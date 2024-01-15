世界經濟論壇前夕商討烏克蘭和平方案，83國參加國安顧問會議
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瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）在記者會中說：「目的是做好準備，以便我們準備就緒且時機成熟時，能夠與俄羅斯啟動一個進程－當時機來臨時。」他表示，這些會談也必須找出於某個時刻納入俄羅斯的辦法，但是到目前為止，基輔和俄羅斯都尚未準備好採取這一步。
（中央社）為了針對烏克蘭和平方案找出共同點，今天（當地時間14日）有超過80個國家參與會談。不過共同主辦國瑞士承認，將俄羅斯納入談判之中仍需時日。
《法新社》報導，83國的國家安全顧問在俄羅斯全面侵略烏克蘭將屆滿兩年之際，針對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）就烏克蘭持久且公正和平所提10點方案展開第4輪討論。
相關會談由烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）和瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）共同主持。
凱西斯在記者會中說：「目的是做好準備，以便我們準備就緒且時機成熟時，能夠與俄羅斯啟動一個進程－當時機來臨時。」
他表示，這些會談也必須找出於某個時刻納入俄羅斯的辦法，但是到目前為止，基輔和俄羅斯都尚未準備好採取這一步。
會議於為期5天的世界經濟論壇（WEF）前夕，在瑞士東部滑雪勝地達沃斯（Davos）舉行。
澤倫斯基預定明天前往瑞士，他將出席這項年度全球商業和政治精英高峰會。
烏克蘭總統府今天在聲明中宣布，澤倫斯基預定「會見瑞士國會兩院議長、政黨領袖和總統，並參加世界經濟論壇」。
中國國務院總理李強也將出席世界經濟論壇。
《路透社》報導，凱西斯和葉爾馬克今天都表示，中國必須參與結束俄烏戰爭的工作。
凱西斯說：「中國發揮顯著作用。我們必須找到與中國在這方面合作的辦法。」中國沒有出席世界經濟論壇前夕的國安顧問會議。
葉爾馬克表示，基輔針對和平方案召開進一步會議時，做為俄羅斯盟友的中國參與談判有其重要性。
被問到澤倫斯基是否與李強會晤時，葉爾馬克說：「再看看。」他表示，自己還沒有看到澤倫斯基的最終議程。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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