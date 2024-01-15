錯誤的口號與脫節的兩岸論述，國民黨2024敗選後將何去何從？

文：金鴻許

賴清德贏得2024年總統大選，創下了台灣民主化以來，首度有政黨連續執政超過8年的紀錄。可仔細觀察這次賴清德558萬的得票數字，與蔡英文在2020年獲得的817萬選票相比起來少了至少300萬，得票率也不過40％多一點點，明顯是一個跛腳總統。

總統還沒就職就已經跛腳，代表這次民眾投票給民進黨並不是因為喜歡民進黨，而是不放心國民黨與民眾黨。

而且如果我們仔細看國會的選舉，會發現國民黨贏得了52席，其實比民進黨的51席多了1席。三黨雖然都不具備壓倒性優勢，但如果未來國民黨能與擁有8席的民眾黨以及2席無黨籍立委結合，仍能有效制約賴清德政府。所以身為偏藍的選民，筆者對於侯友宜的敗選雖然感到遺憾，但對結果還是相當滿意的。

尤其賴清德40％的民意，基本上是很難做出什麼顛覆中華民國憲政體制的激進之舉，也很難得到美國絕對的信任。另外國民黨在國會的席次從38席增加到52席，代表民眾還是願意給國民黨機會。只要在接下來4年修正現在許多「錯論」，2028年勝選還是很有希望的。

要為這次的選舉下一個定論，筆者認為民進黨只是小贏，而且在60％選民厭惡民進黨執政的情況下，這個壓力鍋隨時有爆發的可能。除了國民黨在國會略有斬獲之外，民眾黨也增加了足足3席之多，所以國民黨在國會與民眾黨聯手反制執政黨外，還要提防自己最大在野黨的席位被民眾黨搶走。重新邁向執政之路，其實還是充滿了挑戰。

既然民眾如此不喜歡民進黨，而且對賴清德也沒有很放心，那麼這次為什麼侯友宜會輸給賴清德足足90萬票？當然從幫助國民黨在2028年翻盤的角度出發，我們還是要對這次為什麼侯友宜會輸這件事情做一些分析。