正確，真正能打破魔咒的，是台灣人民的力量。

賴清德指出，雖然民進黨國會沒過半，但就像競選歌曲〈路〉的歌詞，「有路，咱沿路唱歌，無路，咱蹽溪過嶺」，不因此失志、放棄，挑戰越大就要更用心，成就也會越高，風平浪靜是看不到美麗的浪花，他尊重人民的選擇，也希望國會未來監督更有效率。

賴清德表示，在民主制度下，感謝人民讓他能領導國家，他一定會組成最好團隊，面對國會有效率的監督，讓國家更乾淨、更光明、更進步，千言萬語還是一句「感謝，感謝，再感謝」。

副總統當選人蕭美琴說，感謝美國僑胞特地回台投票，選戰過程雖然很緊張，但大家都很認真拉票；各位都很關心台灣的民主與未來，相信在艱困的環境中，台灣不但能生存，更能贏得全球的重視，就是因為僑胞共同努力的結果。

蕭美琴表示，有朋友問她為何昨晚在國際記者會上眉頭深鎖、都沒有笑；她說，是因為台灣未來會遇到很多挑戰，為了生存、需繼續擴大實力，臉色沉重就是因為想到有很多工作要做。

主持人廖筱君也開玩笑問說，昨日蕭美琴穿的褲子是不是總統蔡英文給她的；蕭美琴說，不是，蔡總統已經在期待520後可以過輕鬆生活，也已經整理衣櫃一半的衣服給她，但也交付很多重大責任給她。

潘孟安談國會新局：政黨、政團合作，門都是開著

（中央社）新一屆國會，三黨不過半，外界關注藍綠白接下來如何合縱連橫。民進黨總統當選人賴清德核心幕僚、競選總幹事潘孟安昨日說，態度都是可以合作，為了福國利民的法案、國家前進，「門都是開著」，可以跟各政黨、政團合作。