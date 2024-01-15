【藝遊嚮導】1/16-1/22：台灣豫劇團《長安花》、厲陰宅之旅 沈浸式特展、江賢二2023個展，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜台灣豫劇團2024賀歲公演《長安花》

時間｜2024/1/20（六） - 2024/1/21（日）

地點｜台灣戲曲中心大表演廳（台北市士林區文林路751號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

一封信、一件繡襦，蘊藏多少往事？《長安花》「熟戲生寫」，試為李娃找到專屬的 「繡襦」，為這齣耳熟能詳的「舊劇」找到一條嶄新「生路」。

進京應試的滎陽公子鄭生，被長安名妓李娃的美貌深深吸引，從此深陷歡樂銷金窟，千金散盡，當了火山孝子。初識之時，李娃對待鄭生並無真情，純粹一場風花雪月，逢場作戲。當鄭生床頭金盡，李娃便配合老鴇設計驅趕，但心生一絲悲憫，猶備薄金，讓鄭生得以返家，重新做人。誰知陰錯陽差，命運作弄，使鄭生流落長安，並受父親嚴苛責打，棄之荒郊，淪為乞兒！李娃面對這段情感，將如何在是非道義中抉擇？ 遭逢人生驟變的鄭生，如何超脫困境？李娃在白行簡筆下，真是青樓女子的人生勝利組嗎？

「傾城名花傍花郎，曲巷笙樂逐風流；情到深處空餘恨，徒留繡襦憶情長。」本劇特聘文化大學劉慧芬教授，繼《劉姥姥》、《阿彌陀埤》、《龍袍》後又一改編新寫的經典題材。以唐代白行簡的傳奇小說《李娃傳》為故事藍本，重新爬梳情理脈絡，刻畫人物性格的別樣風情，以及深切至誠的情感流動。

名稱｜《今夜無法說相聲之大師來了》

時間｜2024/1/20（六） - 2024/1/21（日）

地點｜新北市藝文中心演藝廳（新北市板橋區莊敬路62號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

犒賞忙碌的自己，90分鐘搞笑釋放壓力！

選舉年，喜劇團收到不知名政黨候選人邀請舉辦相聲藝文表演。時間到了！大師沒出現？只好由喜劇團的「噗嚨共」們輪番上陣頂替塞時間，看一群噗嚨共怎麼惡搞相聲段子。人（大師）來了，卻無法演？

名稱｜《一村喜事》

時間｜2024/1/19（五） - 2024/2/4（日）

地點｜空軍三重一村（新北市三重區正義南路86巷）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

台灣早期美好的飲食文化 + 精彩絕倫的戲劇現場演出體驗：復古辦桌的沉浸式戲劇，滿漢全席眷村菜，滿足味蕾的視覺饗宴！

1949年王村長帶著家眷從北平逃到台灣，被分配到三重眷村，就此落地生根。小小的眷村，今日特別熱鬧，鑼鼓歡慶，原來村長的女兒要出嫁啦！一家的事就是全村的事，街坊鄰居在村子的廣場搭起小小的舞台，棚前辦起流水席，各路的拿手菜將紛紛上桌，香味瀰漫大街小巷，這場跨族群婚禮勢必要辦得風風光光。

建築留下生活的痕跡，菜餚找回美好的記憶。空軍三重一村將有一場熱鬧的喜宴，邀請你一起穿越時空，一起吃喜酒，參與這場獨一無二的婚禮！

【展覽】

名稱｜厲陰宅之旅 沉浸式體驗展

時間｜2024/1/6（六） - 2024/4/7（日）

地點｜華山1914文化創意園區（台北市中正區八德路一段1號）

詳情請點擊

重磅直擊內心恐懼的沉浸體驗，厲陰宅大門即將敞開，你 敢 走 進 嗎⋯⋯？

驚聲尖叫！踏入《厲陰宅》宇宙世界觀，觀眾將瞬間進入超自然現象隨時引爆的真實詭譎感，重現當初觀影時緊張刺激、提心吊膽的巔峰。體驗展包含高度還原三部《厲陰宅》系列、三部《安娜貝爾》系列及《鬼修女》電影中不寒而慄的標誌性場景和情節，持續穿梭在7部恐怖電影時空，接連展開難以置信的毛骨悚然，見證《厲陰宅》存在的真實性，帶來超出電影大螢幕層級的五感刺激與震懾！

名稱｜透景線：實境的疊隱與擴張

時間｜2023/12/30（六） - 2024/4/7（日）

地點｜高雄市立美術館（高雄市鼓山區美術館路80號）

詳情請點擊

探討藝術家如何遙看生機萬物與崇偉自然的「遠景」，平視歷史進程、地景變遷、族群認同之「中景」，最後回到內在衝突、夢靨、妄念與慾望等「近景」之直視，將觀者拉進他們沉默又熱鬧的「虛擬實境」中。

「透景線」是傳統園林構景設計學上的一個專業技術名詞，大概意為當前方景物視野被物遮蔽，設計者會巧妙地開闢出一條「線」，來引領觀者穿透「迷障」進行「腦補」，讓眼前風景得以無限延伸出去。

當代藝術不易為大眾直接理解與看透，要找到進入作品的路徑，需要觀者的好奇與想像，才能得到「抽絲剝繭」的成就感。而《透景線》想探討的就是這段藝術家將實境同步「疊隱」並「擴張」的過程，有如數位幻象為觀者營造的視野延伸。

名稱｜江賢二2023個展

時間｜2023/12/2（六） - 2024/3/10（日）

地點｜高雄市立美術館（高雄市鼓山區美術館路80號）

詳情請點擊

紐約蟄伏30年，工作室從未有一縷自然光的江賢二，卻讓心靈的光盈滿創作。精神性的崇高感，一直是他作品中最重要的元素，總能在不同系列的作品中看見他用生命調色而成的光。

江賢二曾說：「不知何年開始，每天起床作畫，雖然不一定能達到精神的高度，但是我至少要求我自己，顏色要純淨、要美。」那自內心透出的光，是來自清澈的靈魂，於是開窗創作的流光四溢，反射的正是藝術家的心魄。正因夠剔透，才能完全折射出他瞳孔裡的快意，那是份徜徉於天地的浩然壯闊，恣意灑脫。也正因如此，我們才會不斷從作品中體會精神的昇華、人間的美好，進而看見江賢二湛然處之的通透。

【影視】

名稱｜《明天比昨天長久》Tomorrow Is a Long Time

上映時間｜2024/1/19（五）

詳情請點擊

在明天到來前，為迷惘靈魂尋一條生路。

從台灣來到異鄉新加坡展開新生活的單親爸爸，和面對同儕霸凌的兒子，兩人除了有各自的生存問題要面對，彼此的關係在擁擠的新加坡更無從宣洩。父親決定進行一場將兩人「放生」回森林中的儀式，原以為能讓他們如困獸般的處境得到抒發，卻沒想到將兩人帶到無法挽回的局面。

【音樂】

名稱｜爵世融合-馬德里首獎新秀＆遇見喬安娜

時間｜2024/1/20（六）

地點｜台北表演藝術中心 藍盒子（台北市士林區劍潭路1號）

詳情請點擊

在熱情的佛拉明哥曲風，巧妙堆疊爵士和聲層次、充滿自由性格的即興能量，與世界音樂神祕色彩跨界融合。

結合當代爵士樂和聲，以及佛拉明哥經典曲式與節奏律動的樂舞融合。與充滿深情魅力的拉丁音樂元素，以及世界樂風中的各項獨特擊樂聲響之跨界結合。特邀來自西班牙馬德里，並於眾所矚目的「Festival Cante las Minas」佛拉明哥音樂大賽中榮獲首獎的傑出新秀Lara Wong & Melón Jiménez擔任演出嘉賓！

名稱｜60與70年代的美好時光

時間｜2024/1/19（五）

地點｜誠品表演廳（台北市信義區菸廠路88號B1）

詳情請點擊