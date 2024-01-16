你可能不知道的停車守則：紅線、黃線各有什麼限制？看到白線也不一定能停車？

文：54J

路邊停車紅黃白線考駕照有教，你也一定認識它，但到底「能不能停？」規定比你想像更複雜，停車前多看兩眼準沒錯。

紅線：全天禁止停車

紅線禁止停車相信大家都知道，也就沒必要多做探討了。

只要是畫設紅線的路段，不分時段、停車時間長短、駕駛是否在車上、車輛是否熄火，都可能吃上違規停車罰單。唯一例外則是颱風、豪大雨、天災期間，各地方政府可依權限開放紅、黃線停車，以避免民眾車輛停放河堤、低窪處造成損害。

Photo Credit: 8891汽車

除了畫設紅線路段禁止停車，依據道路交通管理處罰條例規定，在交叉路口、公車站的10公尺範圍內，或者消防車出入口5公尺範圍內也都是禁止停車，只不過有時礙於經費問題，這些路段未必會畫上紅線，停車前可得多多注意！

Photo Credit: 8891汽車

黃線：開放臨時停車、夜間時段可停車

路邊黃線管制比起紅線來的寬鬆，白天開放民眾臨時停車之外，在夜間時段（通常是8PM~7AM之間）也開放停車。

白天所指的「臨時停車」代表「車輛因上、下人、客，裝卸物品，停止時間未滿三分鐘，並保持立即行駛之狀態。」晚上的「停車」則是指「車輛停放於道路兩側或停車場所，而不立即行駛。」

簡單說，白天時段黃線開放車輛因為上下乘客、物品而「暫停一下」，且以不超過三分鐘為限，但倘若上下車乘客是未滿7歲之兒童或行動不便者，臨時停車可不受三分鐘的限制，而在晚上8點到上午7點之間則開放停車。

Photo Credit: 8891汽車

除了以上黃線停車的「通則」，黃線也常搭配路旁告示牌使用，因地制宜依照各地需求制定可臨時停車的時段，以上圖為例便明確規定在上下課期間作為家長接送區開放停車，下回找車位時可以多多注意路旁所懸掛的告示牌，往往會將該路段開放停車時段詳細標明。

Photo Credit: 8891汽車

白線：10公分不可停、15公分可停車

印象中白線代表著可以停車，但實際上路邊白線「寬度不同」所代表的意義也大不相同。

道路上常見白線共分有兩種寬度，分別是10公分的「快慢車道分隔線」與15公分的「路面邊線」，顧名思義倘若路邊畫的是寬度較窄的快慢車道分隔線，停車就等同於將車輛停在「慢車道」上，違規事態明確！

Photo Credit: 8891汽車

相反的若是15公分的路面邊線，那麼將車輛停在邊線外側才是合法的停車空間。

除了注意道路邊線寬度之外，路邊停車也要注意需停靠「順行方向」、「緊靠路邊30cm以內」才是合乎規定、能夠安心停放車輛的好位置。

Photo Credit: 8891汽車

停車規定雜又多，多看兩眼準沒錯

不可否認台灣道路規劃對於路邊停車規定並不完善，許多標線劃設往往沒有考慮用路人車輛停放需求。

舉例來說筆者近日來到彰濱工業區，當地路寬又大條，卻將10公分的快慢車道分隔線緊臨路旁劃設，再加上整個工業區內幾乎沒有停車場，工業區的上班員工都只能違規將車輛停放在快慢車道交界處。

明明有足夠空間劃設停車格與15公分路面邊線，卻因為便宜行事造成當地困擾的情況所在多有，但只要掌握紅線禁停、黃線限時停車、白線看仔細的大原則，看清楚路旁告示牌，相信就能省下無謂的停車罰單了。

本文經8891汽車授權轉載，原文刊載於此

原標題：以為白線一定能停車？你不知道的「紅黃白」線停車守則！

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：丁肇九