台灣行人事故城市排名公開：「行人地獄」是惡名昭彰的新北市，板橋、三重、中和都有雷點

洗刷「行人地獄」的標籤，嚴格立法取締只是基本，要如何改善道路設計不良的問題才能治標又治本。

為此，交通部依事故嚴重度及頻率，盤點全國優先改善1000處行人事故熱點，並預計編列100億元經費，計畫在2024年底前完成600處易肇事路口改善。

1000處行人事故熱點如何篩選？

據了解，交通部是依據109至112年6月行人事故數據，參考運輸研究所相對嚴重度指標及相對頻率指標，針對行人事故頻率高，也就是發生件數較多，與傷亡人數較多之路口排序。

同時套用內政部最新路網圖資進行標定，共盤點出直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區域300處，合計1000處最優先改善路口，交通部也有將「行人事故熱點」上網公告，有興趣可以點此連結。

六都中最危險的竟然不是台北市

原以為「首善之都」台北市，車多壅擠、人口密度高，會是六都中最「行人地獄」的城市，但從交通部盤點直轄市400處行人事故熱點資料顯示，新北市以115個危險路口居冠，累計有606起交通事故，造成790人受傷、11人死亡。

不過台北市也不惶多讓，有110處路口被認為有潛在危機，受傷人數雖低於新北，但死亡人數卻是最高；鄰近的桃園市，與「雙北」連結成首都生活圈，交通往返頻繁、人口也不斷攀升，致使行人死傷人數有升高的趨勢。

Photo Credit: 8891汽車

行人事故熱點Top 10新北市佔一半

探究六都行人事故熱點前10名，新北市可說是「惡名昭彰」，不只榜上佔了過半名次，更過分的是前5名就囊括了4席，絕對會是易肇事路口改善計畫的重中之重。

進一步分析可以發現，由於新北市是六都人口最多的城市，不論是行政區、商辦混和及住宅區，車流量、人口密都很高，因此危險路口分布區域很廣泛，板橋、三重、中和都有「行人地雷區」。

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位列危險路口榜首的是三重區「新北大道一段、中華路」。

這個路口位處交通樞紐，是往返台北市忠孝橋、中山橋及新莊、五股方向的必經之路，匯聚來自北市、新莊車潮，因此上下班時間車流量大，而且從中山橋下來的機車若要左轉，就得隨即靠右準備待轉，便很容易與直行車發生碰撞。

除此之外，此處待轉格偏小，難以消化尖峰時段龐大的車潮，甚至會佔用行人穿越線，行人被迫只能在車縫中過馬路，相當危險。

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台北最危險路口是因為捷運工程害的？

「天龍國」台北市最危險的路口在中正區「羅斯福路一段、南海路」。

據了解，該路口長年以來因為捷運「萬大線」工程，導致原本「正常的道路」被切的很破碎，甚至連行穿線也被稍微遮擋，再加上林森南路地下道出來的車輛也會快速轉向交叉路口，若駕駛稍不留神，確實很容易威脅行人的安全。

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桃園最危險路口是條「彎路」

唯一讓新北無法順利霸佔頒獎台、高居行人事故熱點第二名的是桃園市，位置就在桃園區「復興路、民生路」。

據了解，該路口是一個多車道匯流的大型十字路口，且復興路又是一條「彎路」，轉彎車輛容易遮蔽視線，加上靠近火車站商圈，車流、人流不少，但行穿線、標線型人行道並沒有妥善規劃，導致行人意外頻傳。

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台中最危險的不是台灣大道

每次去台中玩，總覺得「台灣大道」交通很複雜，不僅車道多、車流大，路中間又有公車專用道，而且車道有快慢道之分，汽車常常會切進切出，十分危險！

不過根據行人事故熱點資料顯示，最危險反而是在北區「三民路三段、育才街」路口，據了解該地段屬於舊城區，巷弄內的人行道規劃不彰，加上靠近最有名的「一中商圈」，人潮本就眾多，而該路口又正好位處台中科技大學門口，上下學時段交通混亂，對行人的保障自然會降低。

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台南意外的危險路口最少

台南最為人詬病的就是「圓環」很多、又有看沒懂。但這似乎不影響行人事故熱點的數據，因為台南最危險路口不僅六都最少，最高排名的北區「公園路、公園南路」只排在全榜單的第18名。

據了解，該路口是一個多叉路口，有汽車左轉專用道，也有機車待轉格，交通環境複雜，常常有機車為搶快不遵守二段式左轉，而且行穿線也沒有確實退縮，行人過馬路險象環生。

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高雄最危險的路口是主要幹道

「港都」高雄在行人事故熱點最高排名為30名，相比其他六都低上不少，而最危險的位置落在前金區「中正四路、瑞源路」交叉路口。

據了解，中正路是高雄的主要通道，也是捷運的主線，而中正四路與瑞源路又可接往火車站、六合夜市、新崛江商圈等鬧區，車流量龐大，再加上行穿線很長，若有「不長眼」搶快的車輛，很容易威脅行人安全。

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六都以外最危險的是基隆

除了六都以外，交通部也有整理出「非直轄市」的行人事故熱點共300處。

而據報告顯示，基隆市以多達99個危險路口排第一，Top 10名單中除了第八的新竹之外，其餘皆由基隆佔據，幾乎可以說是僅次雙北的「行人地獄」。

而基隆市最「危險」的路口在信義區「信一路、義七路」，這個路口路況十分複雜，有單行道支線接到主線、平面道路接到陸橋，而下橋車輛也僅限左轉，經常讓過馬路的行人措手不及。

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本文經8891汽車授權轉載，原文刊載於此

原標題：台灣「行人事故熱點」公開！最危險的竟然不是台北？

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責任編輯：鍾宇筑

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