前民進黨主席施明德辭世享壽83歲，女兒：父親沒有忌日只有生日

前民進黨主席施明德辭世，享壽83歲

（中央社）台北榮民總醫院今（15）日表示，前民主進步黨主席施明德今天凌晨病逝，享壽83歲，家屬感謝社會各界關心。

北榮表示，院方尊重家屬的安排，提供必要的協助並妥善處理善後事宜。

蔡英文昨赴榮總探視，哀傷不捨施明德辭世

民進黨前主席施明德今天凌晨辭世，總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文昨（14）日赴榮民總醫院探視施明德，稍早得知這項訊息後，總統感到哀傷不捨，也希望施明德家屬節哀珍重。

另外，民進黨表示，黨主席賴清德第一時間已向家屬表達慰問，並請秘書長許立明全力協助辦理後事。

林聿禪表示，施明德在威權時期就投身民主運動，參與《美麗島》雜誌籌辦，宣傳自由民主理念，挑戰當年的黨國體制，曾因主張解除黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會，在「美麗島事件」後身陷囹圄，出獄後也曾擔任民進黨主席。

林聿禪說，施明德一生深切關心台灣社會發展，為台灣人權與民主先驅，其為台灣社會的付出及貢獻將被後世感念。

民進黨發言人張志豪透過新聞稿表示，對於施明德的辭世，全黨深表最沈痛的哀悼與不捨，並對施明德為台灣民主自由和人權奉獻其一生，致上崇高的感謝與敬意。民進黨主席賴清德第一時間已向家屬表達慰問，並請秘書長許立明全力協助辦理後事。

張志豪表示，施明德是民主先行者、人權捍衛者，也是智慧勇敢的政治家，1979年美麗島事件總指揮。從黨外時期，就為了台灣的未來和前途打拚，就算面對威權政府的死亡威脅，或身陷囹圄，依然不改其志，始終堅持和台灣人民站在一起，對台灣民主深化付出行動，也做出諸多貢獻。

張志豪說，施明德終其一生為台灣民主及人權奮鬥，為自由打拚。即使他的身體離去，但相信施明德精神，會被台灣人民所懷念，和大家同在，繼續守護台灣。為此民進黨再次表達感念，感謝施明德一生為台灣所做的犧牲貢獻，民進黨將承繼堅定民主自由的信念和精神，為民主台灣的未來繼續打拚。

施明德生日同天病逝，女兒：父親沒有忌日只有生日

前民進黨主席施明德今天病逝，他的女兒施笳、施蜜娜透過臉書表示，在他生日的這一天啟程，與等待他的家人，和一同出生入死的戰友們團聚，不管是在此岸或是彼岸，他都不曾孤單。

施明德今天凌晨在台北榮總病逝，享壽83歲。施笳、施蜜娜透過施明德臉書（Facebook）表示，每一年的1月15日，父親總是會對深愛他的人們道別，把每一次的生日當作是最後一次。現在才懂得，這是父親多麼溫柔體貼的、充滿愛的表現；她們沒有遺憾，只有完整的、完美的愛。

施笳、施蜜娜表示，她們想對大家說，父親「沒有忌日，只有生日」，一生所捍衛的精神和價值，只會不斷地在世界裡誕生、長長久久的茁壯。

她們感謝台北榮總醫療團隊的所有成員傾盡全力的努力與支持，關於施明德後事，會擇期發布消息。再次感謝大家的關心。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：潘柏翰