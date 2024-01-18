台灣行人事故城市排名公開：「行人地獄」是惡名昭彰的新北市，板橋、三重、中和都有雷點
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由於新北市是六都人口最多的城市，不論是行政區、商辦混和及住宅區，車流量、人口密都很高，因此危險路口分布區域很廣泛，位列危險路口榜首的是三重區「新北大道一段、中華路」。唯一讓新北無法順利霸佔頒獎台、高居行人事故熱點第二名的是桃園市，那麼，台北、台中、台南、高雄等城市的表現又是如何呢？
洗刷「行人地獄」的標籤，嚴格立法取締只是基本，要如何改善道路設計不良的問題才能治標又治本。
為此，交通部依事故嚴重度及頻率，盤點全國優先改善1000處行人事故熱點，並預計編列100億元經費，計畫在2024年底前完成600處易肇事路口改善。
1000處行人事故熱點如何篩選？
據了解，交通部是依據109至112年6月行人事故數據，參考運輸研究所相對嚴重度指標及相對頻率指標，針對行人事故頻率高，也就是發生件數較多，與傷亡人數較多之路口排序。
同時套用內政部最新路網圖資進行標定，共盤點出直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區域300處，合計1000處最優先改善路口，交通部也有將「行人事故熱點」上網公告，有興趣可以點此連結。
六都中最危險的竟然不是台北市
原以為「首善之都」台北市，車多壅擠、人口密度高，會是六都中最「行人地獄」的城市，但從交通部盤點直轄市400處行人事故熱點資料顯示，新北市以115個危險路口居冠，累計有606起交通事故，造成790人受傷、11人死亡。
不過台北市也不惶多讓，有110處路口被認為有潛在危機，受傷人數雖低於新北，但死亡人數卻是最高；鄰近的桃園市，與「雙北」連結成首都生活圈，交通往返頻繁、人口也不斷攀升，致使行人死傷人數有升高的趨勢。
行人事故熱點Top 10新北市佔一半
探究六都行人事故熱點前10名，新北市可說是「惡名昭彰」，不只榜上佔了過半名次，更過分的是前5名就囊括了4席，絕對會是易肇事路口改善計畫的重中之重。
進一步分析可以發現，由於新北市是六都人口最多的城市，不論是行政區、商辦混和及住宅區，車流量、人口密都很高，因此危險路口分布區域很廣泛，板橋、三重、中和都有「行人地雷區」。
位列危險路口榜首的是三重區「新北大道一段、中華路」。
這個路口位處交通樞紐，是往返台北市忠孝橋、中山橋及新莊、五股方向的必經之路，匯聚來自北市、新莊車潮，因此上下班時間車流量大，而且從中山橋下來的機車若要左轉，就得隨即靠右準備待轉，便很容易與直行車發生碰撞。
除此之外，此處待轉格偏小，難以消化尖峰時段龐大的車潮，甚至會佔用行人穿越線，行人被迫只能在車縫中過馬路，相當危險。
台北最危險路口是因為捷運工程害的？
「天龍國」台北市最危險的路口在中正區「羅斯福路一段、南海路」。
據了解，該路口長年以來因為捷運「萬大線」工程，導致原本「正常的道路」被切的很破碎，甚至連行穿線也被稍微遮擋，再加上林森南路地下道出來的車輛也會快速轉向交叉路口，若駕駛稍不留神，確實很容易威脅行人的安全。
桃園最危險路口是條「彎路」
唯一讓新北無法順利霸佔頒獎台、高居行人事故熱點第二名的是桃園市，位置就在桃園區「復興路、民生路」。
據了解，該路口是一個多車道匯流的大型十字路口，且復興路又是一條「彎路」，轉彎車輛容易遮蔽視線，加上靠近火車站商圈，車流、人流不少，但行穿線、標線型人行道並沒有妥善規劃，導致行人意外頻傳。
台中最危險的不是台灣大道
每次去台中玩，總覺得「台灣大道」交通很複雜，不僅車道多、車流大，路中間又有公車專用道，而且車道有快慢道之分，汽車常常會切進切出，十分危險！
不過根據行人事故熱點資料顯示，最危險反而是在北區「三民路三段、育才街」路口，據了解該地段屬於舊城區，巷弄內的人行道規劃不彰，加上靠近最有名的「一中商圈」，人潮本就眾多，而該路口又正好位處台中科技大學門口，上下學時段交通混亂，對行人的保障自然會降低。
台南意外的危險路口最少
台南最為人詬病的就是「圓環」很多、又有看沒懂。但這似乎不影響行人事故熱點的數據，因為台南最危險路口不僅六都最少，最高排名的北區「公園路、公園南路」只排在全榜單的第18名。
據了解，該路口是一個多叉路口，有汽車左轉專用道，也有機車待轉格，交通環境複雜，常常有機車為搶快不遵守二段式左轉，而且行穿線也沒有確實退縮，行人過馬路險象環生。
高雄最危險的路口是主要幹道
「港都」高雄在行人事故熱點最高排名為30名，相比其他六都低上不少，而最危險的位置落在前金區「中正四路、瑞源路」交叉路口。
據了解，中正路是高雄的主要通道，也是捷運的主線，而中正四路與瑞源路又可接往火車站、六合夜市、新崛江商圈等鬧區，車流量龐大，再加上行穿線很長，若有「不長眼」搶快的車輛，很容易威脅行人安全。
六都以外最危險的是基隆
除了六都以外，交通部也有整理出「非直轄市」的行人事故熱點共300處。
而據報告顯示，基隆市以多達99個危險路口排第一，Top 10名單中除了第八的新竹之外，其餘皆由基隆佔據，幾乎可以說是僅次雙北的「行人地獄」。
而基隆市最「危險」的路口在信義區「信一路、義七路」，這個路口路況十分複雜，有單行道支線接到主線、平面道路接到陸橋，而下橋車輛也僅限左轉，經常讓過馬路的行人措手不及。
本文經8891汽車授權轉載，原文刊載於此
原標題：台灣「行人事故熱點」公開！最危險的竟然不是台北？
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責任編輯：鍾宇筑
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。