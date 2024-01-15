學者分析中共對台5大關鍵時間點，520前可能加大施壓；王毅：改變不了一個中國基本事實
我們想讓你知道的是
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，「兩會」後到5月20日總統就職日前，中共恐加大對台施壓，包括文攻武嚇、經貿脅迫等作為，儘管賴清德勝選在北京預期內，台灣選舉結果也不會影響兩岸關係結構性改變，不過仍要透過一些做法表達態度，這是對內交代，也是對外宣示。
選後中共對台5大關鍵時間點，520前可能加大施壓
（中央社）淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，台灣總統大選結束後，中共對台政策有5大重要觀察時間點；推估中國「兩會」後、5月20日總統就職日前，北京將對台加大施壓。
張五岳14日接受《中央社》記者訪問表示，中共對台政策5大重要觀察時間點分別為，1月13日開票日、選後大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）首次例行記者會、2024年對台工作會議、全國人民代表大會和中國人民政治協商會議（兩會）、5月20日總統就職日。
張五岳表示，民進黨總統候選人賴清德贏得總統大選，國台辦13日發聲明強調民進黨不代表主流民意、阻擋不了統一大勢，顯示中共「失望不絕望」，因為除了總統得票率外，民進黨立法委員席次未過半，中共對台工作大政方針不會有重大改變。
美國在台協會（AIT）14日下午發布新聞稿表示，美國政府遵循先例，在台灣總統選舉後邀請前資深官員以私人身分造訪台灣，前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）、前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）在14日抵達台北，AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）隨行。
張五岳指出，台灣選舉結束後，國台辦第一場例行記者會為另一個觀察時間點，推估國台辦勢必會關注美國特使團訪台一事，可看看從北京的角度來說，這個特使團究竟是「外部勢力」或是美中管控「台獨」的具體表現。
他說，必須關注今年3月4、5日「兩會」召開前的2024年對台工作會議。張五岳提醒，台灣選舉結束後，對岸也需要一段時間沉澱，對台政策尚不會有重大宣示和改變，可先觀察中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧於2024年對台工作會議發表的重要講話。
「兩會」也是觀察時間點。張五岳指出，到時可看中國領導人習近平有否發表涉台重要談話；另外全國人民代表大會會議是否進行反分裂國家法施行細則等涉台相關立法。
張五岳認為，「兩會」後到5月20日總統就職日前，中共恐加大對台施壓，包括文攻武嚇、經貿脅迫等作為，儘管賴清德勝選在北京預期內，台灣選舉結果也不會影響兩岸關係結構性改變，不過仍要透過一些做法表達態度，這是對內交代，也是對外宣示。
他強調，中共升高台海緊張情勢，目的也是為了使賴清德的總統就職日演說可以回到北京容忍底線；隨著美國總統大選逐漸加溫，加上中美有恢復溝通，台灣選舉結果呈現「朝小野大」，推估中共對台有所施壓、管控，不過不會有重大危機、衝突發生。
台灣大選揭曉，王毅：改變不了一個中國基本事實
中國外長王毅14日聲稱，「台灣地區選舉是中國的地方事務」。不管選舉結果如何，都改變不了「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實」。中國「終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱」。
台灣總統、立委選舉結果13日晚間揭曉後，王毅是中國方面表態的最高層級官員。王毅在中共黨內擁有政治局委員及中央外事辦主任的身分。
中國外交部官網14日晚間公布，目前正訪問埃及的王毅，14日在開羅與埃及外長蘇克里（Sameh Shoukry）會談後會見記者，並在被問到中方對台灣大選後兩岸關係及台灣局勢時，作上述表態。
王毅宣稱，「台灣地區選舉是中國的地方事務」。不管選舉結果如何，都改變不了「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分」的基本事實，都改變不了「國際社會堅持一個中國原則的普遍共識」。
他又說，80年前的「開羅宣言」及1945年「波茨坦公告」這一系列具有國際法律效力的文件，構成了戰後國際秩序的組成部分，也奠定了「台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基」。
王毅聲稱，台灣「從來不是一個國家，過去不是，今後更不是。台獨從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能。台灣島內誰想搞台獨，就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律的嚴懲」。國際上誰要違反「一個中國」原則，就是「干涉中國內政、侵犯中國主權，必將遭到全體中國人民乃至國際社會的共同反對」。
他宣稱，台獨「嚴重威脅台灣同胞的福祉，嚴重損害中華民族根本利益，也將嚴重破壞台海地區和平穩定，是一條絕路，更是一條死路。中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱」。中方相信國際社會將繼續根據「一個中國」原則，「支持中國人民反對台獨分裂活動、爭取國家統一的正義事業」。
除王毅作上述表態外，中國外交部下午還針對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）祝賀民進黨總統候選人賴清德當選總統聲稱，美國國務院就「中國台灣地區選舉」發表聲明，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，嚴重違背美方所作僅與台灣保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，向「台獨分裂勢力」發出「嚴重錯誤信號」。
中國外交部宣稱，台灣問題是「中國核心利益中的核心」，是中美關係「第一條不可逾越的紅線」，「一個中國原則」是「國際關係基本準則和國際社會普遍共識」，也是中美關係的政治基礎。中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口「干涉台灣事務」。
中國外交部又說，敦促美國確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，將美國領導人多次重申的不支持台獨、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾落到實處，停止美台官方往來，停止向「台獨分裂勢力」發出任何「錯誤信號」。
新聞來源
延伸閱讀
- 《紐約時報》：賴清德勝選，確認台灣更加遠離中國及其實現兩岸統一的夢想
- 美前國安顧問、前副國務卿選後訪台，未在桃機發表談話，外交部：15日晉見蔡總統
- 侯友宜為什麼輸？淪為國民黨第一個守不住政黨票基本盤的總統候選人，柯文哲是關鍵
- 分析2024總統大選結果：確立「雙少數」政局，賴清德連任難度非常大，下次六都全被國民黨拿下也不無可能
- 小笠原欣幸：民進黨得票率減少18%，流向柯文哲；學者：民進黨無法有效解決低薪高房價，因此流失年輕選票
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：潘柏翰
“2024總統大選”的相關議題
- 2024-01-15 學者分析中共對台5大關鍵時間點，520前可能加大施壓；王毅：改變不了一個中國基本事實
- 2024-01-15 台灣選舉紙本唱票沿襲自日治，文化獨特令外國觀選者印象深刻
- 2024-01-15 美前國安顧問、前副國務卿選後訪台，未在桃機發表談話，外交部：15日晉見蔡總統
Tags：
基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
我們想讓你知道的是
自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。