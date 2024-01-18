《勵志書實踐生存報告》：每月閱讀一本勵志書，我在這之中感受到作者的蛻變

文：小豆

《勵志書實踐生存報告》這本書作者瑪莉安・包爾（Marianne Power），用一年時間讀12本暢銷勵志書，並將書中內容實踐，將這一年經歷和想法紀錄在這本書中。

一開始作者想要發起這個計畫，不只是要讀勵志書，還要將實踐書中建議，一個月一本書，並按照書建議去做，看看勵志書是否能改變人生。

以下我挑選幾個章節介紹：

秘密

「秘密」書中提到「讓你體重增加的不是食物，而是對於食物的看法」，結果作者按照這個方法，吃東西的時候想著自己是瘦子，照吃碳水，想著自己有名模身材，沒有減少食物的份量，後來發現自己胖了。

而作者也按照書中作法，寫下自己願望版，看看是否有所不同，在願望版做好的四天後，有編輯邀請作者寫推薦羽衣甘藍的推薦文，作者認為這不意外，因為他本身就常常寫健康養生文章，但十萬英鎊的支票並沒有拿到。

這給我的啟發是，在接觸到書中方法時，也要去評估合理性，例如這個方法是否有足夠證據支持，或是交叉比對，例如上述減重的例子，可以參考一些科學文章、影音、書籍等，或是查看他人對於該書的評價等，藉此評估合理與否。

與成功有約

作者讀《與成功有約》後，整理出書中七個習慣，並且開始實踐。

過程中作者提到，勵志書可能會創造一種危險期望，就是如果你無法每天活得像是Mary Poppins、耶穌或佛祖一樣，那就說明你的勵志計畫有問題。作者想成為完美的人，但設的標準越高，就感覺人生越失敗。

他實踐書中的想像喪禮情況的方法，去想想看自己喪禮上會想要大家說什麼，以終為始，規劃自己的人生，但作者在此提出懷疑，例如誰會在喪禮上致詞？會開心嗎？會有錢嗎？對於幸福人生條件，作者也感到疑惑，這種不知道的感覺，讓作者覺得自己很失敗。

讀到這段時，我自己有看過《與成功有約》這本書，其中對於喪禮這段也是有點質疑，因為想像實在有難度，但我認為以終為始個概念，確實值得參考。

例如我就可以用一個學期作為目標，先了解各科目的評分方式，看看是考試還是報告，有考試的話可以去看沒有考古題，有報告可以去看報告規範，就會比較知道課堂中那些東西要深讀，是否需要記憶內容

不過喪禮這方法錯嗎？我覺得不一定，因為每個人本來就都有各自的人生哲學，可以藉由閱讀參考他人的人生哲學，以及去思考這種思維方式是否用於自身。

例如有句話會說「人死留名，虎死留皮」，可能會讓人覺得要讓他人記得名聲；而「這一生，你想留下什麼」這本書作者則認為「世人是否能記得我的貢獻，根本無關緊要。重要的是，這一路上，我們能幫助多少人」，可以去比較不同說法，想想看自己要活出怎樣的一生。

當下的力量

後來作者去找心理諮商師談談，但諮商師認為這是作者的勵志書實踐計畫是個，探尋自我的過程，後來作者讀到《當下的力量》。這本書中的觀點，是你可以設定目標，努力向目標前進，但務必要專注在當下採取的行動，而不是執著在最後結果。

作者提到，原本他以為只要變成功或是有錢，一切就會好轉，但後來他發現幸福不在於成就，而是沉醉每時刻、好好感受一切，享受工作過程而非結果、享受友人大笑的聲音、享受沙發上的深層午覺等活在當下不是要放下一且，什麼都不做，想做多少就做多少，只要是在當下腳踏實地去做這些事情，就沒問題。感受到了平靜、喜悅、人生的美好

這部分讓我想到《習慣紅利》這本書中提到，專注在過程的每一步，而非結果，設定目標是為了給自己一個方向，朝著遠方的目標，而專心於當下。

以及《更快樂》這本書中提到：目標應當扮演的角色是：讓人毫無牽掛地享受當下。腦海裡有個目的地，大概知道自己的行進方向，就能自由自在、聚精會神地享受當下。

一年總結

一年後，作者檢視這一年，他的負債增加，比一開始胖六公斤。前期在讀完一本書後，對於人生期盼更高，不只是要幸福人生，還想要超凡人生，但標準越高，挫折越重。

但同時在這一年內，讓他可有機會可以清除腦袋的一堆垃圾，可以不再被自我厭惡感蒙蔽，可以看見身旁的人，從這方面來說，勵志書有用，幫助他超越了自己。

並且提到《七個習慣》書中的建議，寫下任務單，描述自己成為的人，不是想像未來想成為的人，而是現在想要做的人，以往作者什麼都寫不出來，但一年後寫出了很多，例如要有耐心、珍惜每一天、心存感激……等。

我在這之中，感受到作者蛻變的過程，從原本的幸福在未來能得到，變成能用心把握和體會每個當下，用心體驗每一個過程，作者這一年的閱讀和實踐，這是一個自我探尋的過程。

我認為我在閱讀時，同時是在認識自我和他人，例如閱讀有關於人生規劃的內容，可以採用一些方法認識自我；閱讀一些心理學內容，有助於了解思考偏誤、應對情緒、理解幸福、與人的互動等；閱讀腦科學內容，能理解大腦如何運作；閱讀時就像是與人交流，試著從不同專業及身分的角度看待世界。

總體心得

以上是作者讀完勵志書的過程和轉變，當然每個人在閱讀之後，會有的轉變都會有所不同，作者經驗可以提供我們參考

而我認為從本書作者實踐勵志書的過程中，可以學習到幾件事情：

看書之後，如果書中有提到方法和建議，可以轉換為行動清單，提醒自己實踐。 辨別書籍品質，例如檢視書作者身分背景、書中方法是否有足夠證據支持，或查看他人對於該書評價，例如選書時，如果要挑選幸福主題的，可以優先挑選有心理學研究支持的書籍。 書中方法不一定適用所有人，每本書中的方法會有所差異，要去思考自身的情境，想想看這個方法是否適用，例如一本讀書方法的書，對象設定給高中生，有些方法到大學就可能不適合，需要調整；有些老師推薦的學習法，到現在因為課綱和考題方向改變，就需要去思考是否還適用。 避免陷入比較和焦慮，有目標是為了自己有方向，而專注於每個當下，關注每個當下能做到的事情。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：一年勵志書計畫，如何改變人生？《勵志書實踐生存報告》

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航