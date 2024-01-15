開票所現場監票觀察：全程手工業彷彿回到18世紀，就算無心作票都可能出紕漏
我們想讓你知道的是
我過去從不以為意各種開票的鬼故事，現在才體會那些鬼故事無論真假，起碼都有完全的可行性，因為投票到開票的幾十道流程100%全人工，造成選務人員非常辛苦，無人作票都可能出紕漏。我查了一下，原來早在20年前，立法院就研究過歐洲各國的電子投票系統了......
文：Kevin Kuo（EverLab360企業永續實驗室共同創辦人）
我昨天解鎖了人生一項成就——去開票所監票。
在此之前，我承認，對台灣的各層級選舉的投票／開票過程的理解，都以為「眾目睽睽、多黨牽制、行之有年」下，民主素養深化社會，完全沒擔心過「信賴度」的問題。我只是連續兩次大選前，都發表了自己心目中可行的區塊鏈投票方案，後來，唐鳳也常在公開場合提出很類似的「代幣平方投票法」。
結果，昨天從頭到尾參與監票，才真的大開眼界⋯⋯所有的流程都像回到一世紀以前，孫中山任臨時大總統時的投票過程，完全沒有身在2024年的感覺。投票用紙就算了，計票竟然也是一個人用筆在紙上寫正字？現在是清朝末年嗎，LED計分板不貴吧？
所有肉眼看到的一切，都非常的人工依賴（manually）、勞力密集（labor intensity）、人為操縱（manipulatable）。我的開票所因票數較多，分兩邊一起唱同匭票，人工監票非常難顧。在我眼皮下不小心看錯、唸錯、寫錯、貼錯而更正的，就發生三起。雖然都是不小心，但我還是在天子腳下的南門／南昌，充滿各黨各派的監票員與鄉民，實在更難想像偏鄉的開票會是什麼情況。
開票能意外疏漏的地方，真的很多
從監票清單我才知道，台灣有極大比例的開票所都沒有自由參加的外部監票員在場，亦即，開票過程完全依賴區區幾位內監、記票管理員的「道德自覺」。想來確實也是，雖然法規容許自由外監，但現代人連投票都得三催四請了，投票率還逐年滑落，實務上就不可能這麼多選民閒著沒事，填滿全國幾千個開票所自發性監察。
即便有外監者，在投完票與開票的空檔，受限空間限制，很多地方是封閉整場佈置與分配職務，也是依賴寥寥幾人的「道德自覺」。
完全不論各種作票爭議，光是能意外疏漏的地方就實在夠多了。
例如，有的空間限制讓計票海報離所有肉眼比較遠，「正字計數」非常容易因為忘了寫最後一撇就往下計而沒讓大家留意、沒寫完正字就貼上滿百封條。
有的選票是紅色的，根本是紅色蓋印的大忌，連近看都不見得清楚，遑論不乏唱票員都是進入老花眼的年紀（到底哪個瓜娃子設計紅色選票的）。蓋印投票讓白色選票容易沾到對折候選人圈選欄上，要特別小心才不會廢票。另外，底層隔板的設計加上檢查票匭方式不夠規範，幾乎都只肉眼檢查。
此外還有些人為差異，有些開票所習慣神速唱票、神速計票，人腦難免會更多疏忽。我的票所就是如此，所以才糾正了一些口誤／筆誤／眼誤。更別說投完票到開票之間的封條愛封不封，反正中選會也不知道，只要最後送回是封好的即可。
有些規定無法落實，例如開封後規定不能「整票」，偏偏「整票」現象卻非常普遍，不然會影響神速唱票；規定有要重新一一複算每一個人的每張票，但現代的開票所為了求快有結果，媒體與全民都在巴望，一般都會略過此程序或者草草結束。
台灣為什麼不改為電子投票？
人性與人腦是禁不起挑戰的，除了道德瑕疵以外，世上本充斥各種散漫粗心的人或狀態，人工環節自是越少越好，偏偏投票到開票的幾十道流程100%還在全人工。18世紀的時候，全球的代議政治有科技上的侷限，但現在21世紀都過四分之一了，沒道理用18世紀的方法毫無進展吧！
倚賴重度人工的結果，造成選務人員非常辛苦，無人作票都可能出紕漏，才是最恐怖的。那麼，有心作票呢？
網路上很多疑似作票的爭議影片，我沒仔細看就能大概想像，此外領票人數加上剩餘空票數，按理說應該等於該區的選舉人數，但很意外我們台北不少開票所，此二數字都對不上，往往差幾張票不知所蹤，各地向中選會反映了就石沈大海。（雖然也有可能是有人去領票卻沒投，但卻沒盤查就算了。）
從不以為意各種開票的鬼故事，現在才體會那些鬼故事無論真假，起碼都有完全的可行性。
回家我查了一下，原來早在廿年前（現在的首投族出生時！）立法院就研究過歐洲各國的電子投票系統了，早在區塊鏈技術都還沒發明，愛沙尼亞與英國就開始電子投票。然後，立法院就沒有然後了。美國早在1960年，就用打孔卡來取代人工計票⋯⋯即便這樣，都遠勝台灣2024年的方式。
電子化投票，其實在七個方面都能獨立進行：
- 電子投票
- 電子計票
- 資訊亭投票
- 遠距電子投票
- 線上投票
- 網路投票
- 區塊鏈代幣投票
4、5、6、7都是不一樣內涵，有專門的研究，各自發展互不衝突，任一項，都能大力改善台灣現行的開票流程——我猜，還在跟1788年華盛頓當總統時一樣的流程。
無懈可擊的可靠投票，理論上只會越來越簡單
我查了一下，除了半個歐洲與美日，還有南韓、新加坡、加拿大、俄國、澳洲、阿根廷、巴西、印度、哈薩克、納米比亞、阿聯酋、委內瑞拉、菲律賓、獅子山共和國都已實施電子投票。
其中愛沙尼亞、加拿大、美國（若干州）、法國、奧地利、印度、瑞士、俄國、日本、歐盟議會，已施行更先進的線上投票／網路投票。
愛沙尼亞更是全民、全選舉、全覆蓋的線上投票，在這麼多先進國家的實驗下，電子投票的防弊措施已經相當成熟，技術設計上並不是那麼難。尤其現在又多了專為解決信任問題、公開透明、不可篡改、去中心化運行的區塊鏈技術可以導入，無懈可擊的可靠投票只會越來越簡單才對。
退一萬步說，就算不網絡投票，配備OCR系統的計票分票三合一自控機很難嗎？VR無死角攝像頭全程串流直播很難嗎？AES編碼的數位圈選很難嗎（AES是五角大廈也採用的加密法）？現在最多人詬病的「在籍投票」，拉低投票率與過度勞民傷財，線上投票分分鐘就解決。
Tags：
運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
我們想讓你知道的是
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
第33屆夏季奧林匹克運動會，即將在2024年法國巴黎盛大展開！在這個運動選手的最高殿堂，全球一心共襄盛舉的體育賽事，身為奧林匹克／帕拉林匹克全球合作夥伴安聯集團，自然不能錯過！此次與運動視界攜手合作，以卓越、友誼、融合、尊重等核心價值，串聯全球運動選手與粉絲，傳遞安聯奧運代言人的精神 Get Ready For The Best！
精心規劃了2024年巴黎奧運主題雙人遊，不僅免費提供2場奧運賽事門票，更包括入住4晚巴黎市區酒店住宿，與巴黎交通往返比賽會場等超值福利，透過運動的力量，共同點燃奧運熱情！
詳情獲獎方法請讀完全文或點選收聽本集「運動視界啪」節目。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法，兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程，且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。
「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運
奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動 Get Ready For The Best！
即日起～2024/2/29，到「奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動網站」，上傳你最精彩的運動時刻，搭配運動帶給你的人生啟發心得，就有機會獲得前往巴黎奧運的機會！