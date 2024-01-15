《繼承之戰》女星莎拉史努克自爆曾受製片霸凌，回憶往事：為什麼要這樣對待女性？
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因為影集《繼承之戰》爆紅的莎拉史努克，近期回憶了早期遭受的不公平對待，例如要求節食，只因吃一小口巧克力蛋糕就被責罵，製片說：「為了讓你們有市場，我們會美白你們的牙齒，把你們的頭髮變得更深，會給你們一個私人教練，這樣你們就可以減肥。」而莎拉史努克最後則說：「女性被幼稚化了，無法做出自己的決定，為什麼我們要這樣對待女性？」
憑藉HBO熱門影集《繼承之戰》備受矚目的女演員莎拉史努克（Sarah Snook），近期在《周日泰晤士報》（The Sunday Times）的專訪中表示，自己的職業生涯早期曾遭到製片以及選角指導的不公平待遇。此言論一出，也引起網路熱議。
現年36歲的莎拉史努克出生於澳洲，演員生涯大約在2010年左右起步，首部演出影集為老牌作品《All Saints》，而後莎拉史努克就於小螢幕的電視、大銀幕的電影雙棲。
至今演出過的電影包含《陪睡美人》、《超時空攔截》、《史蒂夫賈伯斯》、《惡女訂製服》、《溫徹斯特鬼屋》等片，而影集部分，最為標誌性的代表作品，就屬《繼承之戰》。而莎拉史努克在《繼承之戰》中飾演富豪名門的唯一女兒，在劇中和手足們爭權奪利，在爾虞我詐的商戰中試圖生存。
《繼承之戰》影集的成功也在這幾年北美獎季上大有斬獲，每一季幾乎都是獎項入圍保證，而莎拉史努克至今也憑藉《繼承之戰》獲得黃金時段艾美獎、演員工會獎等重要獎項提名，更在今年收下金球獎、影評人選擇獎。
而在獎季備受矚目的莎拉史努克，則在近日接受《周日泰晤士報》專訪時談及過往的演員經歷，並表達出女性演員的艱難。
莎拉史努克表示，某次獲得一個電影角色後（莎拉史努克沒有透露電影名字），選角指導告訴她，「我們並不是真的想要你，因為你是個無名小卒，但導演和編劇認為你很適合角色。所以，我們要做的就是改變你們，讓你們有市場，我們會美白你們的牙齒，把你們的頭髮變得更深，我們會給你們一個私人教練，這樣你們就可以減肥。 」
莎拉史努克聲稱當時她同意了一切，並指出：「為了讓我成功，我必須成為一個不屬於我自己的人。」
莎拉史努克也表示，當時只因為吃了一小口巧克力蛋糕，一名製片就在劇組工作人員前責備她，莎拉史努克說：「這所有的一切讓我的內心死去。」
最後，莎拉史努克說：「女性被幼稚化了，無法做出自己的決定，為什麼我們要這樣對待女性？」
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。