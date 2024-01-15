錯誤的口號與脫節的兩岸論述，國民黨2024敗選後將何去何從？
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同時從侯友宜跟趙少康不斷喊這次選舉是「戰爭與和平的選擇」來看，沒有辦法擺脫「和平病」並非馬英九總統個人的問題（其實他的「和平病」反而是最輕微的了），而是整個國民黨上自領導階層下至支持者普遍存在的問題。他們似乎簡單的認為，只要換了國民黨執政，一切就能回到2016年以前兩岸和平相處的架構。
文：金鴻許
賴清德贏得2024年總統大選，創下了台灣民主化以來，首度有政黨連續執政超過8年的紀錄。可仔細觀察這次賴清德558萬的得票數字，與蔡英文在2020年獲得的817萬選票相比起來少了至少300萬，得票率也不過40％多一點點，明顯是一個跛腳總統。
總統還沒就職就已經跛腳，代表這次民眾投票給民進黨並不是因為喜歡民進黨，而是不放心國民黨與民眾黨。
而且如果我們仔細看國會的選舉，會發現國民黨贏得了52席，其實比民進黨的51席多了1席。三黨雖然都不具備壓倒性優勢，但如果未來國民黨能與擁有8席的民眾黨以及2席無黨籍立委結合，仍能有效制約賴清德政府。所以身為偏藍的選民，筆者對於侯友宜的敗選雖然感到遺憾，但對結果還是相當滿意的。
尤其賴清德40％的民意，基本上是很難做出什麼顛覆中華民國憲政體制的激進之舉，也很難得到美國絕對的信任。另外國民黨在國會的席次從38席增加到52席，代表民眾還是願意給國民黨機會。只要在接下來4年修正現在許多「錯論」，2028年勝選還是很有希望的。
要為這次的選舉下一個定論，筆者認為民進黨只是小贏，而且在60％選民厭惡民進黨執政的情況下，這個壓力鍋隨時有爆發的可能。除了國民黨在國會略有斬獲之外，民眾黨也增加了足足3席之多，所以國民黨在國會與民眾黨聯手反制執政黨外，還要提防自己最大在野黨的席位被民眾黨搶走。重新邁向執政之路，其實還是充滿了挑戰。
既然民眾如此不喜歡民進黨，而且對賴清德也沒有很放心，那麼這次為什麼侯友宜會輸給賴清德足足90萬票？當然從幫助國民黨在2028年翻盤的角度出發，我們還是要對這次為什麼侯友宜會輸這件事情做一些分析。
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運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
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「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
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「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法，兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程，且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。
「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
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