Disney+韓劇《殺人者的購物中心》1/17開播！李棟旭憂鬱現身，攜手「姪女」金慧峻呈現高水準動作武打

Disney+將於1月17日上線驚悚韓劇《殺人者的購物中心》，由韓影《鎖命危機》導演李權執導，並邀請到實力派韓國男星李棟旭和《再見，未成年》的金慧峻擔任領銜主演。

《殺人者的購物中心》改編自韓國作家姜智英同名小說，故事聚焦於一位從小由叔叔帶大的女孩。某天，她突然遭到不明人士的追殺。好險由於從小在叔叔家長大，習得了許多特殊技能，成功逃脫了這場危機。然而，這次逃脫也將她捲入一連串的謎團之中。

故事背景

《殺人者的購物中心》講述了由李棟旭飾演的鄭進灣，他是一位神秘購物中心的代表，同時也負責照顧從小失去雙親的侄女鄭智安（金慧峻飾）。

故事中，鄭智安是一位女大學生，在某天遭遇一群超強刺客的追殺，迫使她逃回了叔叔鄭進灣的家中。在逃亡的過程中，鄭智安回憶起叔叔曾傳授給她的特殊技能，這些技能成為她生存的關鍵，使她成功脫離了危險。

然而，叔叔的突然逝世，讓鄭智安感到匪夷所思和害怕。儘管如此，她深知自己必須在這場鬥爭中生存下去，並且揭開殺害叔叔兇手的真實身份。

儘管智安對於生前留下許多謎團的叔叔感到困惑與恐懼，但在這場攸關生死的攻防戰中，她勢必得揭開叔叔多年來隱藏的秘密，同時釐清眾人關注的購物中心以及其中儲藏的大量軍械武器背後的真相。

究竟購物中心的秘密是否和叔叔的死因有關？凶手又是誰呢？有待《殺人者的購物中心》播出後逐一解密。

導演妻大力推薦，耗時三年完成影集製作

在《殺人者的購物中心》發布會上，導演李權分享了創作的契機。他提到這部小說是由自己的妻子向他推薦的，閱讀後深感趣味盎然。妻子更鼓勵他說：

「在變老之前，不妨試試拍一部動作片吧！」

這句激勵的話語讓他真正踏出了創作的步伐，積極與出版社和製片公司洽談合作。

此外，李權提到自己於2021年開始編寫《殺人者的購物中心》的劇本，歷經三年的時間才成功將這部作品呈現給觀眾。他不斷感謝妻子當初的推薦，認為這是劇作誕生的重要契機。

李棟旭擺脫清新形象，掛上憂鬱氛圍挑戰懸疑動作

李棟旭過去以帥氣、清新的形象示人，而在《九尾狐傳》中，他展現了魅惑的一面。

而這一次在《殺人者的購物中心》中，李棟旭將挑戰充滿憂鬱、神秘又冷酷的角色，徹底跳脫以往的螢幕形象，呈現了令人耳目一新的一面。

劇中，李棟旭飾演一位古怪的購物中心經營者，外表看似漠不關心，實則相當在乎外甥女的溫柔叔叔。而透過李棟旭生動的演技，從生活場景到激烈槍戰，以及多樣的動作場面都展現得淋漓盡致。

在發布記者會上，李棟旭分享了參與《殺人者的購物中心》動作戲所帶來的挑戰。

李棟旭表示，相較於過去參與的帶有幻想成分的動作戲，這次動作戲份多以槍械和匕首為主，儘管練習起來相對繁瑣，但也展現了他的專業態度，拍攝成果也獲得眾人讚賞。

而在發布會上，導演李權也解釋了邀請李棟旭出演的原因。

李權他表示原著小說中，「叔叔」這個角色其實是一位身材渾圓的禿頭大叔，但為了呈現冷漠與冷靜的氛圍和帥氣形象，因此選擇了李棟旭來詮釋這個角色。

金慧峻首度挑戰高難度武打場面，一度萌生退意

而女主角金慧峻這次將挑戰一位童年坎坷，並由叔叔扶養長大的勇敢獨立女大學生。

她在劇中為了自保並查明叔叔被殺害的真相，必須與反派展開激烈的對抗，其中包含大量的武打戲。金慧峻在《殺人者的購物中心》發布記者會上坦言，這部戲的武打場景確實充滿挑戰性，甚至一度讓她考慮放棄。

幸運的是，在實際拍攝過程中，前輩李棟旭始終給予她溫暖的鼓勵和安慰，讓她重新振作起來，最終下定決心完成拍攝。

金慧峻於2015年首次亮相，參演網路劇《大勢的百合》。而後，她在tvN電視台的《韓國SNL》中擔任固定嘉賓，積極參與演藝活動，逐漸提升知名度。

到了2019年，金慧峻接下Netflix影集《屍戰朝鮮》王妃趙氏一角，使她在海外的人氣快速攀升。同年，她還以電影《再見，未成年》榮獲青龍獎最佳女新人獎，展現了她多才多藝的演藝才華。

不論在電影或電視劇中，每次亮相金慧峻都勇於挑戰各種迥異類型的角色，這逐漸凸顯了她優異的演技實力，使她成為新生代實力派代表演員之一。

這一次，她將與「叔叔」李棟旭搭擋演出，他們的對手戲，同樣讓人對劇情充滿期待。

高水準動作武打，打造精彩刺激場景

《殺人者的購物中心》的亮點除了兩位主演首度合作外，無疑就是其高水準的打鬥武打畫面。

在劇中飾演無情狙擊手李成祖的演員徐賢宇透露，他的角色經歷了許多苦難，但目標只有一個，那就是生存。為此，他在動作學校進行了大量的滾動練習，以展現驚人的武打視覺效果。

在發布會上，徐賢宇還透露：

「由於劇中涉及大量的武打和槍戰戲碼，所有演員都參與其中，我們彷彿將槍當成了日常的寵物，每天帶上帶下，這似乎也成了一種習慣。」

他進一步指出，劇中的槍戰戲碼絕對是一場不容小覷的視覺饗宴，特別適合喜歡緊湊刺激武打戲碼的觀眾，絕對不會讓人失望。

另一位飾演本劇最大反派貝爾的演員趙漢善，分享了他對角色的理解。

趙漢善認為貝爾是一個讓人難以做出道德判斷的人物，他的行為和決定可能很複雜，觀眾難以明確評價其善惡或正邪。而這樣的人格特質，將讓人體驗極限的痛苦和緊張感。

此外，趙漢善也提到，這是他第一次嘗試匕首動作，為此做了充分的準備工作。儘管存在一些危險，擔心可能會受傷，但與李棟旭的默契十分良好，順利完成了拍攝。

最後，所有演員一致表示，《殺人者的購物中心》是一部付出了血汗的作品。他們強調這是一次前所未有的反派和殺手演出，對此充滿信心。

「殺人者」是誰？「購物中心」又為何？