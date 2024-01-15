「台灣曼德拉」施明德坐政治黑牢四分之一世紀，從對抗威權到倒扁，永遠站在執政者對立面

坐政治黑牢四分之一世紀，施明德被譽為台灣曼德拉

（中央社）前民進黨主席施明德今（15）日辭世，他是台灣從黨外運動到民主化歷程中，最具指標性人物，無畏威權統治下與之對抗，一生兩度以叛亂罪被判處無期徒刑，坐牢時間超過四分之一個世紀，被譽為台灣曼德拉。

施明德1941年出生於高雄鹽埕，1947年二二八事件中，父親被逮捕，釋放後一病不起，幼年的他，曾目睹有理想的年輕學生對抗國民黨軍隊而喪命。他18歲報考軍校，打算以武裝兵變推翻蔣家政權，1962年於金門擔任砲兵軍官時，遭指涉捲入台灣獨立聯盟案（即亞細亞同盟案）被捕入獄，以首謀判亂罪判處無期徒刑。

在獄中，施明德不僅遭到刑求，滿口牙齒被打落，期間與他結縭的妻子要求離異。直到1975年，蔣介石去世，繼任總統的嚴家淦下令全台實施減刑，1977年終獲釋放。

適逢當時黨外運動從辦雜誌，轉而嘗試以選舉拓展影響力，1978年中央民意代表增額選舉成為黨外運動的絕佳機會，施明德出獄後投入黨外運動，出任「台灣黨外人士助選團」總幹事，主張解除黨禁、報禁、戒嚴令、改選萬年國會和司法獨立。

不過，遇上中華民國政府與美國政府斷交，政府宣布中止選舉，民情激憤，隔年釀發成後來影響民主運動發展重要關鍵的美麗島事件。

1979年12月10日世界人權日當天，黨外人士在高雄舉行紀念大會，遭到軍警強力鎮壓，發生警民衝突，也就是日後影響台灣民主化的美麗島事件。事件爆發後，政府大規模全台抓人，施明德身為活動總指揮，成為頭號的通緝犯，他戲劇性逃亡期間，一度找當時擔任牙醫師的前台中市長張溫鷹手術易容，最後仍再度被捕，第二次被判無期徒刑。

1980年美麗島軍法大審於台北景美軍法看守所，也就是現在台灣人權景美園區，第一法庭舉行。施明德在法庭上，從容應對，面露微笑，手插褲袋的瀟灑模樣，至今仍是經典畫面。他除了在法庭上表示，黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會是台灣民主化的四大害，還提到台灣應該獨立，而且事實上已經獨立30多年了，現在的名字叫中華民國。

1983及1984年，施明德在獄中分別因陳文成命案及江南案，在獄中絕食。尤其是江南案發生，他無限期絕食抗議，並主張解除戒嚴、停止恐怖暗殺政策、實施民主、釋放其他美麗島事件政治犯。

當時政府將施明德送至台北三軍總醫院強迫灌食，在長達4年7個月的絕食期間，被強行實施鼻胃管插管灌食達3040次。

1987年7月15日，台灣正式解除自1949年實施38年解嚴令（世界第二長時間的戒嚴令），時任總統蔣經國原擬對施明德減刑，遭到施明德以自己無罪為由拒絕。

直到1990年李登輝就任中華民國第8任總統後，宣布美麗島事件判決無效，施明德以無罪之身步出牢房。原先，李登輝宣布對美麗島事件政治犯頒布特赦令，施明德在獄中撕毀特赦令，堅持無條件釋放。

施明德出獄後，如同第一次出獄，他隨即投入新一波的民主化運動。台灣社會已呈現另一番景象，當年他的諸多政治理念，有的已然實現，有的則在日後成為左右民進黨未來走向的論述基礎。

從對抗威權到倒扁，施明德永遠站執政者對立面

（中央社）民進黨前主席施明德今日病逝，他在解嚴前對抗國民黨威權體制，解嚴後持續投入民主化運動，到了民進黨首度執政，他擔任黨主席、推動大和解咖啡，但日後與昔日同志漸行漸遠，2006年發起倒扁運動，從過去並肩作戰轉向站在民進黨對立面，用行動展現他是永遠的反對派。

1990年，施明德出獄後，1992年與黃信介、許信良、林義雄率領群眾推動總統直選。1994年他出任民進黨主席，掌握黨機器，攀上政治生涯權力高峰，他揮灑理念，主張民進黨應與其他在野黨進行大聯合，促成社會和解，實際作為是與新黨合作挑戰國民黨，建立大聯合政府。

施明德擔任黨主席期間，是民進黨的政黨支持度首度超越國民黨，為了加快執政步伐，民進黨一方面利用國民黨面臨新黨成立後對其造成的衝擊，另一方面積極推動民進黨的自身轉型，消除國內及國際社會對民進黨疑慮。

施明德提出金馬撤軍論、大和解的主張，並大動作率領訪問團向美方表達，「台灣已經是主權獨立國家，民進黨如果執政，不必也不會宣布台灣獨立。」

1995年底，施明德邀請新黨全國委員會召集人陳癸淼、前召集人趙少康等人在立法院咖啡廳喝咖啡商談合作事宜，俗稱大和解咖啡。施明德在1995年底立委連任之後，隨即在隔年1月宣布競選立法院長，與新黨合作，挑戰國民黨提名的劉松藩，也就是後來俗稱的二月政改。

不過，由於民進黨立委張晉城跑票，導致施明德在第一輪與劉松藩平手，第二輪投票時落敗，讓他與立法院長擦身而過。

施明德黨主席任內所推動的政治主張，當時在黨內引發不小的反彈及疑慮，政黨路線與實際政治作為的落差與競合，既然主張台獨，為何與統派立場鮮明的新黨合作，黨內不同派系及黨的支持者一時難以認同，獨派團體更大肆攻擊。1996年總統選舉時，形成民進黨總統候選人彭明敏與黨中央的主張不一致的狀況，掀起茶壺風暴。

前總統陳水扁代表民進黨贏得2000年總統大選，完成台灣史上首次政黨輪替。勝選之後，施明德曾向時任黨主席的林義雄表達，推翻國民黨政權的夢想已經實現，可以離開民進黨。幾天後，尚未就任的陳水扁與施明德會面，說服施明德打消退黨的想法。