總統大選甫結束，諾魯「突擊式」宣布與我斷交，外交部：諾魯對台、中援助方案「進行比價」
我們想讓你知道的是
外交部透露，諾魯新政府上任後，持續以澳洲要關閉諾魯難民處理中心（RPC）鉅額財政缺口，諾魯要舉辦2026年密克羅尼西亞運動會田徑場的工程經費，以及澳洲在諾魯的Bendigo銀行要關閉等理由，向我國索取鉅額經濟援助，並就台灣與中國提供的援助方案「進行比價」。至於中國開出的金額，「遠遠超過我們一般對邦交國能提出的」。
總統大選結束兩天後，我國友邦再傳鬆動。諾魯總統亞定（David Adeang）今（15）日發表全國談話，宣佈承認中華人民共和國。我國外交部稍早舉辦記者會，宣布基於國家主權與尊嚴，即日起中止與諾魯的外交關係，全面停止雙邊合作計畫。這也是諾魯共和國第二度與我國斷交。外交部坦言，這次斷交的時間很突然，是「突擊式」斷交。
諾魯政府聲明指出，為了諾魯共和國與諾魯人民的最大利益，將根據聯合國第2758號決議的規定，轉向一個中國原則（One-China Principle），承認中華人民共和國（People's Republic of China）是代表中國的唯一合法政府，尋求與中國恢復全面外交關係，該國將不再承認中華民國（台灣）是一個單獨的國家，即日起斷絕與台灣的「外交關係」，不與台灣發展任何官方關係與往來。
外交部今日下午舉行記者會，由於外交部長吳釗燮正於友邦瓜地馬拉參加總統就職典禮，記者回由政務次長田中光代為主持。
田中光表示，我國政府獲悉，太平洋友邦諾魯共和國政府依據聯合國2758號決議，以及「一中原則」等理由與中華民國斷交，為維護國家主權與尊嚴，我國決定日起終止與諾魯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館與技術團等相關人員，並要求諾魯關閉其駐台大使館。不過，斷交後仍會基於人道考量，給予還在台灣唸書的諾魯學生援助。
田中光也坦言，這次斷交的時間點來得很突然，「是突擊式的」。我國總統大選甫結束，全世界都在慶祝台灣的民主選舉，但就在台灣時間星期一上午11點45分，我國駐諾魯大使林鼎翔於電話中證實，諾魯已決定不見我方大使，表示其斷交心意已定。
諷刺的是，我國總統大選結束後，諾魯總統亞定、外貿部長安格明（Lionel Aingimea）均透過諾國外貿部轉達祝賀，田中光表示，諾魯在第一時間透過外交部次長與總統府秘書長致了賀電，當時我方沒有發覺其外交轉向，「可能是（諾魯放出的）煙霧彈」。
去年即掌握情資，諾魯態度搖擺、前總統昆洛斯一度欲取消訪台
田中光透露，外交部於2023年已「掌握情資」，中國積極接觸諾魯政要，利用經濟援助誘使該國外交轉向，期間，前總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）態度反覆搖擺，一度甚至想取消訪台出席我國國慶活動與第七屆玉山論壇。
田中光指出，我國也掌握，前總統昆洛斯團隊曾研擬外交轉向，不過諾魯國會於去年10月25日通過昆洛斯不信任案，於10月30日改選亞定繼任總統、完成內閣改組，期間立場一度回穩。
中國經濟誘使外交轉向，諾魯對台、中援助方案「進行比價」
但田中光進一步指出，諾魯新政府上任後，我方積極與諾魯接洽雙邊合作計畫，並於本年1月12日指派專使，期能鞏固台諾邦誼。惟諾方持續以澳洲要關閉諾魯難民處理中心（RPC）鉅額財政缺口，諾魯要舉辦2026年密克羅尼西亞運動會田徑場的工程經費，以及澳洲在諾魯的Bendigo銀行要關閉等理由，向我國索取鉅額的經濟援助，並就台灣與中國提供的援助方案「進行比價」。
至於中國開出的金額為何，田中光表示，「遠遠超過我們一般對邦交國能提出的」，惟金額不方便透露。
田中光強調，台灣能提供的，是有利於民生的，涵蓋醫療、環保、婦女賦權、就業、海巡等，可是中國依照過去的例子，以後可能也會，是用大筆金錢先買（友邦）過去。田中光痛批，中國提供很多承諾，後來沒辦法實現，諾魯也曾以「white elephant」（華而不實）形容中國無法兑現的事實。
國民黨當選總統是否有不同結果？田中光：中國阻撓台灣無所不用其極
現場媒體詢問，中國政府希望國民黨候選人獲勝，如果國民黨候選人獲勝，中國是否有不同作法？田中光表示，無法回應假設性問題，但無論選舉結果如何，中國總是希望能在國際組織上圍阻台灣，在台灣沒有選舉時，中國也阻撓台灣參與聯合國附屬組織如世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民用航空組織（ICAO）等，手段是無所不用其極。
除了諾魯，現階段我國還有哪些邦交國岌岌可危？田中光表示，我國對每個國家都非常重視，相信在這個節骨眼上，「應該還在運作一些事情」，但不方便透露。
中華民國與諾魯於1980年建交，諾魯政府於2002年外交轉向、決定與中國建交，我國於2002年7月終止與諾魯的外交關係。直到2005年，時任外交部長陳唐山與諾魯總統路德維格·史可迪在台北簽署復交公報，兩國方恢復大使級外交關係。
這是總統蔡英文任內，我國失去的第10個邦交國。我國目前僅剩12個邦交國，包括貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、馬紹爾群島、帛琉、吐魯瓦、史瓦帝尼、梵蒂岡。
諾魯位於南太平洋，是世界上第三小的國家，僅大於摩納哥及梵蒂岡。
經濟部：雙邊經貿往來有限，斷交影響微乎其微
而有關我國與諾魯斷交一事，經濟部指出，雙邊貿易總值僅23萬7000多美元，經貿往來相當有限，並沒有主要台商在諾魯投資或對我方的投資案，也沒有雙邊經貿協定，此次的斷交對經貿影響微乎其微。
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核稿編輯：翁世航
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。