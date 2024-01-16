核廢料貯存、農電爭議、基隆四接⋯⋯民進黨連續三屆執政，賴清德面臨哪些環保議題和挑戰？
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從核廢料處理的社會共識尋求、延續「2050淨零碳排」政策、推動再生能源以解決綠能爭議，到加快海洋政策法規制定進度等等，賴清德上任後將面對種種環境與能源議題的挑戰，他的立場為何？又有哪些可能的解方呢？
環境資訊中心記者 李蘇竣 陳昭宏 袁慧妍報導
13日晚間，中華民國第16任總統、副總統選舉結果出爐，民進黨賴清德、蕭美琴以5,586,019票（得票率40.05%）當選，民進黨連續三屆執政，打破同一政黨執政不超過八年的慣性，刷出台灣民主化以來的新紀錄。
賴清德獲四成票當選 「不會轉向也不會走回頭路」
2024年總統大選，有1404.8萬人投票，整體投票率為71.9%。今屆選戰，沒有一位候選人獲逾半選票——賴清德獲約558.1萬票，占40.1%，遠比當年蔡英文票數和占比低；侯友宜獲466.6萬，占33.5%；柯文哲獲368.6萬票，占26.5%。
在賴清德的勝選發言中，他提到「賴蕭配得到最多支持，代表國家會走在正確路上，不會轉向也不會走回頭路。」他指出，民進黨在國會選舉中沒有維持過半席位，選舉結果是反映人民期待「有能力的政府」和「有效率的制衡」，未來會深研兩位對手的政見主張。未來施政如果是各黨派有共識的議題，將優先處理；如沒共識也沒急迫性的，則擱置爭議，持續溝通。
接近晚間8時，侯友宜率先發表敗選感言。侯友宜表示，「這次總統大選的結果，是我個人完全努力不夠，」他也尊重台灣人民最後的選擇，「民主的選擇就是人民作主、人民決定」。
柯文哲隨後也發表敗選感言，柯文哲表示，這是第一次在藍綠夾殺之下撐出了三強鼎立的局面，他表示，民眾黨提出很多政策，對台灣永續發展也有更成熟的規劃，台灣民眾黨成為關鍵在野力量。他轉而說，明天7時半準時上班，繼續打拼。
賴清德的環保議題和倡議
1. 核能立場
今次選戰中，不論是政見會或辯論會，綠藍白三方都爭論核能立場，「2025非核家園」、是否要「以核養綠」，成為針鋒相對的焦點，其中核廢料要如何處理，沒有一位候選人能提出具體政策和時間表。
台灣核廢料分為高階與低階，使用過的核燃料棒為高階核廢料，其餘被歸類為低階。高階核廢料的最終處置，台灣目前尚未立法。
至於低階核廢料的處理，台灣是以焚化、壓縮和固化的方式先進行初步處理，放入貯存桶後，暫時存放於核電廠內的倉庫以及蘭嶼貯存場。經濟部2012年核定公告，計畫在金門縣烏坵鄉及台東縣達仁鄉興建低階核廢料的最終處置場，不過還待地方公投同意，目前因民意反對，迄今尚未舉辦公投。
高低階核廢最終處置場，無論在國民黨或民進黨執政時代皆未有下文。
賴清德早前回應《報導者》關於核廢的問題，他表示，「核廢料的處理作業必須取得社會的共識才能順利進行」，稱因台灣的地質暫沒法滿足目前最終儲存深埋所需要的條件，又指「未來的執政者必須扛起現在核廢料的處置責任」，而民進黨是「有誠意凝聚社會共識來解決這個問題」。但他從參選至今並沒有提出任何具體方案和執行的承諾。
在綠色公民行動聯盟2023年底舉行關於核廢立法系列論壇中，台電核能後端處課長李在平指出台電自2005年推動放射性廢棄物的最終處置計畫，但在進行地質鑽探調查時遭到地方居民抗爭，調查實質地質的計畫延宕至今。而選址遭遇抗爭很大程度與公眾溝通不足有關。
2. 2030中期減碳目標
賴清德選前表示，將延續蔡政府「2050淨零碳排」政策，拋出第二次能源轉型、產業雙軸轉型，以及永續綠生活與公正轉型等政見，持續朝2050淨零目標邁進。
台灣氣候行動網絡總監趙家緯分析，以賴任期至2028年來看，如何設定2030年的中期減碳目標，將是施政關鍵。由於賴清德在選前沒有提出新的中期減量目標政見，反觀其他的候選人都提出比現況24%更嚴格的目標，賴必須對這些未有共識的政策展開更積極的對話。
趙家緯指出，今年就要啟動第三階段管制目標訂定程序，是提升2030年目標好機會。呼籲行政體系應主動提出2030年「減量30%」以上的目標，與民間期望的「減量40%」展開討論。如果屆時政府仍提出24%，恐怕會引發民間對氣候政策更多質疑，讓社會對氣候政策沒信心。
3. 農電爭議
面對光電爭議，賴清德提出「光電納入國土計畫、建立社會溝通平台」等措施。趙家緯建議，當前綠能推動已遇到瓶頸，本次選舉看到在野兩黨候選人大力質疑綠能政策，也各自提出自己的解方，如侯友宜提出成立「國土規劃研究院」避免農電土地爭議，柯文哲也提出重視公民電廠與社區共享。可見三大候選人都希望提升再生能源，這些都可能是解決綠能爭議的方法。
趙家緯認為，過去八年有很多新的社會對話嘗試，如能源用地白皮書，應該趁此機會檢視過往有效的溝通模式並擴大，未來要更重視國土計畫或是公民電廠，才能取得社會信任。
4. 遲到的海保法
總統蔡英文多次提及台灣為海洋國家。然而《海洋基本法》於2019年通過時，已明定2年內須制定《海洋保育法》（以下簡稱海保法）、《海域管理法》和《海洋產業發展條例》（俗稱海洋三法）。截至目前卻僅有《海洋產業發展條例》於2023年，也就是遲到兩年後通過。
環境資訊協會專案經理官淳安表示，賴清德不論在競選時、勝選後，都承諾會延續蔡政府的政策並做的更好，她呼籲蔡、賴政府盡快展開溝通並完成海洋三法，落實海洋立國，讓海洋政策的進展真的「在路上」，而非只是口號、只是競選影片的背景。
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最新民調》英美仍是國人留學夢幻首選！超過6成民眾挑選留學顧問關鍵是：能為個人量身打造專屬的留學計畫
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在出國留學申請的這一條競爭路上，第一道關卡往往就是找不到正確訊息，加上資料準備時間短，單靠自己幾乎是不可能的任務，與其單打獨鬥，靠自己慢慢摸索，不如與「Crimson Education 紅序國際教育」一起搭上通往夢想的特快車吧。
哈佛大學、麻省理工學院、牛津大學⋯這些首屈一指的世界名校，你知道他們各自的特色與入學必備條件分別是什麼嗎？該如何評估自身優勢擬定最適合自己的升學策略？或者，從這些名校畢業之後能夠有什麼工作機會呢？
留學的第1道關卡：時間有限，但需要很多準備
每一所國外大學所需的申請條件都不一樣，無論是SAT/ACT、托福、雅思…等，要在短時間內搞清楚需要哪些留學文件與國外大學申請的時間，甚至要在同時間準備升學考試、課外活動和國際競賽、撰寫申請作文、替自己精準打造升學規劃…這幾乎是所有申請者的切身之痛——時間有限，不是所有人都擁有充裕時間面對繁瑣的準備過程。
即使是千里馬，也需要伯樂提攜與支持，才不會浪費了獨有的天份，單靠自己只會走更多冤枉路。倘若，你有機會站上巨人的肩膀看世界，這一條成就自己、探索國外的留學路，是否就不再是充滿荊棘的天堂路，而是一班通往夢想的特快車呢？
地點、準備時間與加分項：留學申請者最在意的3件事
對此，TNLR（關鍵議題研究中心）針對留學需求與取向進行市場調查，調查中發現，民眾對於「申請學校的所在地」有明顯偏好，台灣網民出國留學首選是美國（38.5%），接著則是加拿大（15.3%）及英國（12.8%），顯見英美仍是國人留學夢幻所選。
其次是「申請留學的準備時間」，若是申請全球前50名大學，將近9成以上網民認為需耗時6個月以上，甚至過半數認為至少需要1年以上時間準備。同樣的，根據Crimson Education 紅序國際教育過往協助學生的結果，參與Crimson升學輔導超過4年以上的學生，比起接受1年輔導的學生，申請上常春藤名校的機率高出4倍。此外，接受Crimson輔導的學生更比其他學生有平均高出4.5倍的錄取率申請上英美頂尖名校，換句話說，提早開始準備、選擇合適的顧問公司，更能夠有效的提升其錄取常春藤名校、美國排名前20大學的機率。
最後，則是有超過9成的民眾認為，「課外活動和領導經歷」對於留學申請非常重要，這源自於國外大學對於課業成績以外，個人的經驗與能力的看重，如何透過打造「個人品牌」，讓面試官能快速了解數字面外的表現與特色就更為重要。
由調查結果可以了解到，如何在時間內準備好完善的申請資料，對有意留學者來說是至關重要的事，因此許多申請者進而會尋求留學顧問公司的協助，但顧問公司百百間，該如何挑選才對呢？
世界最權威的英美澳升學領導者Crimson Education紅序國際教育協助申請者打造專屬計畫
無獨有偶，留學國家、準備時間、課外活動和領導經歷，這3個關鍵點都是「Crimson Education 紅序國際教育」的擅長優勢。
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其次，Crimson的「Rise超前學習方案」更是獨步全球，專為11至14歲學生設計前輔導項目，包含興趣開發、學術鑽研、課外活動、軟技能培養，協助學生提前與世界菁英接軌，確保擁有個性化、有效的成長計劃，將學生引導到夢想學校。
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而美國大學強調全面人格發展，也從前述的調查結果中顯現，個人品牌的打造與準備是格外重要的。Crimson更有專門的課外活動還有國際競賽的導師，正好能協助台灣學生補足此項弱點，至今Crimson已經協助超過20,000名學生獲得來自牛津、劍橋、史丹佛、普林斯頓等英美名校的錄取通知。
對此，TNLR也向Crimson會員進行調查，結果顯示有6成的會員在各項服務中，最肯定Crimson為他們「量身打造屬於自己的升學規畫藍圖」服務。尤其是在課外活動的掌握、跨國資源、個人規劃的建立，更針對每一位申請者提供「多對一」的升學團隊，依照學生需求配有3至5名的專業指導老師，並按個人目標擬定獨特升學策略。同時，Crimson還提供免費留學講座、模擬測驗、電子書、落點分析…等各種充分資源。
好比是，Crimson的「Indigo Research高中生學術研究計畫」協助學生進行一項獨立研究論文，並獲得國外博士和頂尖大學教職人員的指導，學生不僅能在特定領域完成小型獨立研究項目，也能夠尋找潛在的出版商、獲取專利；又或是「Crimson Youth Pioneers計畫」以促進聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）為基礎，根據學生自己選擇感興趣的目標，在導師指導下進行規劃與執行，完成創新型的課外活動專案，最終項目也有機會獲得聯合國認可。
雖然沒有任何「必勝秘訣」能保證錄取頂尖學校，但Crimson的學生懂得如何透過正確策略和步驟提高錄取機率，同步也讓準備的過程更有效率。根據統計，利用過Crimson的學生進入頂尖大學的機率，相較一般申請者多了整整4.5倍。
Crimson核心初衷：提供卓越個人化留學諮詢，實現每個人的留學夢想
為什麼Crimson那麼懂留學生申請學校的痛點？或許是因為Crimson的執行長傑米・比登（Jamie Beaton）本身就是最好的「過來人」。
十多年前，比登除了透過自己的努力外，他的家人也在教育方面的給予大量資源，包括從小學階段開始就讓比登接受超過10位家教老師的輔導，最後因此成功獲得全球包含哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、牛津等，錄取率不到6%的25所頂尖大學錄取通知。
正也是如此，讓比登萌生創立Crimson的念頭，他理解到，升學準備唯有越早開始，才越能取得巨大優勢。只要有辦法在升學過程中獲得越多精確資源，未來就能擁有更多選擇和機會。這也成為Crimson的核心理念——以提供卓越的個人化留學諮詢，致力讓每位學生都有機會進入頂尖大學，實現就讀名校的目標。
比登利用過往經驗協助同樣懷有留學夢的學生，「Crimson的服務就像自行車賽中的主車群，與你一同破風騎行。每經過一道重要關卡，都會有優異的隊友在前頭領導你、鼓勵你並支持你持續前進。」比登說。若你也正在尋找申請學校的夥伴，不妨搭上「Crimson特快車」，讓專業的留學顧問與你一起朝著夢想前進！
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