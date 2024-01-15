總統大選甫結束，諾魯「突擊式」宣布與我斷交，外交部：諾魯對台、中援助方案「進行比價」

總統大選結束兩天後，我國友邦再傳鬆動。諾魯總統亞定（David Adeang）今（15）日發表全國談話，宣佈承認中華人民共和國。我國外交部稍早舉辦記者會，宣布基於國家主權與尊嚴，即日起中止與諾魯的外交關係，全面停止雙邊合作計畫。這也是諾魯共和國第二度與我國斷交。外交部坦言，這次斷交的時間很突然，是「突擊式」斷交。

諾魯政府聲明指出，為了諾魯共和國與諾魯人民的最大利益，將根據聯合國第2758號決議的規定，轉向一個中國原則（One-China Principle），承認中華人民共和國（People's Republic of China）是代表中國的唯一合法政府，尋求與中國恢復全面外交關係，該國將不再承認中華民國（台灣）是一個單獨的國家，即日起斷絕與台灣的「外交關係」，不與台灣發展任何官方關係與往來。

外交部今日下午舉行記者會，由於外交部長吳釗燮正於友邦瓜地馬拉參加總統就職典禮，記者回由政務次長田中光代為主持。

田中光表示，我國政府獲悉，太平洋友邦諾魯共和國政府依據聯合國2758號決議，以及「一中原則」等理由與中華民國斷交，為維護國家主權與尊嚴，我國決定日起終止與諾魯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館與技術團等相關人員，並要求諾魯關閉其駐台大使館。不過，斷交後仍會基於人道考量，給予還在台灣唸書的諾魯學生援助。

田中光也坦言，這次斷交的時間點來得很突然，「是突擊式的」。我國總統大選甫結束，全世界都在慶祝台灣的民主選舉，但就在台灣時間星期一上午11點45分，我國駐諾魯大使林鼎翔於電話中證實，諾魯已決定不見我方大使，表示其斷交心意已定。

諷刺的是，我國總統大選結束後，諾魯總統亞定、外貿部長安格明（Lionel Aingimea）均透過諾國外貿部轉達祝賀，田中光表示，諾魯在第一時間透過外交部次長與總統府秘書長致了賀電，當時我方沒有發覺其外交轉向，「可能是（諾魯放出的）煙霧彈」。

去年即掌握情資，諾魯態度搖擺、前總統昆洛斯一度欲取消訪台

田中光透露，外交部於2023年已「掌握情資」，中國積極接觸諾魯政要，利用經濟援助誘使該國外交轉向，期間，前總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）態度反覆搖擺，一度甚至想取消訪台出席我國國慶活動與第七屆玉山論壇。

Photo Credit: 關鍵評論網Abby Huang 攝 總統蔡英文（左）與諾魯前總統昆洛斯（右）出席2023國慶酒會。

田中光指出，我國也掌握，前總統昆洛斯團隊曾研擬外交轉向，不過諾魯國會於去年10月25日通過昆洛斯不信任案，於10月30日改選亞定繼任總統、完成內閣改組，期間立場一度回穩。

中國經濟誘使外交轉向，諾魯對台、中援助方案「進行比價」

但田中光進一步指出，諾魯新政府上任後，我方積極與諾魯接洽雙邊合作計畫，並於本年1月12日指派專使，期能鞏固台諾邦誼。惟諾方持續以澳洲要關閉諾魯難民處理中心（RPC）鉅額財政缺口，諾魯要舉辦2026年密克羅尼西亞運動會田徑場的工程經費，以及澳洲在諾魯的Bendigo銀行要關閉等理由，向我國索取鉅額的經濟援助，並就台灣與中國提供的援助方案「進行比價」。

至於中國開出的金額為何，田中光表示，「遠遠超過我們一般對邦交國能提出的」，惟金額不方便透露。

田中光強調，台灣能提供的，是有利於民生的，涵蓋醫療、環保、婦女賦權、就業、海巡等，可是中國依照過去的例子，以後可能也會，是用大筆金錢先買（友邦）過去。田中光痛批，中國提供很多承諾，後來沒辦法實現，諾魯也曾以「white elephant」（華而不實）形容中國無法兑現的事實。

國民黨當選總統是否有不同結果？田中光：中國阻撓台灣無所不用其極

現場媒體詢問，中國政府希望國民黨候選人獲勝，如果國民黨候選人獲勝，中國是否有不同作法？田中光表示，無法回應假設性問題，但無論選舉結果如何，中國總是希望能在國際組織上圍阻台灣，在台灣沒有選舉時，中國也阻撓台灣參與聯合國附屬組織如世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民用航空組織（ICAO）等，手段是無所不用其極。

除了諾魯，現階段我國還有哪些邦交國岌岌可危？田中光表示，我國對每個國家都非常重視，相信在這個節骨眼上，「應該還在運作一些事情」，但不方便透露。

中華民國與諾魯於1980年建交，諾魯政府於2002年外交轉向、決定與中國建交，我國於2002年7月終止與諾魯的外交關係。直到2005年，時任外交部長陳唐山與諾魯總統路德維格·史可迪在台北簽署復交公報，兩國方恢復大使級外交關係。

這是總統蔡英文任內，我國失去的第10個邦交國。我國目前僅剩12個邦交國，包括貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、馬紹爾群島、帛琉、吐魯瓦、史瓦帝尼、梵蒂岡。

諾魯位於南太平洋，是世界上第三小的國家，僅大於摩納哥及梵蒂岡。

經濟部：雙邊經貿往來有限，斷交影響微乎其微

而有關我國與諾魯斷交一事，經濟部指出，雙邊貿易總值僅23萬7000多美元，經貿往來相當有限，並沒有主要台商在諾魯投資或對我方的投資案，也沒有雙邊經貿協定，此次的斷交對經貿影響微乎其微。

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核稿編輯：翁世航