立院龍頭與誰合作？民眾黨要求藍綠提國會改革主張，黃珊珊：未來將團進團出投票
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黃國昌強調，民眾黨主席柯文哲昨（14）日召集8位不分區立委當選人開會，最重要的原則是「改革比位子重要」，國民黨與民進黨有志於國會龍頭的人選，應清楚回應民眾黨團的訴求，這將作為未來民眾黨團在立法院正副院長選舉時投票的態度依據。
立院龍頭與誰合作，民眾黨要求藍綠提國會改革主張
（中央社）民眾黨8位不分區立委當選人今（15）日提出新國會改革訴求，包含修法建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查等規範，並要求有意競逐立法院正副院長人選具體回應民眾黨訴求，屆時將作為黨團投票的態度依據。
第11屆立法委員選舉結果出爐，民進黨在立法院113席中拿下51席，國民黨奪下52席，台灣民眾黨在不分區獲得8席，呈現「三黨不過半」局面；由於沒有任何一黨過半，外界關注2月1日開議後的立法院正副院長選舉，是否可能藍白合作或綠白合作。
民眾黨不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷今日上午舉行記者會，提出新國會改革訴求，並要求有志於參選立法院正副院長人選回應訴求。
黃國昌表示，2024年民眾黨立法院黨團，將兌現選舉時的承諾、推動各項改革，並強力監督行政部門、扮演制衡藍綠的關鍵角色。
黃國昌進一步表示，比立法院正副院長更重要的事，是履行國會改革承諾，國民黨、民進黨有意競逐立法院正副院長人選，應提出清楚的國會改革主張。
黃國昌指出，有意角逐立院龍頭者，應承諾立法院第一會期就修法建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範、承諾定期公布院長相關經費使用等規範。
黃國昌強調，民眾黨主席柯文哲昨（14）日召集8位不分區立委當選人開會，最重要的原則是「改革比位子重要」，國民黨與民進黨有志於國會龍頭的人選，應清楚回應民眾黨團的訴求，這將作為未來民眾黨團在立法院正副院長選舉時投票的態度依據。
黃珊珊：國會改革比正副院長更重要，民眾黨將團進團出投票
（中央社）民眾黨8名不分區立委當選人今日提出國會改革訴求。外界關注是否可能自提正副院長，不分區立委當選人黃珊珊未正面回應，強調比正副院長更重要的是國會改革，先看其他兩黨回應態度，未來將團進團出投票。
第11屆立法委員選舉結果出爐，民眾黨不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷今日上午舉行記者會，提出新國會改革訴求，並要求有志於參選立法院正副院長人選回應訴求。
黃國昌表示，比立法院正副院長選舉更重要的事，是履行國會改革承諾，有意角逐立院龍頭者，應承諾立法院第一會期就修法建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查、強化立委利益迴避規範、承諾定期公布院長相關經費使用等規範。
黃國昌指出，國民黨與民進黨有志於國會龍頭的人選，應清楚回應民眾黨團的訴求，這將作為民眾黨團在立法院正副院長選舉時採取的態度依據。
媒體詢問，若民進黨、國民黨都沒有回應國會改革藍圖，屆時將如何處理。黃珊珊表示，今日先出考題，看對方是否回答考卷，等到他們提出答案後，再討論下一步動作。
黃國昌表示，若兩大黨連國會改革主張都不敢回應，選立法院長要做什麼，希望國民黨、民進黨儘速回應。
媒體詢問，民眾黨是否會自行推派人選角逐正副院長。黃珊珊回應，民眾黨有8席立委，要的是改革而不是誰當院長，比正副院長更重要的是國會改革。
談及投票是否團進團出，黃珊珊強調，民眾黨團未來當然團進團出，不會有個人意識。
媒體詢問，黃曙光接任國防部長呼聲高，是否可能成為國會綠白合作契機。
黃珊珊表示，不會因為家人的工作有所變化，民眾黨從頭到尾就是獨立個體，每個人有各自立場，不會因此受影響。
媒體也詢問，前立委蔡壁如退出民眾黨的媒體群組後，是否會去擔任台中市副市長。黃珊珊表示，她不曉得蔡壁如是否退出媒體群組，但蔡壁如是民眾黨重要資產，有什麼問題都會跟黨內討論。
媒體追問蔡壁如是否會被台中市長盧秀燕延攬擔任台中市副市長。黃珊珊說，不要針對聽說這種假設性的揣測，有什麼就直接說，不用聽說。
媒體也詢問，美國代表團今日與民眾黨主席柯文哲會面將觸及什麼議題。黃珊珊表示，美國代表團拜訪3位總統候選人，內容她不清楚，但應會關心接下來政局，見完面才會對外說明。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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