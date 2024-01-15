「台灣曼德拉」施明德坐政治黑牢四分之一世紀，從對抗威權到倒扁，永遠站在執政者對立面
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施明德友人形容說，施明德的一生都在追求一種純粹的真理，使得黨內多數人即使尊敬他是美麗島戰神，但畢竟是過往的英雄，放到爾虞我詐的政治現實環境中，施明德始終有難以施展的窘迫感，尤其在他晚年，轉而挑戰昔日的戰友，許多革命情誼因此決裂，踽踽獨行，令人不勝唏噓。
坐政治黑牢四分之一世紀，施明德被譽為台灣曼德拉
（中央社）前民進黨主席施明德今（15）日辭世，他是台灣從黨外運動到民主化歷程中，最具指標性人物，無畏威權統治下與之對抗，一生兩度以叛亂罪被判處無期徒刑，坐牢時間超過四分之一個世紀，被譽為台灣曼德拉。
施明德1941年出生於高雄鹽埕，1947年二二八事件中，父親被逮捕，釋放後一病不起，幼年的他，曾目睹有理想的年輕學生對抗國民黨軍隊而喪命。他18歲報考軍校，打算以武裝兵變推翻蔣家政權，1962年於金門擔任砲兵軍官時，遭指涉捲入台灣獨立聯盟案（即亞細亞同盟案）被捕入獄，以首謀判亂罪判處無期徒刑。
在獄中，施明德不僅遭到刑求，滿口牙齒被打落，期間與他結縭的妻子要求離異。直到1975年，蔣介石去世，繼任總統的嚴家淦下令全台實施減刑，1977年終獲釋放。
適逢當時黨外運動從辦雜誌，轉而嘗試以選舉拓展影響力，1978年中央民意代表增額選舉成為黨外運動的絕佳機會，施明德出獄後投入黨外運動，出任「台灣黨外人士助選團」總幹事，主張解除黨禁、報禁、戒嚴令、改選萬年國會和司法獨立。
不過，遇上中華民國政府與美國政府斷交，政府宣布中止選舉，民情激憤，隔年釀發成後來影響民主運動發展重要關鍵的美麗島事件。
1979年12月10日世界人權日當天，黨外人士在高雄舉行紀念大會，遭到軍警強力鎮壓，發生警民衝突，也就是日後影響台灣民主化的美麗島事件。事件爆發後，政府大規模全台抓人，施明德身為活動總指揮，成為頭號的通緝犯，他戲劇性逃亡期間，一度找當時擔任牙醫師的前台中市長張溫鷹手術易容，最後仍再度被捕，第二次被判無期徒刑。
1980年美麗島軍法大審於台北景美軍法看守所，也就是現在台灣人權景美園區，第一法庭舉行。施明德在法庭上，從容應對，面露微笑，手插褲袋的瀟灑模樣，至今仍是經典畫面。他除了在法庭上表示，黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會是台灣民主化的四大害，還提到台灣應該獨立，而且事實上已經獨立30多年了，現在的名字叫中華民國。
1983及1984年，施明德在獄中分別因陳文成命案及江南案，在獄中絕食。尤其是江南案發生，他無限期絕食抗議，並主張解除戒嚴、停止恐怖暗殺政策、實施民主、釋放其他美麗島事件政治犯。
當時政府將施明德送至台北三軍總醫院強迫灌食，在長達4年7個月的絕食期間，被強行實施鼻胃管插管灌食達3040次。
1987年7月15日，台灣正式解除自1949年實施38年解嚴令（世界第二長時間的戒嚴令），時任總統蔣經國原擬對施明德減刑，遭到施明德以自己無罪為由拒絕。
直到1990年李登輝就任中華民國第8任總統後，宣布美麗島事件判決無效，施明德以無罪之身步出牢房。原先，李登輝宣布對美麗島事件政治犯頒布特赦令，施明德在獄中撕毀特赦令，堅持無條件釋放。
施明德出獄後，如同第一次出獄，他隨即投入新一波的民主化運動。台灣社會已呈現另一番景象，當年他的諸多政治理念，有的已然實現，有的則在日後成為左右民進黨未來走向的論述基礎。
從對抗威權到倒扁，施明德永遠站執政者對立面
（中央社）民進黨前主席施明德今日病逝，他在解嚴前對抗國民黨威權體制，解嚴後持續投入民主化運動，到了民進黨首度執政，他擔任黨主席、推動大和解咖啡，但日後與昔日同志漸行漸遠，2006年發起倒扁運動，從過去並肩作戰轉向站在民進黨對立面，用行動展現他是永遠的反對派。
1990年，施明德出獄後，1992年與黃信介、許信良、林義雄率領群眾推動總統直選。1994年他出任民進黨主席，掌握黨機器，攀上政治生涯權力高峰，他揮灑理念，主張民進黨應與其他在野黨進行大聯合，促成社會和解，實際作為是與新黨合作挑戰國民黨，建立大聯合政府。
施明德擔任黨主席期間，是民進黨的政黨支持度首度超越國民黨，為了加快執政步伐，民進黨一方面利用國民黨面臨新黨成立後對其造成的衝擊，另一方面積極推動民進黨的自身轉型，消除國內及國際社會對民進黨疑慮。
施明德提出金馬撤軍論、大和解的主張，並大動作率領訪問團向美方表達，「台灣已經是主權獨立國家，民進黨如果執政，不必也不會宣布台灣獨立。」
1995年底，施明德邀請新黨全國委員會召集人陳癸淼、前召集人趙少康等人在立法院咖啡廳喝咖啡商談合作事宜，俗稱大和解咖啡。施明德在1995年底立委連任之後，隨即在隔年1月宣布競選立法院長，與新黨合作，挑戰國民黨提名的劉松藩，也就是後來俗稱的二月政改。
不過，由於民進黨立委張晉城跑票，導致施明德在第一輪與劉松藩平手，第二輪投票時落敗，讓他與立法院長擦身而過。
施明德黨主席任內所推動的政治主張，當時在黨內引發不小的反彈及疑慮，政黨路線與實際政治作為的落差與競合，既然主張台獨，為何與統派立場鮮明的新黨合作，黨內不同派系及黨的支持者一時難以認同，獨派團體更大肆攻擊。1996年總統選舉時，形成民進黨總統候選人彭明敏與黨中央的主張不一致的狀況，掀起茶壺風暴。
前總統陳水扁代表民進黨贏得2000年總統大選，完成台灣史上首次政黨輪替。勝選之後，施明德曾向時任黨主席的林義雄表達，推翻國民黨政權的夢想已經實現，可以離開民進黨。幾天後，尚未就任的陳水扁與施明德會面，說服施明德打消退黨的想法。
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
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