《路透社》：立院朝小野大、執政黨面臨艱辛處境；賴清德：不因國會少數而失志，盼監督更有效率
我們想讓你知道的是
賴清德競選團隊在勝選後隔天沉澱，並籌備接下來賴清德赴各縣市謝票事宜。外界雖已把焦點移到未來新閣、新人事布局，但潘孟安昨日受訪表示，賴清德現在還是副手，沒有行政權，此時討論人事布局，逾越分寸，不合適。
立法院朝小野大，路透：賴清德可能面臨艱辛處境
（中央社）台灣大選13日落幕，《路透社》分析，民進黨立法院席次未過半、在野黨希望跟中國重啟服貿談判，再加上北京的軍事行動威脅始終還在，台灣總統當選人賴清德可能面臨艱辛的4年任期。
民進黨總統候選人賴清德13日以40.05％的得票率勝出，將於5月20日就職，但賴清德要通過法案和預算得仰賴立法院，民進黨卻沒能奪下立院過半席次。
大選過後，中國旋即指稱多數台灣選民未把選票投給賴清德，國務院台灣事務辦公室宣稱民進黨「不能代表島內主流民意」，但並未直接點名賴清德，不若選前經常直呼他是危險的分裂分子。
民進黨前副祕書長林飛帆告訴《路透社》，他「相當擔心」新政府將迎來「非常艱辛」的4年，尤其是在中國相關議題方面。
林飛帆表示，占立院多數席次的在野兩黨立委可能會加強與中國的交流，並要求重啟台灣10年前遭遇大規模抗議而擱置的「海峽兩岸服務貿易協議」。
他還說：「這讓我們擔心……地方政府與立法院可能聯手，向中央政府施壓。」
台灣智庫「兩岸交流遠景基金會」執行長賴怡忠表示，中國聲稱他們得以終結民進黨在立法院的多數地位，來試圖合理化自身對台措施。
他說道：「在我看來，這代表他們會繼續對台灣採取強硬路線。我的看法是，中國施加的壓力不會減弱，所以局勢會使人緊張。但我不認為這將導致衝突，不過，中國當然會讓賴清德諸事不順。」
台灣軍事智庫「國防安全研究院」研究員蘇紫雲說，他預期中國國家主席習近平未來幾個月不會採取任何軍事行動。
蘇紫雲表示，習近平「會觀察賴清德5月就職前所講的話……中國共產黨極為現實主義，無法承受政治風險。」
中國蘇州大學教授高志凱指出，有6成台灣選民不支持賴清德，且國民黨在立法院掌握更多席次。
他宣稱：「很明顯，中國對於促進和平統一有無限耐心、針對任何推動台獨的行為零容忍…最終扣下扳機的一方不會是中國，而是推動台獨的人。」
中國軍方尚未評論台灣選舉，但官媒昨（14）日下午透過微博披露解放軍船艦在海上操演影片，並指出，東部戰區某護衛艦支隊多艘艦艇近日組成編隊，前往東海某處海域展開實戰化、跨區海上演練，以提升編隊協同作戰能力。
台灣國防部晚間發布新聞稿強調，國軍對台海周邊海空域狀況嚴密監控，目前並無異常；有關媒體報導的共軍演練動態，國軍將持續掌握監控。
賴清德：不因國會沒過半而失志，盼監督更有效率
（中央社）民進黨總統當選人賴清德昨日說，這場總統選戰證明台灣人民選擇跟民主陣營繼續站在一起，雖然民進黨在國會沒過半，但不因此失志、放棄，挑戰越大就要更用心，尊重人民的選擇，也盼國會監督更有效率。
民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴，以及立法院長游錫堃、總統府秘書長林佳龍等人，晚間出席「全美台灣同鄉會2024海外台僑團圓餐會」；賴蕭兩人錯開時間未同台，在入場時均受到在場僑胞熱烈歡迎，花了近10分鐘握手拍照，才順利入座。
總統當選人賴清德致詞時表示，這是他當選後參加的第一場感恩餐會，海外同鄉在國外事業有成、仍心繫台灣，當台灣有需要時總是義不容辭，有力出力、有錢出錢，不管是天災、疫情都是如此，當需要守護台灣主權與民主自由時，更是如此；他感謝大家不遠千里路途，用神聖一票發揮民主最關鍵力量，達成目標。
賴清德指出，許多國際媒體報導，這場選舉證明台灣人民在「民主」與「獨裁」中，選擇了民主，除了代表民主的力量，也讓世界各國放心；因為台灣人選擇跟民主陣營繼續站在一起，讓國際對未來印太地區更有信心，台灣將在印太和平、穩定中扮演關鍵力量。
賴清德說，媒體報導指他打破幾個魔咒，首先是打破過去台灣民主選舉，每個政黨都是2任就政黨輪替的魔咒，其次是副總統不曾當選總統，三是第一位非法律政治出身的人當選總統；但這種說法不完全正確，真正能打破魔咒的，是台灣人民的力量。
賴清德指出，雖然民進黨國會沒過半，但就像競選歌曲〈路〉的歌詞，「有路，咱沿路唱歌，無路，咱蹽溪過嶺」，不因此失志、放棄，挑戰越大就要更用心，成就也會越高，風平浪靜是看不到美麗的浪花，他尊重人民的選擇，也希望國會未來監督更有效率。
賴清德表示，在民主制度下，感謝人民讓他能領導國家，他一定會組成最好團隊，面對國會有效率的監督，讓國家更乾淨、更光明、更進步，千言萬語還是一句「感謝，感謝，再感謝」。
副總統當選人蕭美琴說，感謝美國僑胞特地回台投票，選戰過程雖然很緊張，但大家都很認真拉票；各位都很關心台灣的民主與未來，相信在艱困的環境中，台灣不但能生存，更能贏得全球的重視，就是因為僑胞共同努力的結果。
蕭美琴表示，有朋友問她為何昨晚在國際記者會上眉頭深鎖、都沒有笑；她說，是因為台灣未來會遇到很多挑戰，為了生存、需繼續擴大實力，臉色沉重就是因為想到有很多工作要做。
主持人廖筱君也開玩笑問說，昨日蕭美琴穿的褲子是不是總統蔡英文給她的；蕭美琴說，不是，蔡總統已經在期待520後可以過輕鬆生活，也已經整理衣櫃一半的衣服給她，但也交付很多重大責任給她。
潘孟安談國會新局：政黨、政團合作，門都是開著
（中央社）新一屆國會，三黨不過半，外界關注藍綠白接下來如何合縱連橫。民進黨總統當選人賴清德核心幕僚、競選總幹事潘孟安昨日說，態度都是可以合作，為了福國利民的法案、國家前進，「門都是開著」，可以跟各政黨、政團合作。
“2024立委選舉”的相關議題
- 2024-01-15 《路透社》：立院朝小野大、執政黨面臨艱辛處境；賴清德：不因國會少數而失志，盼監督更有效率
- 2024-01-15 【圖表分析】2024新當選的立委平均年齡幾歲？女性立委佔比多少？
- 2024-01-14 從「2046台灣」到「這個世代」，太陽花青年在這次立委選舉表現如何？
Tags：
運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
我們想讓你知道的是
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
第33屆夏季奧林匹克運動會，即將在2024年法國巴黎盛大展開！在這個運動選手的最高殿堂，全球一心共襄盛舉的體育賽事，身為奧林匹克／帕拉林匹克全球合作夥伴安聯集團，自然不能錯過！此次與運動視界攜手合作，以卓越、友誼、融合、尊重等核心價值，串聯全球運動選手與粉絲，傳遞安聯奧運代言人的精神 Get Ready For The Best！
精心規劃了2024年巴黎奧運主題雙人遊，不僅免費提供2場奧運賽事門票，更包括入住4晚巴黎市區酒店住宿，與巴黎交通往返比賽會場等超值福利，透過運動的力量，共同點燃奧運熱情！
詳情獲獎方法請讀完全文或點選收聽本集「運動視界啪」節目。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法，兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程，且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。
「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運
奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動 Get Ready For The Best！
即日起～2024/2/29，到「奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動網站」，上傳你最精彩的運動時刻，搭配運動帶給你的人生啟發心得，就有機會獲得前往巴黎奧運的機會！