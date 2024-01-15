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2024/01/15,
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神隱20天遭疑健康狀況亮紅燈，越共總書記阮富仲今在國會會議露面

神隱20天遭疑健康狀況亮紅燈，越共總書記阮富仲今在國會會議露面
越南最高領導人阮富仲（Nguyen Phu Trong）。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

越南政壇盛傳79歲的越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）健康亮紅燈，自2023年12月26日以來，已20天未公開露面，直至今日出席國會的一場會議才在出現在大眾視野。

（中央社）越共總書記阮富仲今天親自出席越南國會一場會議，幾天來，有關他健康亮紅燈的傳聞引發各界關切後。

這是79歲的阮富仲（Nguyen Phu Trong）在2023年12月26日後首度公開露面。外交人士對他的健康表示擔憂，部分官員也無法確認他的健康狀況。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）本月稍早訪問越南時，阮富仲並未與他會面，而在接待來訪的寮國總理西潘敦（Sonexay Siphandone）的越南領導人名單中，阮富仲也未列其中，引發各界對其身體健康的廣泛臆測。

阮富仲自2011年以來一直是執政的越南共產黨領導人，並擔任中央總書記職務。

越南國會正召開會議，討論銀行與土地改革等。

目擊者表示，在主席致詞後不久，阮富仲在幕僚協助下走出會場。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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