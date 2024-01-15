戴資穎大馬羽球公開賽奪亞軍，世界排名重返第3，「享受每場比賽感覺」

戴資穎大馬羽賽奪亞，世界排名重返第3

（中央社）台灣「羽球天后」戴資穎昨（14）日在馬來西亞羽球公開賽的女單決賽，以21比10、10比21、18比21不敵世界球后安洗瑩，以亞軍作收，但世界排名確定重返第3。

目前世界排名第4的戴資穎，昨役靠著末局連得6分上演逆轉秀，擊敗世界排名第2的中國好手陳雨菲，不僅中止對戰4連敗，更挺進馬來西亞公開賽的女單冠軍戰。賽後她表示，期許自己可以享受比賽，並盡力把表現發揮到最好。

過往曾在2013、2017、2018、2019年勇奪女單冠軍，戴資穎有望高舉生涯在大馬羽賽的第5冠。女單冠軍戰面對世界球后安洗瑩，戴資穎過去與她13度交手，以3勝10敗落居下風，但在去（2023）年底的年終賽，戴資穎在4強戰歷經3局苦戰擊敗對手、最終也順利稱后。

首局靠著安洗瑩失誤過多，加上戴資穎打出精妙的落點，搭配漂亮的假動作，迅速建立大幅度領先，以21比10先馳得點。沒想到第2局戰況完全顛倒，戴資穎在技術暫停後失誤激增，而且在對手逐漸找回狀態情況下，以10比21讓出。

進入決勝第3局，雙方緊咬比分，但戴資穎仍無法有效控制失誤，導致一度落後達5分。不輕言放棄的戴資穎，在安洗瑩喊出醫療暫停後連得2分，追到僅剩1分落後，可惜邊線球挑戰失敗，最後又因回擊掛網，以18比21落敗，無緣本季首冠。

不過，戴資穎此站奪下亞軍後，將獲得1萬200分積分，總積分提升至9萬3736分，加上日本名將山口茜挑戰衛冕失利，最新積分將下修至9萬3517分，因此在1月16日公布的最新世界排名，戴資穎確定重返女單世界第3。

大馬羽賽奪亞軍，戴資穎：享受每場比賽感覺

（中央社）台灣羽球天后戴資穎昨日在大馬羽球賽不敵韓國名將安洗瑩，以亞軍作收。她賽後受訪說，「這有可能是最後一次到大馬比賽」，很享受在大馬公開賽每場比賽的感覺。

戴資穎昨日在超級1000系列的馬來西亞公開賽女單決賽，以21比10、10比21、18比21不敵世界球后、韓國名將安洗瑩，以亞軍作收。

戴資穎賽後受訪表示，昨日賽場風向比較大一點，她在對戰過程中就有做好打3局的可能，但「第3局一開始，那裡是比較好打，我卻在落後的11比9情況下換場，讓我在第3局後半時壓力比較大」。

對於詢及在大馬比賽印象，戴資穎認為很享受在大馬公開賽的每一場賽事，每場賽事大家都給予很大支持，雖然「這有可能是最後一次到大馬比賽」，但今年比賽每場都很重要，她還是以一場接著一場準備好為主，就沒有想這麼多。

她說，每次到馬來西亞都很開心，整個比賽場館氣氛、觀眾的感覺都非常好，尤其「剛才我落後情況下，大家還是一直為我加油打氣，提醒我自己不要放棄，更盡力去拚」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺