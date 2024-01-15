開票日倒數 倒數
0
23
11
50

搶先看候選人
TNL+ 2024/01/15,
政治

錯誤的口號與脫節的兩岸論述，國民黨2024敗選後將何去何從？

錯誤的口號與脫節的兩岸論述，國民黨2024敗選後將何去何從？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

同時從侯友宜跟趙少康不斷喊這次選舉是「戰爭與和平的選擇」來看，沒有辦法擺脫「和平病」並非馬英九總統個人的問題（其實他的「和平病」反而是最輕微的了），而是整個國民黨上自領導階層下至支持者普遍存在的問題。他們似乎簡單的認為，只要換了國民黨執政，一切就能回到2016年以前兩岸和平相處的架構。

文：金鴻許

賴清德贏得2024年總統大選，創下了台灣民主化以來，首度有政黨連續執政超過8年的紀錄。可仔細觀察這次賴清德558萬的得票數字，與蔡英文在2020年獲得的817萬選票相比起來少了至少300萬，得票率也不過40％多一點點，明顯是一個跛腳總統。

總統還沒就職就已經跛腳，代表這次民眾投票給民進黨並不是因為喜歡民進黨，而是不放心國民黨與民眾黨。

而且如果我們仔細看國會的選舉，會發現國民黨贏得了52席，其實比民進黨的51席多了1席。三黨雖然都不具備壓倒性優勢，但如果未來國民黨能與擁有8席的民眾黨以及2席無黨籍立委結合，仍能有效制約賴清德政府。所以身為偏藍的選民，筆者對於侯友宜的敗選雖然感到遺憾，但對結果還是相當滿意的。

尤其賴清德40％的民意，基本上是很難做出什麼顛覆中華民國憲政體制的激進之舉，也很難得到美國絕對的信任。另外國民黨在國會的席次從38席增加到52席，代表民眾還是願意給國民黨機會。只要在接下來4年修正現在許多「錯論」，2028年勝選還是很有希望的。

要為這次的選舉下一個定論，筆者認為民進黨只是小贏，而且在60％選民厭惡民進黨執政的情況下，這個壓力鍋隨時有爆發的可能。除了國民黨在國會略有斬獲之外，民眾黨也增加了足足3席之多，所以國民黨在國會與民眾黨聯手反制執政黨外，還要提防自己最大在野黨的席位被民眾黨搶走。重新邁向執政之路，其實還是充滿了挑戰。

既然民眾如此不喜歡民進黨，而且對賴清德也沒有很放心，那麼這次為什麼侯友宜會輸給賴清德足足90萬票？當然從幫助國民黨在2028年翻盤的角度出發，我們還是要對這次為什麼侯友宜會輸這件事情做一些分析。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

“2024總統大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。