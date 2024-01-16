核廢料貯存、農電爭議、基隆四接⋯⋯民進黨連續三屆執政，賴清德面臨哪些環保議題和挑戰？

環境資訊中心記者 李蘇竣 陳昭宏 袁慧妍報導

13日晚間，中華民國第16任總統、副總統選舉結果出爐，民進黨賴清德、蕭美琴以5,586,019票（得票率40.05%）當選，民進黨連續三屆執政，打破同一政黨執政不超過八年的慣性，刷出台灣民主化以來的新紀錄。

賴清德獲四成票當選 「不會轉向也不會走回頭路」

2024年總統大選，有1404.8萬人投票，整體投票率為71.9%。今屆選戰，沒有一位候選人獲逾半選票——賴清德獲約558.1萬票，占40.1%，遠比當年蔡英文票數和占比低；侯友宜獲466.6萬，占33.5%；柯文哲獲368.6萬票，占26.5%。

在賴清德的勝選發言中，他提到「賴蕭配得到最多支持，代表國家會走在正確路上，不會轉向也不會走回頭路。」他指出，民進黨在國會選舉中沒有維持過半席位，選舉結果是反映人民期待「有能力的政府」和「有效率的制衡」，未來會深研兩位對手的政見主張。未來施政如果是各黨派有共識的議題，將優先處理；如沒共識也沒急迫性的，則擱置爭議，持續溝通。

接近晚間8時，侯友宜率先發表敗選感言。侯友宜表示，「這次總統大選的結果，是我個人完全努力不夠，」他也尊重台灣人民最後的選擇，「民主的選擇就是人民作主、人民決定」。

柯文哲隨後也發表敗選感言，柯文哲表示，這是第一次在藍綠夾殺之下撐出了三強鼎立的局面，他表示，民眾黨提出很多政策，對台灣永續發展也有更成熟的規劃，台灣民眾黨成為關鍵在野力量。他轉而說，明天7時半準時上班，繼續打拼。

賴清德的環保議題和倡議

1. 核能立場

今次選戰中，不論是政見會或辯論會，綠藍白三方都爭論核能立場，「2025非核家園」、是否要「以核養綠」，成為針鋒相對的焦點，其中核廢料要如何處理，沒有一位候選人能提出具體政策和時間表。

台灣核廢料分為高階與低階，使用過的核燃料棒為高階核廢料，其餘被歸類為低階。高階核廢料的最終處置，台灣目前尚未立法。

至於低階核廢料的處理，台灣是以焚化、壓縮和固化的方式先進行初步處理，放入貯存桶後，暫時存放於核電廠內的倉庫以及蘭嶼貯存場。經濟部2012年核定公告，計畫在金門縣烏坵鄉及台東縣達仁鄉興建低階核廢料的最終處置場，不過還待地方公投同意，目前因民意反對，迄今尚未舉辦公投。

高低階核廢最終處置場，無論在國民黨或民進黨執政時代皆未有下文。

賴清德早前回應《報導者》關於核廢的問題，他表示，「核廢料的處理作業必須取得社會的共識才能順利進行」，稱因台灣的地質暫沒法滿足目前最終儲存深埋所需要的條件，又指「未來的執政者必須扛起現在核廢料的處置責任」，而民進黨是「有誠意凝聚社會共識來解決這個問題」。但他從參選至今並沒有提出任何具體方案和執行的承諾。

在綠色公民行動聯盟2023年底舉行關於核廢立法系列論壇中，台電核能後端處課長李在平指出台電自2005年推動放射性廢棄物的最終處置計畫，但在進行地質鑽探調查時遭到地方居民抗爭，調查實質地質的計畫延宕至今。而選址遭遇抗爭很大程度與公眾溝通不足有關。

2. 2030中期減碳目標

賴清德選前表示，將延續蔡政府「2050淨零碳排」政策，拋出第二次能源轉型、產業雙軸轉型，以及永續綠生活與公正轉型等政見，持續朝2050淨零目標邁進。

台灣氣候行動網絡總監趙家緯分析，以賴任期至2028年來看，如何設定2030年的中期減碳目標，將是施政關鍵。由於賴清德在選前沒有提出新的中期減量目標政見，反觀其他的候選人都提出比現況24%更嚴格的目標，賴必須對這些未有共識的政策展開更積極的對話。

趙家緯指出，今年就要啟動第三階段管制目標訂定程序，是提升2030年目標好機會。呼籲行政體系應主動提出2030年「減量30%」以上的目標，與民間期望的「減量40%」展開討論。如果屆時政府仍提出24%，恐怕會引發民間對氣候政策更多質疑，讓社會對氣候政策沒信心。

3. 農電爭議

面對光電爭議，賴清德提出「光電納入國土計畫、建立社會溝通平台」等措施。趙家緯建議，當前綠能推動已遇到瓶頸，本次選舉看到在野兩黨候選人大力質疑綠能政策，也各自提出自己的解方，如侯友宜提出成立「國土規劃研究院」避免農電土地爭議，柯文哲也提出重視公民電廠與社區共享。可見三大候選人都希望提升再生能源，這些都可能是解決綠能爭議的方法。

趙家緯認為，過去八年有很多新的社會對話嘗試，如能源用地白皮書，應該趁此機會檢視過往有效的溝通模式並擴大，未來要更重視國土計畫或是公民電廠，才能取得社會信任。

Photo Credit: 中央社

4. 遲到的海保法

總統蔡英文多次提及台灣為海洋國家。然而《海洋基本法》於2019年通過時，已明定2年內須制定《海洋保育法》（以下簡稱海保法）、《海域管理法》和《海洋產業發展條例》（俗稱海洋三法）。截至目前卻僅有《海洋產業發展條例》於2023年，也就是遲到兩年後通過。

環境資訊協會專案經理官淳安表示，賴清德不論在競選時、勝選後，都承諾會延續蔡政府的政策並做的更好，她呼籲蔡、賴政府盡快展開溝通並完成海洋三法，落實海洋立國，讓海洋政策的進展真的「在路上」，而非只是口號、只是競選影片的背景。