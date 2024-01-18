《勵志書實踐生存報告》：每月閱讀一本勵志書，我在這之中感受到作者的蛻變
我們想讓你知道的是
我在這之中，感受到作者蛻變的過程，從原本的幸福在未來能得到，變成能用心把握和體會每個當下，用心體驗每一個過程，作者這一年的閱讀和實踐，這是一個自我探尋的過程。
文：小豆
《勵志書實踐生存報告》這本書作者瑪莉安・包爾（Marianne Power），用一年時間讀12本暢銷勵志書，並將書中內容實踐，將這一年經歷和想法紀錄在這本書中。
一開始作者想要發起這個計畫，不只是要讀勵志書，還要將實踐書中建議，一個月一本書，並按照書建議去做，看看勵志書是否能改變人生。
以下我挑選幾個章節介紹：
秘密
「秘密」書中提到「讓你體重增加的不是食物，而是對於食物的看法」，結果作者按照這個方法，吃東西的時候想著自己是瘦子，照吃碳水，想著自己有名模身材，沒有減少食物的份量，後來發現自己胖了。
而作者也按照書中作法，寫下自己願望版，看看是否有所不同，在願望版做好的四天後，有編輯邀請作者寫推薦羽衣甘藍的推薦文，作者認為這不意外，因為他本身就常常寫健康養生文章，但十萬英鎊的支票並沒有拿到。
這給我的啟發是，在接觸到書中方法時，也要去評估合理性，例如這個方法是否有足夠證據支持，或是交叉比對，例如上述減重的例子，可以參考一些科學文章、影音、書籍等，或是查看他人對於該書的評價等，藉此評估合理與否。
與成功有約
作者讀《與成功有約》後，整理出書中七個習慣，並且開始實踐。
過程中作者提到，勵志書可能會創造一種危險期望，就是如果你無法每天活得像是Mary Poppins、耶穌或佛祖一樣，那就說明你的勵志計畫有問題。作者想成為完美的人，但設的標準越高，就感覺人生越失敗。
他實踐書中的想像喪禮情況的方法，去想想看自己喪禮上會想要大家說什麼，以終為始，規劃自己的人生，但作者在此提出懷疑，例如誰會在喪禮上致詞？會開心嗎？會有錢嗎？對於幸福人生條件，作者也感到疑惑，這種不知道的感覺，讓作者覺得自己很失敗。
讀到這段時，我自己有看過《與成功有約》這本書，其中對於喪禮這段也是有點質疑，因為想像實在有難度，但我認為以終為始個概念，確實值得參考。
例如我就可以用一個學期作為目標，先了解各科目的評分方式，看看是考試還是報告，有考試的話可以去看沒有考古題，有報告可以去看報告規範，就會比較知道課堂中那些東西要深讀，是否需要記憶內容
不過喪禮這方法錯嗎？我覺得不一定，因為每個人本來就都有各自的人生哲學，可以藉由閱讀參考他人的人生哲學，以及去思考這種思維方式是否用於自身。
例如有句話會說「人死留名，虎死留皮」，可能會讓人覺得要讓他人記得名聲；而「這一生，你想留下什麼」這本書作者則認為「世人是否能記得我的貢獻，根本無關緊要。重要的是，這一路上，我們能幫助多少人」，可以去比較不同說法，想想看自己要活出怎樣的一生。
當下的力量
後來作者去找心理諮商師談談，但諮商師認為這是作者的勵志書實踐計畫是個，探尋自我的過程，後來作者讀到《當下的力量》。這本書中的觀點，是你可以設定目標，努力向目標前進，但務必要專注在當下採取的行動，而不是執著在最後結果。
作者提到，原本他以為只要變成功或是有錢，一切就會好轉，但後來他發現幸福不在於成就，而是沉醉每時刻、好好感受一切，享受工作過程而非結果、享受友人大笑的聲音、享受沙發上的深層午覺等活在當下不是要放下一且，什麼都不做，想做多少就做多少，只要是在當下腳踏實地去做這些事情，就沒問題。感受到了平靜、喜悅、人生的美好
這部分讓我想到《習慣紅利》這本書中提到，專注在過程的每一步，而非結果，設定目標是為了給自己一個方向，朝著遠方的目標，而專心於當下。
以及《更快樂》這本書中提到：目標應當扮演的角色是：讓人毫無牽掛地享受當下。腦海裡有個目的地，大概知道自己的行進方向，就能自由自在、聚精會神地享受當下。
一年總結
一年後，作者檢視這一年，他的負債增加，比一開始胖六公斤。前期在讀完一本書後，對於人生期盼更高，不只是要幸福人生，還想要超凡人生，但標準越高，挫折越重。
但同時在這一年內，讓他可有機會可以清除腦袋的一堆垃圾，可以不再被自我厭惡感蒙蔽，可以看見身旁的人，從這方面來說，勵志書有用，幫助他超越了自己。
並且提到《七個習慣》書中的建議，寫下任務單，描述自己成為的人，不是想像未來想成為的人，而是現在想要做的人，以往作者什麼都寫不出來，但一年後寫出了很多，例如要有耐心、珍惜每一天、心存感激……等。
我在這之中，感受到作者蛻變的過程，從原本的幸福在未來能得到，變成能用心把握和體會每個當下，用心體驗每一個過程，作者這一年的閱讀和實踐，這是一個自我探尋的過程。
我認為我在閱讀時，同時是在認識自我和他人，例如閱讀有關於人生規劃的內容，可以採用一些方法認識自我；閱讀一些心理學內容，有助於了解思考偏誤、應對情緒、理解幸福、與人的互動等；閱讀腦科學內容，能理解大腦如何運作；閱讀時就像是與人交流，試著從不同專業及身分的角度看待世界。
總體心得
以上是作者讀完勵志書的過程和轉變，當然每個人在閱讀之後，會有的轉變都會有所不同，作者經驗可以提供我們參考
而我認為從本書作者實踐勵志書的過程中，可以學習到幾件事情：
- 看書之後，如果書中有提到方法和建議，可以轉換為行動清單，提醒自己實踐。
- 辨別書籍品質，例如檢視書作者身分背景、書中方法是否有足夠證據支持，或查看他人對於該書評價，例如選書時，如果要挑選幸福主題的，可以優先挑選有心理學研究支持的書籍。
- 書中方法不一定適用所有人，每本書中的方法會有所差異，要去思考自身的情境，想想看這個方法是否適用，例如一本讀書方法的書，對象設定給高中生，有些方法到大學就可能不適合，需要調整；有些老師推薦的學習法，到現在因為課綱和考題方向改變，就需要去思考是否還適用。
- 避免陷入比較和焦慮，有目標是為了自己有方向，而專注於每個當下，關注每個當下能做到的事情。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：一年勵志書計畫，如何改變人生？《勵志書實踐生存報告》
延伸閱讀
- EP43｜《與成功有約》：看完本書不一定會成功，但這7個習慣絕對值得培養
- 艾爾文《習慣紅利》：培養習慣紅利三大特性——複利效應、飛輪效應、長尾效應——累積人生複利
- 【2016誠品閱讀回顧】廢話文還是心靈藥：為何我們需要勵志書？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
我們想讓你知道的是
91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
零售業走過疫情低谷，終於在2022年迎來春燕。2022年全球零售市場銷售額超過27兆美元，預計2024年將達到30兆美元以上；台灣零售2022年營業額達4兆2,815億元，零售網路銷售額（電商交易）達到新台幣4,930億元，兩者皆創下歷史新高。
產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
近期，91APP技術實力更上層樓，以Google Cloud環境為基礎，在組織內落實數據治理之外，也使用Google Cloud AI平台Vertex AI，推出91APP獨家開發的零售AI模型jooii（全通路智慧幫手），目前測試結果，有使用jooii推薦的商品，比起沒有運用AI模型演算的點擊率，整整高出3倍成效。
91APP發展產業模型解決零售業根本問題
事實上，91APP最早以開店系統切進市場，營運策略隨著市場定位而逐漸確立，目前主力即是聚焦在提供零售業數位轉型方案。因此這幾年91APP大力提倡D2C（Direct-to-Consumer）模式，就是在幫助零售品牌，掌握第一方數據，運用場景技術來推進與消費者的接觸/互動情境。
91APP產品長李昆謀表示，「前五年我們是在解決產業的已知問題，例如幫品牌客戶增添開店系統的更多功能，但是，近五年我們在協助產業尋找下一個方向、探索未知問題。因此我們的角色就像客戶委外的IT，為他們探索新技術應用於零售場景，幫助商家成長。」
Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
Google預計在2024年第一季開始移除Chrome的第三方Cookie，這也讓越來越多零售品牌注意到第一方數據的重要性。李昆謀表示，「光是一家大型業者，一年的數據量可以多達上百億，我們勢必需要一個強勁的基礎設備，才能幫客戶建立起數據中台。」
確實，零售橫跨線上線下，龐大的顧客銷售及CRM數據，加上想要搭建CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台、DMP（Data Management Platform）資料管理平台，必須先收攏數據，才能有後續的清洗、整理動作、並洞悉出商業價值。於是，91APP導入一系列Google Cloud的解決方案，包含Pub/Sub、Dataflow進行實時分析數據，接著也採用BigQuery企業資料倉儲，運用內建機器學習、商業智慧（BI）功能，達到數據驅動業務目標。
當時會立刻選擇Google Cloud作為雲端基礎建設的夥伴，李昆謀表示，「Google Cloud示範一套完整的Best Practice，讓我們覺得把這些方案導入內部，對資料清洗、梳理是非常有幫助的。」的確，91APP運用Google Cloud雲端及機器學習相關資源，陸續開發會員分群模型（NAPL）、購買意圖模型（DCIU），幫助零售品牌以數據為依歸來尋找新客、鞏固舊客。
91APP與Google Cloud合作越久，導入的應用方案也更深入，其中一項是使用Looker商業智慧平台嵌入式數據分析，落實數據治理工程。由於零售業數據欄位相當龐雜，且在勾稽或針對訂單定義的溝通過程，往往發現雙方數據對不上的問題。
為了解決根本的痛點，91APP組成數據治理定義小組，針對數據定義大表的欄位有了明確的規範，並透過Looker作為數據治理的核心中台。如今，91APP所有同仁都能在Looker Studio快速拉出報表，不僅所有數據都能對齊，甚至也能透過API方式將Looker的數據匯出給零售客戶使用，達成「書同文、車同軌」的Data Governance-as-a-Service境界。
運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
看準未來消費者會透過AI自然語言模型，也就是以對話方式來搜尋商品，形成新的購物模式。近期91APP使用Google Cloud的Vertex AI，透過Embedding Model模型，更深入理解文本含義後，抽出768維度的連續向量空間，運算出高度關連性的產品群集。
摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。