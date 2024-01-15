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2024/01/15,
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《繼承之戰》女星莎拉史努克自爆曾受製片霸凌，回憶往事：為什麼要這樣對待女性？

《繼承之戰》女星莎拉史努克自爆曾受製片霸凌，回憶往事：為什麼要這樣對待女性？
莎拉史努克｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

因為影集《繼承之戰》爆紅的莎拉史努克，近期回憶了早期遭受的不公平對待，例如要求節食，只因吃一小口巧克力蛋糕就被責罵，製片說：「為了讓你們有市場，我們會美白你們的牙齒，把你們的頭髮變得更深，會給你們一個私人教練，這樣你們就可以減肥。」而莎拉史努克最後則說：「女性被幼稚化了，無法做出自己的決定，為什麼我們要這樣對待女性？」

憑藉HBO熱門影集《繼承之戰》備受矚目的女演員莎拉史努克（Sarah Snook），近期在《周日泰晤士報》（The Sunday Times）的專訪中表示，自己的職業生涯早期曾遭到製片以及選角指導的不公平待遇。此言論一出，也引起網路熱議。

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Photo Credit: GettyImages
莎拉史努克

現年36歲的莎拉史努克出生於澳洲，演員生涯大約在2010年左右起步，首部演出影集為老牌作品《All Saints》，而後莎拉史努克就於小螢幕的電視、大銀幕的電影雙棲。

至今演出過的電影包含《陪睡美人》、《超時空攔截》、《史蒂夫賈伯斯》、《惡女訂製服》、《溫徹斯特鬼屋》等片，而影集部分，最為標誌性的代表作品，就屬《繼承之戰》。而莎拉史努克在《繼承之戰》中飾演富豪名門的唯一女兒，在劇中和手足們爭權奪利，在爾虞我詐的商戰中試圖生存。

《繼承之戰》影集的成功也在這幾年北美獎季上大有斬獲，每一季幾乎都是獎項入圍保證，而莎拉史努克至今也憑藉《繼承之戰》獲得黃金時段艾美獎、演員工會獎等重要獎項提名，更在今年收下金球獎、影評人選擇獎。

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Photo Credit: GettyImages
莎拉史努克今（2024）年憑藉《繼承之戰》拿下影評人選擇獎最佳女演員獎項

而在獎季備受矚目的莎拉史努克，則在近日接受《周日泰晤士報》專訪時談及過往的演員經歷，並表達出女性演員的艱難。

莎拉史努克表示，某次獲得一個電影角色後（莎拉史努克沒有透露電影名字），選角指導告訴她，「我們並不是真的想要你，因為你是個無名小卒，但導演和編劇認為你很適合角色。所以，我們要做的就是改變你們，讓你們有市場，我們會美白你們的牙齒，把你們的頭髮變得更深，我們會給你們一個私人教練，這樣你們就可以減肥。 」

莎拉史努克聲稱當時她同意了一切，並指出：「為了讓我成功，我必須成為一個不屬於我自己的人。」

莎拉史努克也表示，當時只因為吃了一小口巧克力蛋糕，一名製片就在劇組工作人員前責備她，莎拉史努克說：「這所有的一切讓我的內心死去。」

最後，莎拉史努克說：「女性被幼稚化了，無法做出自己的決定，為什麼我們要這樣對待女性？」

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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