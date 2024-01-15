【藝遊嚮導】1/16-1/22：台灣豫劇團《長安花》、厲陰宅之旅 沈浸式特展、江賢二2023個展，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
以唐代傳奇小說《李娃傳》為藍本，《長安花》重新刻畫了人物。人生驟變的鄭生如何超脫困境？李娃是青樓女子的勝利組嗎？來看看這齣熟悉的舊劇如何找到嶄新生路。空軍三重一村將舉辦熱鬧的喜宴！《一村喜事》邀請你一起穿越時空邊看劇邊吃喜酒，參與這場獨一無二的婚禮。直擊內心恐懼的沉浸式特展《厲陰宅之旅》，還原7部恐怖電影經典場面，大門已經為你敞開，但你敢進來嗎？
【表演藝術】
名稱｜台灣豫劇團2024賀歲公演《長安花》
時間｜2024/1/20（六） - 2024/1/21（日）
地點｜台灣戲曲中心大表演廳（台北市士林區文林路751號）
備註｜本活動為售票活動
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一封信、一件繡襦，蘊藏多少往事？《長安花》「熟戲生寫」，試為李娃找到專屬的 「繡襦」，為這齣耳熟能詳的「舊劇」找到一條嶄新「生路」。
進京應試的滎陽公子鄭生，被長安名妓李娃的美貌深深吸引，從此深陷歡樂銷金窟，千金散盡，當了火山孝子。初識之時，李娃對待鄭生並無真情，純粹一場風花雪月，逢場作戲。當鄭生床頭金盡，李娃便配合老鴇設計驅趕，但心生一絲悲憫，猶備薄金，讓鄭生得以返家，重新做人。誰知陰錯陽差，命運作弄，使鄭生流落長安，並受父親嚴苛責打，棄之荒郊，淪為乞兒！李娃面對這段情感，將如何在是非道義中抉擇？ 遭逢人生驟變的鄭生，如何超脫困境？李娃在白行簡筆下，真是青樓女子的人生勝利組嗎？
「傾城名花傍花郎，曲巷笙樂逐風流；情到深處空餘恨，徒留繡襦憶情長。」本劇特聘文化大學劉慧芬教授，繼《劉姥姥》、《阿彌陀埤》、《龍袍》後又一改編新寫的經典題材。以唐代白行簡的傳奇小說《李娃傳》為故事藍本，重新爬梳情理脈絡，刻畫人物性格的別樣風情，以及深切至誠的情感流動。
名稱｜《今夜無法說相聲之大師來了》
時間｜2024/1/20（六） - 2024/1/21（日）
地點｜新北市藝文中心演藝廳（新北市板橋區莊敬路62號）
備註｜本活動為售票活動
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犒賞忙碌的自己，90分鐘搞笑釋放壓力！
選舉年，喜劇團收到不知名政黨候選人邀請舉辦相聲藝文表演。時間到了！大師沒出現？只好由喜劇團的「噗嚨共」們輪番上陣頂替塞時間，看一群噗嚨共怎麼惡搞相聲段子。人（大師）來了，卻無法演？
名稱｜《一村喜事》
時間｜2024/1/19（五） - 2024/2/4（日）
地點｜空軍三重一村（新北市三重區正義南路86巷）
備註｜本活動為售票活動
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台灣早期美好的飲食文化 + 精彩絕倫的戲劇現場演出體驗：復古辦桌的沉浸式戲劇，滿漢全席眷村菜，滿足味蕾的視覺饗宴！
1949年王村長帶著家眷從北平逃到台灣，被分配到三重眷村，就此落地生根。小小的眷村，今日特別熱鬧，鑼鼓歡慶，原來村長的女兒要出嫁啦！一家的事就是全村的事，街坊鄰居在村子的廣場搭起小小的舞台，棚前辦起流水席，各路的拿手菜將紛紛上桌，香味瀰漫大街小巷，這場跨族群婚禮勢必要辦得風風光光。
建築留下生活的痕跡，菜餚找回美好的記憶。空軍三重一村將有一場熱鬧的喜宴，邀請你一起穿越時空，一起吃喜酒，參與這場獨一無二的婚禮！
【展覽】
名稱｜厲陰宅之旅 沉浸式體驗展
時間｜2024/1/6（六） - 2024/4/7（日）
地點｜華山1914文化創意園區（台北市中正區八德路一段1號）
重磅直擊內心恐懼的沉浸體驗，厲陰宅大門即將敞開，你 敢 走 進 嗎⋯⋯？
驚聲尖叫！踏入《厲陰宅》宇宙世界觀，觀眾將瞬間進入超自然現象隨時引爆的真實詭譎感，重現當初觀影時緊張刺激、提心吊膽的巔峰。體驗展包含高度還原三部《厲陰宅》系列、三部《安娜貝爾》系列及《鬼修女》電影中不寒而慄的標誌性場景和情節，持續穿梭在7部恐怖電影時空，接連展開難以置信的毛骨悚然，見證《厲陰宅》存在的真實性，帶來超出電影大螢幕層級的五感刺激與震懾！
名稱｜透景線：實境的疊隱與擴張
時間｜2023/12/30（六） - 2024/4/7（日）
地點｜高雄市立美術館（高雄市鼓山區美術館路80號）
探討藝術家如何遙看生機萬物與崇偉自然的「遠景」，平視歷史進程、地景變遷、族群認同之「中景」，最後回到內在衝突、夢靨、妄念與慾望等「近景」之直視，將觀者拉進他們沉默又熱鬧的「虛擬實境」中。
「透景線」是傳統園林構景設計學上的一個專業技術名詞，大概意為當前方景物視野被物遮蔽，設計者會巧妙地開闢出一條「線」，來引領觀者穿透「迷障」進行「腦補」，讓眼前風景得以無限延伸出去。
當代藝術不易為大眾直接理解與看透，要找到進入作品的路徑，需要觀者的好奇與想像，才能得到「抽絲剝繭」的成就感。而《透景線》想探討的就是這段藝術家將實境同步「疊隱」並「擴張」的過程，有如數位幻象為觀者營造的視野延伸。
名稱｜江賢二2023個展
時間｜2023/12/2（六） - 2024/3/10（日）
地點｜高雄市立美術館（高雄市鼓山區美術館路80號）
紐約蟄伏30年，工作室從未有一縷自然光的江賢二，卻讓心靈的光盈滿創作。精神性的崇高感，一直是他作品中最重要的元素，總能在不同系列的作品中看見他用生命調色而成的光。
江賢二曾說：「不知何年開始，每天起床作畫，雖然不一定能達到精神的高度，但是我至少要求我自己，顏色要純淨、要美。」那自內心透出的光，是來自清澈的靈魂，於是開窗創作的流光四溢，反射的正是藝術家的心魄。正因夠剔透，才能完全折射出他瞳孔裡的快意，那是份徜徉於天地的浩然壯闊，恣意灑脫。也正因如此，我們才會不斷從作品中體會精神的昇華、人間的美好，進而看見江賢二湛然處之的通透。
【影視】
名稱｜《明天比昨天長久》Tomorrow Is a Long Time
上映時間｜2024/1/19（五）
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在明天到來前，為迷惘靈魂尋一條生路。
從台灣來到異鄉新加坡展開新生活的單親爸爸，和面對同儕霸凌的兒子，兩人除了有各自的生存問題要面對，彼此的關係在擁擠的新加坡更無從宣洩。父親決定進行一場將兩人「放生」回森林中的儀式，原以為能讓他們如困獸般的處境得到抒發，卻沒想到將兩人帶到無法挽回的局面。
【音樂】
名稱｜爵世融合-馬德里首獎新秀＆遇見喬安娜
時間｜2024/1/20（六）
地點｜台北表演藝術中心 藍盒子（台北市士林區劍潭路1號）
在熱情的佛拉明哥曲風，巧妙堆疊爵士和聲層次、充滿自由性格的即興能量，與世界音樂神祕色彩跨界融合。
結合當代爵士樂和聲，以及佛拉明哥經典曲式與節奏律動的樂舞融合。與充滿深情魅力的拉丁音樂元素，以及世界樂風中的各項獨特擊樂聲響之跨界結合。特邀來自西班牙馬德里，並於眾所矚目的「Festival Cante las Minas」佛拉明哥音樂大賽中榮獲首獎的傑出新秀Lara Wong & Melón Jiménez擔任演出嘉賓！
名稱｜60與70年代的美好時光
時間｜2024/1/19（五）
地點｜誠品表演廳（台北市信義區菸廠路88號B1）
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音樂家們滿滿地呈現觀眾，無比魅力的60與70年代西洋經典與台灣膾炙人口的流行樂曲，藉由這些音樂讓聽眾回憶過往純真的美好年代，絕對是讓大家熟悉難忘的一場音樂饗宴！
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。