你可能不知道的停車守則：紅線、黃線各有什麼限制？看到白線也不一定能停車？
我們想讓你知道的是
只要是畫設紅線的路段，不分時段、停車時間長短、駕駛是否在車上、車輛是否熄火，都可能吃上違規停車罰單。而印象中白線代表著可以停車，但實際上路邊白線「寬度不同」所代表的意義也大不相同。
文：54J
路邊停車紅黃白線考駕照有教，你也一定認識它，但到底「能不能停？」規定比你想像更複雜，停車前多看兩眼準沒錯。
紅線：全天禁止停車
紅線禁止停車相信大家都知道，也就沒必要多做探討了。
只要是畫設紅線的路段，不分時段、停車時間長短、駕駛是否在車上、車輛是否熄火，都可能吃上違規停車罰單。唯一例外則是颱風、豪大雨、天災期間，各地方政府可依權限開放紅、黃線停車，以避免民眾車輛停放河堤、低窪處造成損害。
除了畫設紅線路段禁止停車，依據道路交通管理處罰條例規定，在交叉路口、公車站的10公尺範圍內，或者消防車出入口5公尺範圍內也都是禁止停車，只不過有時礙於經費問題，這些路段未必會畫上紅線，停車前可得多多注意！
黃線：開放臨時停車、夜間時段可停車
路邊黃線管制比起紅線來的寬鬆，白天開放民眾臨時停車之外，在夜間時段（通常是8PM~7AM之間）也開放停車。
白天所指的「臨時停車」代表「車輛因上、下人、客，裝卸物品，停止時間未滿三分鐘，並保持立即行駛之狀態。」晚上的「停車」則是指「車輛停放於道路兩側或停車場所，而不立即行駛。」
簡單說，白天時段黃線開放車輛因為上下乘客、物品而「暫停一下」，且以不超過三分鐘為限，但倘若上下車乘客是未滿7歲之兒童或行動不便者，臨時停車可不受三分鐘的限制，而在晚上8點到上午7點之間則開放停車。
除了以上黃線停車的「通則」，黃線也常搭配路旁告示牌使用，因地制宜依照各地需求制定可臨時停車的時段，以上圖為例便明確規定在上下課期間作為家長接送區開放停車，下回找車位時可以多多注意路旁所懸掛的告示牌，往往會將該路段開放停車時段詳細標明。
白線：10公分不可停、15公分可停車
印象中白線代表著可以停車，但實際上路邊白線「寬度不同」所代表的意義也大不相同。
道路上常見白線共分有兩種寬度，分別是10公分的「快慢車道分隔線」與15公分的「路面邊線」，顧名思義倘若路邊畫的是寬度較窄的快慢車道分隔線，停車就等同於將車輛停在「慢車道」上，違規事態明確！
相反的若是15公分的路面邊線，那麼將車輛停在邊線外側才是合法的停車空間。
除了注意道路邊線寬度之外，路邊停車也要注意需停靠「順行方向」、「緊靠路邊30cm以內」才是合乎規定、能夠安心停放車輛的好位置。
停車規定雜又多，多看兩眼準沒錯
不可否認台灣道路規劃對於路邊停車規定並不完善，許多標線劃設往往沒有考慮用路人車輛停放需求。
舉例來說筆者近日來到彰濱工業區，當地路寬又大條，卻將10公分的快慢車道分隔線緊臨路旁劃設，再加上整個工業區內幾乎沒有停車場，工業區的上班員工都只能違規將車輛停放在快慢車道交界處。
明明有足夠空間劃設停車格與15公分路面邊線，卻因為便宜行事造成當地困擾的情況所在多有，但只要掌握紅線禁停、黃線限時停車、白線看仔細的大原則，看清楚路旁告示牌，相信就能省下無謂的停車罰單了。
本文經8891汽車授權轉載，原文刊載於此
原標題：以為白線一定能停車？你不知道的「紅黃白」線停車守則！
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：丁肇九
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
我們想讓你知道的是
自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。