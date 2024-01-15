學者分析中共對台5大關鍵時間點，520前可能加大施壓；王毅：改變不了一個中國基本事實

選後中共對台5大關鍵時間點，520前可能加大施壓

（中央社）淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，台灣總統大選結束後，中共對台政策有5大重要觀察時間點；推估中國「兩會」後、5月20日總統就職日前，北京將對台加大施壓。

張五岳14日接受《中央社》記者訪問表示，中共對台政策5大重要觀察時間點分別為，1月13日開票日、選後大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）首次例行記者會、2024年對台工作會議、全國人民代表大會和中國人民政治協商會議（兩會）、5月20日總統就職日。

張五岳表示，民進黨總統候選人賴清德贏得總統大選，國台辦13日發聲明強調民進黨不代表主流民意、阻擋不了統一大勢，顯示中共「失望不絕望」，因為除了總統得票率外，民進黨立法委員席次未過半，中共對台工作大政方針不會有重大改變。

美國在台協會（AIT）14日下午發布新聞稿表示，美國政府遵循先例，在台灣總統選舉後邀請前資深官員以私人身分造訪台灣，前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）、前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）在14日抵達台北，AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）隨行。

張五岳指出，台灣選舉結束後，國台辦第一場例行記者會為另一個觀察時間點，推估國台辦勢必會關注美國特使團訪台一事，可看看從北京的角度來說，這個特使團究竟是「外部勢力」或是美中管控「台獨」的具體表現。

他說，必須關注今年3月4、5日「兩會」召開前的2024年對台工作會議。張五岳提醒，台灣選舉結束後，對岸也需要一段時間沉澱，對台政策尚不會有重大宣示和改變，可先觀察中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧於2024年對台工作會議發表的重要講話。

「兩會」也是觀察時間點。張五岳指出，到時可看中國領導人習近平有否發表涉台重要談話；另外全國人民代表大會會議是否進行反分裂國家法施行細則等涉台相關立法。

張五岳認為，「兩會」後到5月20日總統就職日前，中共恐加大對台施壓，包括文攻武嚇、經貿脅迫等作為，儘管賴清德勝選在北京預期內，台灣選舉結果也不會影響兩岸關係結構性改變，不過仍要透過一些做法表達態度，這是對內交代，也是對外宣示。

他強調，中共升高台海緊張情勢，目的也是為了使賴清德的總統就職日演說可以回到北京容忍底線；隨著美國總統大選逐漸加溫，加上中美有恢復溝通，台灣選舉結果呈現「朝小野大」，推估中共對台有所施壓、管控，不過不會有重大危機、衝突發生。

台灣大選揭曉，王毅：改變不了一個中國基本事實

中國外長王毅14日聲稱，「台灣地區選舉是中國的地方事務」。不管選舉結果如何，都改變不了「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實」。中國「終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱」。

台灣總統、立委選舉結果13日晚間揭曉後，王毅是中國方面表態的最高層級官員。王毅在中共黨內擁有政治局委員及中央外事辦主任的身分。

中國外交部官網14日晚間公布，目前正訪問埃及的王毅，14日在開羅與埃及外長蘇克里（Sameh Shoukry）會談後會見記者，並在被問到中方對台灣大選後兩岸關係及台灣局勢時，作上述表態。

王毅宣稱，「台灣地區選舉是中國的地方事務」。不管選舉結果如何，都改變不了「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分」的基本事實，都改變不了「國際社會堅持一個中國原則的普遍共識」。

他又說，80年前的「開羅宣言」及1945年「波茨坦公告」這一系列具有國際法律效力的文件，構成了戰後國際秩序的組成部分，也奠定了「台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基」。

王毅聲稱，台灣「從來不是一個國家，過去不是，今後更不是。台獨從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能。台灣島內誰想搞台獨，就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律的嚴懲」。國際上誰要違反「一個中國」原則，就是「干涉中國內政、侵犯中國主權，必將遭到全體中國人民乃至國際社會的共同反對」。

他宣稱，台獨「嚴重威脅台灣同胞的福祉，嚴重損害中華民族根本利益，也將嚴重破壞台海地區和平穩定，是一條絕路，更是一條死路。中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱」。中方相信國際社會將繼續根據「一個中國」原則，「支持中國人民反對台獨分裂活動、爭取國家統一的正義事業」。

除王毅作上述表態外，中國外交部下午還針對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）祝賀民進黨總統候選人賴清德當選總統聲稱，美國國務院就「中國台灣地區選舉」發表聲明，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，嚴重違背美方所作僅與台灣保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，向「台獨分裂勢力」發出「嚴重錯誤信號」。

中國外交部宣稱，台灣問題是「中國核心利益中的核心」，是中美關係「第一條不可逾越的紅線」，「一個中國原則」是「國際關係基本準則和國際社會普遍共識」，也是中美關係的政治基礎。中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口「干涉台灣事務」。

中國外交部又說，敦促美國確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，將美國領導人多次重申的不支持台獨、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾落到實處，停止美台官方往來，停止向「台獨分裂勢力」發出任何「錯誤信號」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：潘柏翰