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2024/01/15,
政治

立院龍頭與誰合作？民眾黨要求藍綠提國會改革主張，黃珊珊：未來將團進團出投票

立院龍頭與誰合作？民眾黨要求藍綠提國會改革主張，黃珊珊：未來將團進團出投票
台灣民眾黨不分區立委當選人黃珊珊（右）、黃國昌（左）等人15日舉行記者會，提出新國會改革訴求，並要求有志於參選立法院正副院長人選回應訴求，2人也回應媒體提問。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

黃國昌強調，民眾黨主席柯文哲昨（14）日召集8位不分區立委當選人開會，最重要的原則是「改革比位子重要」，國民黨與民進黨有志於國會龍頭的人選，應清楚回應民眾黨團的訴求，這將作為未來民眾黨團在立法院正副院長選舉時投票的態度依據。

立院龍頭與誰合作，民眾黨要求藍綠提國會改革主張

（中央社）民眾黨8位不分區立委當選人今（15）日提出新國會改革訴求，包含修法建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查等規範，並要求有意競逐立法院正副院長人選具體回應民眾黨訴求，屆時將作為黨團投票的態度依據。

第11屆立法委員選舉結果出爐，民進黨在立法院113席中拿下51席，國民黨奪下52席，台灣民眾黨在不分區獲得8席，呈現「三黨不過半」局面；由於沒有任何一黨過半，外界關注2月1日開議後的立法院正副院長選舉，是否可能藍白合作或綠白合作。

民眾黨不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷今日上午舉行記者會，提出新國會改革訴求，並要求有志於參選立法院正副院長人選回應訴求。

黃國昌表示，2024年民眾黨立法院黨團，將兌現選舉時的承諾、推動各項改革，並強力監督行政部門、扮演制衡藍綠的關鍵角色。

黃國昌進一步表示，比立法院正副院長更重要的事，是履行國會改革承諾，國民黨、民進黨有意競逐立法院正副院長人選，應提出清楚的國會改革主張。

黃國昌指出，有意角逐立院龍頭者，應承諾立法院第一會期就修法建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範、承諾定期公布院長相關經費使用等規範。

黃國昌強調，民眾黨主席柯文哲昨（14）日召集8位不分區立委當選人開會，最重要的原則是「改革比位子重要」，國民黨與民進黨有志於國會龍頭的人選，應清楚回應民眾黨團的訴求，這將作為未來民眾黨團在立法院正副院長選舉時投票的態度依據。

黃珊珊：國會改革比正副院長更重要，民眾黨將團進團出投票

（中央社）民眾黨8名不分區立委當選人今日提出國會改革訴求。外界關注是否可能自提正副院長，不分區立委當選人黃珊珊未正面回應，強調比正副院長更重要的是國會改革，先看其他兩黨回應態度，未來將團進團出投票。

第11屆立法委員選舉結果出爐，民眾黨不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷今日上午舉行記者會，提出新國會改革訴求，並要求有志於參選立法院正副院長人選回應訴求。

黃國昌表示，比立法院正副院長選舉更重要的事，是履行國會改革承諾，有意角逐立院龍頭者，應承諾立法院第一會期就修法建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範、承諾定期公布院長相關經費使用等規範。

黃國昌指出，國民黨與民進黨有志於國會龍頭的人選，應清楚回應民眾黨團的訴求，這將作為民眾黨團在立法院正副院長選舉時採取的態度依據。

媒體詢問，若民進黨、國民黨都沒有回應國會改革藍圖，屆時將如何處理。黃珊珊表示，今日先出考題，看對方是否回答考卷，等到他們提出答案後，再討論下一步動作。

黃國昌表示，若兩大黨連國會改革主張都不敢回應，選立法院長要做什麼，希望國民黨、民進黨儘速回應。

媒體詢問，民眾黨是否會自行推派人選角逐正副院長。黃珊珊回應，民眾黨有8席立委，要的是改革而不是誰當院長，比正副院長更重要的是國會改革。

談及投票是否團進團出，黃珊珊強調，民眾黨團未來當然團進團出，不會有個人意識。

媒體詢問，黃曙光接任國防部長呼聲高，是否可能成為國會綠白合作契機。

黃珊珊表示，不會因為家人的工作有所變化，民眾黨從頭到尾就是獨立個體，每個人有各自立場，不會因此受影響。

媒體也詢問，前立委蔡壁如退出民眾黨的媒體群組後，是否會去擔任台中市副市長。黃珊珊表示，她不曉得蔡壁如是否退出媒體群組，但蔡壁如是民眾黨重要資產，有什麼問題都會跟黨內討論。

媒體追問蔡壁如是否會被台中市長盧秀燕延攬擔任台中市副市長。黃珊珊說，不要針對聽說這種假設性的揣測，有什麼就直接說，不用聽說。

媒體也詢問，美國代表團今日與民眾黨主席柯文哲會面將觸及什麼議題。黃珊珊表示，美國代表團拜訪3位總統候選人，內容她不清楚，但應會關心接下來政局，見完面才會對外說明。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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